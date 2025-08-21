Sudershan Reddy Nomination :ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి గురువారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ మేరకు నామినేషన్ పత్రాలకను రిటర్నింగ్ అధికారికి అందజేశారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి వెంట ఇండియా బ్లాక్ నేతలు కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేతలు సోనియా, రాహుల్గాంధీ, ప్రియాంకగాంధీ, ఇతర పార్టీల నాయకులు అఖిలేశ్ యాదవ్, శరద్ పవార్, సంజయ్ రౌత్ ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 9న ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుంది.
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy files his nomination in the presence of Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.… pic.twitter.com/CbvvmIhg9L— ANI (@ANI) August 21, 2025
నామినేషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక వ్యక్తిగత పోటీ కాదని అన్నారు. 'ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక కేవలం ఒక వ్యక్తి గురించి కాకుండా, పార్లమెంట్ నిష్పాక్షికంగా నడవడం, విభిన్న అభిప్రాయాలను గౌరవించడం, ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు స్వతంత్రంగా, న్యాయంగా ప్రజల కోసం పనిచేయడం వంటి భారత్ ఆలోచనను పునరుద్ధరించడం. ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైతే పక్షంలో నిష్పాక్షికత, గౌరవం, సంభాషణ, మర్యాదతో నా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తా. ప్రతిపక్ష పార్టీల అభ్యర్థిగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి నా నామినేషన్ దాఖలు చేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా. రాజ్యాంగంపై విశ్వాసంతో, ప్రజలపై ఆశతో ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నా. మన ప్రజాస్వామ్య స్పూర్తి ఎల్లప్పుడూ మనందరినీ నడిపిస్తుందని నమ్ముతున్నా. రాజ్యసభ ఛైర్మన్గా ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రజాస్వామ్య పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలను రక్షించే బాధ్యత కలిగి ఉంటా' అని అన్నారు.
ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కూడా బుధవారమే నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీతోపాటు కేంద్ర మంత్రులు, ఎన్డీఏ పార్టీ నేతలు హాజరయ్యారు. అయితే ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ను ప్రకటించిన ఎన్డీఏ, ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేయాలని ప్రయత్నించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కూడా రాధాకృష్ణన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని విపక్షాలను కోరారు. ఇందులో భాగంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ ఫోన్ చేసి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా ప్రతిపక్షాలు కూడా అభ్యర్థిని ప్రకటించడం వల్ల ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక అనివార్యం అయ్యింది.