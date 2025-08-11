ETV Bharat / bharat

ఓట్ల చోరీ, SIRపై విపక్ష నేతల ర్యాలీ- పార్లమెంట్​ వద్ద ఉద్రిక్తత - VOTE CHORI ROW UPDATES

బిహార్​ SIRకు వ్యతిరేకంగా - రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో పార్లమెంట్ నుంచి ఈసీ కార్యాలయానికి ఇండియా కూటమి నేతల ర్యాలీ- అడ్డుకున్న పోలీసులు- పార్లమెంట్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత

Vote Chori Row Updates
Vote Chori Row Updates (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 12:25 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read

Vote Chori Row Updates : బిహార్​లో చేపట్టిన (ఎస్​ఐఆర్​)ను వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఇండియా కూటమి నేతలు పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. 2024 లోక్​ సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందని, ఇకనైనా ఓట్ల చోరీ జరగకుండా చూడాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్ చేశారు.

బిహార్​లో చేసిన ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను నిరసిస్తూ చేపట్టిన ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, శరద్​ పవార్​ సహా ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. పార్లమెంట్ మకర్ ద్వార్ వద్ద నిరసన ప్రారంభించే ముందు, వారంతా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. అయితే ర్యాలీగా వెళ్తున్న వీళ్లను ట్రాన్స్​పోర్ట్ భవన్​ వద్ద పోలీసులు అడ్డగించారు. విపక్ష నేతల ర్యాలీకి ఎలాంటి అనుమతి లేదని దిల్లీ పోలీసులు చెప్పారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. 'ఎస్​ఐఆర్'​, 'ఓట్​ చోరీ' ప్లకార్డ్​లు, బ్యానర్లు పట్టుకొని విపక్ష నేతలు నినాదాలు చేశారు.

పోలీసుల అదుపులో రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ
నిరసన ర్యాలీకి నేతృత్వం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీతో పాటు ప్రియాంక గాంధీ, సంజయ్​ రౌత్​, సాగరికా ఘోస్​ సహా పలువురు విపక్ష ఎంపీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

"వాస్తవం ఏమిటంటే వారు మాట్లాడరు. కానీ నిజం దేశం ముందు ఉంది. ఇది రాజకీయ పోరాటం కాదు. ఇది రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడం కోసం చేస్తున్న పోరాటం. ఒక మనిషికి ఒక ఓటు కోసం చేస్తున్న పోరాటం. మాకు శుభ్రమైన, స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా కావాలి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభ ఎంపీ

బారికేడ్లు ఎక్కి నిరసన
ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నవారిలో టీఆర్ బాలు(డీఎంకే), సంజయ్​ రౌత్​ (శివసేన-యూబీటీ), డెరెక్ ఓబ్రియాన్​ (టీఎంసీ), కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ, అఖిలేశ్​ యాదవ్​ (సమాజ్​వాదీ) సహా ఆర్జేడీ, వామపక్ష పార్టీల నేతలు కూడా పాల్గొన్నారు.

టీఎంసీ ఎంపీలు మహువా మొయిత్రా, సుష్మితా సేన్​, అఖిలేశ్ యాదవ్​ బారికేడ్లను ఎక్కి ఎస్​ఐఆర్​ను వెనక్కు తీసుకోవాలని, ఓట్ల చోరీని అడ్డుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, పోస్టర్లు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు.

కొందరు ఎంపీలు "ఎస్​ఐఆర్ + ఓట్ల చోరీ = ప్రజాస్వామ్యం కూనీ" అనే బ్యానర్లు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. ఈసీ, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఓట్ల చోరీకి పాల్పడిందంటూ ఆరోపణలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ గతంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయగా, వాటిని ఈసీ తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే.

జులై 21న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బిహార్ ఎస్​ఐఆర్​పై చర్చించాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. దీనితో రెండు సభలు తరచూ వాయిదా పడుతూనే వస్తున్నాయి. కేవలం ఆపరేషన్ సిందూర్​పై కొంత మేర మాత్రమే చర్చ జరిగింది. మిగతా పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలు అన్నీ స్తంభించి పోయాయి.

Vote Chori Row Updates : బిహార్​లో చేపట్టిన (ఎస్​ఐఆర్​)ను వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఇండియా కూటమి నేతలు పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. 2024 లోక్​ సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందని, ఇకనైనా ఓట్ల చోరీ జరగకుండా చూడాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్ చేశారు.

బిహార్​లో చేసిన ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను నిరసిస్తూ చేపట్టిన ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, శరద్​ పవార్​ సహా ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. పార్లమెంట్ మకర్ ద్వార్ వద్ద నిరసన ప్రారంభించే ముందు, వారంతా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. అయితే ర్యాలీగా వెళ్తున్న వీళ్లను ట్రాన్స్​పోర్ట్ భవన్​ వద్ద పోలీసులు అడ్డగించారు. విపక్ష నేతల ర్యాలీకి ఎలాంటి అనుమతి లేదని దిల్లీ పోలీసులు చెప్పారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. 'ఎస్​ఐఆర్'​, 'ఓట్​ చోరీ' ప్లకార్డ్​లు, బ్యానర్లు పట్టుకొని విపక్ష నేతలు నినాదాలు చేశారు.

పోలీసుల అదుపులో రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ
నిరసన ర్యాలీకి నేతృత్వం వహిస్తున్న రాహుల్ గాంధీతో పాటు ప్రియాంక గాంధీ, సంజయ్​ రౌత్​, సాగరికా ఘోస్​ సహా పలువురు విపక్ష ఎంపీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

"వాస్తవం ఏమిటంటే వారు మాట్లాడరు. కానీ నిజం దేశం ముందు ఉంది. ఇది రాజకీయ పోరాటం కాదు. ఇది రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడం కోసం చేస్తున్న పోరాటం. ఒక మనిషికి ఒక ఓటు కోసం చేస్తున్న పోరాటం. మాకు శుభ్రమైన, స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితా కావాలి."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభ ఎంపీ

బారికేడ్లు ఎక్కి నిరసన
ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నవారిలో టీఆర్ బాలు(డీఎంకే), సంజయ్​ రౌత్​ (శివసేన-యూబీటీ), డెరెక్ ఓబ్రియాన్​ (టీఎంసీ), కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ, అఖిలేశ్​ యాదవ్​ (సమాజ్​వాదీ) సహా ఆర్జేడీ, వామపక్ష పార్టీల నేతలు కూడా పాల్గొన్నారు.

టీఎంసీ ఎంపీలు మహువా మొయిత్రా, సుష్మితా సేన్​, అఖిలేశ్ యాదవ్​ బారికేడ్లను ఎక్కి ఎస్​ఐఆర్​ను వెనక్కు తీసుకోవాలని, ఓట్ల చోరీని అడ్డుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, పోస్టర్లు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు.

కొందరు ఎంపీలు "ఎస్​ఐఆర్ + ఓట్ల చోరీ = ప్రజాస్వామ్యం కూనీ" అనే బ్యానర్లు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. ఈసీ, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంతో కలిసి ఓట్ల చోరీకి పాల్పడిందంటూ ఆరోపణలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ గతంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయగా, వాటిని ఈసీ తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే.

జులై 21న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బిహార్ ఎస్​ఐఆర్​పై చర్చించాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. దీనితో రెండు సభలు తరచూ వాయిదా పడుతూనే వస్తున్నాయి. కేవలం ఆపరేషన్ సిందూర్​పై కొంత మేర మాత్రమే చర్చ జరిగింది. మిగతా పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలు అన్నీ స్తంభించి పోయాయి.

Last Updated : August 11, 2025 at 12:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE CHORI ROW UPDATESINDIA RALLY FROM PARLIAMENT TO ECINDIA RALLY AGANIST SIRINDIA RALLY AGANIST VOTE CHORIVOTE CHORI ROW UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.