Impeachment Motion On CEC : ఓట్ల చోరీ జరిగిందని కొద్దిరోజులుగా తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్న విపక్షాలు, ఇప్పుడు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్కుమార్పై అభిశంసనకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నోటీసును తీసుకువచ్చేందుకు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష సభ్యులు యోచన చేస్తున్నారని సమాచారం. ఆ వ్యవహారంపై ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ ప్రతాప్గఢీ, రాజ్యసభ ఎంపీ సయ్యద్ నసీర్ హుస్సేన్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
జ్ఞానేశ్కుమార్పై అభిశంసన విషయంపై తాము త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుటామని ఇమ్రాన్ ప్రతాప్ గఢీ తెలిపారు. అన్ని ప్రజాస్వామ్య సాధనాలను ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని నసీర్ హుస్సేన్ తెలిపారు. అవసరమైతే అభిశంసన తీర్మానం తీసుకొస్తామని ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పటివరకు అధికారిక చర్చలు జరగలేదని తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో సీఈసీని తొలగించాలంటే పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీ అవసరం. అయితే ప్రతిపక్షాలకు పార్లమెంట్లో అంతమంది సభ్యులు లేరు.
క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్!
మరోవైపు, ఓట్లో చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ బిహార్లో యాత్ర మొదలుపెట్టిన నేపథ్యంలో జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఆదివారం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్సింగ్ సంధు, వివేక్జోషీతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు. రాహుల్ ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. చేసిన ఆరోపణలపై రాహుల్ ఆధారాలనైనా సమర్పించాలని, లేదంటే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఒకవేళ ఆయన వద్ద ఆధారాలు ఉంటే వారం రోజుల్లో ప్రమాణపత్రం రూపంలో సంతకంతో సమర్పించాలని అల్టిమేటం జారీ చేశారు. అలా చేయకోపోతే మాత్రం రాహుల్ చేసిన ఆరోపణలన్నింటినీ నిరాధారంగా పరిగణిస్తామని తేల్చిచెప్పారు. ఈసీ భుజాలపై తుపాకీ పెట్టి ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని రాజకీయాలు చేసేవారి ఆటలు సాగవని స్పష్టం చేశారు.
చట్టం ఎందుకు మార్చారు?
ఆ తర్వాత ఈసీ ప్రెస్మీట్పై రాహుల్ మాట్లాడారు. ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజీల విషయంలో ప్రభుత్వం చట్టాన్ని ఎందుకు మార్చిందని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల కమిషనర్లపై ఎటువంటి కేసు నమోదు చేసేందుకు వీల్లేకుండా 2023లో చట్టం చేసిందని తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షాలకు ఈసీ సాయం చేయడంతోపాటు ఓట్ల చోరీలో పాలుపంచుకుంటున్నందుకు ఎవరూ చర్యలు తీసుకోకూడదనే దీన్ని రూపొందించిందని ఆరోపించారు.
ఓట్ల చోరీకి 'SIR' కొత్త ఆయుధం- ప్రతి ఒక్కరి హక్కును కాపాడుతాం: రాహుల్ గాంధీ
బిహార్లో ఓట్లు 'చోరీ' కానివ్వం- SIRతో బీజేపీ, ఈసీ ఉమ్మడి కుట్ర : రాహుల్గాంధీ