ప్రధాని మోదీ సంకల్పం, ఆర్మీ పవర్​కు 'ఆపరేషన్​ సిందూర్​' ప్రతిబింబం : అమిత్ షా - AMIT SHAH ON OPERATION SINDOOR

Published : May 16, 2025

Amit Shah On Operation Sindoor : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృఢ సంకల్పం, వివిధ సంస్థల ద్వారా సేకరించిన కచ్చితమైన నిఘా సమాచారం, భారత సాయుధ దళాల అమోఘమైన ఫైర్​ పవర్​కు- ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రతిబింబమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం అన్నారు. దిల్లీలో వివిధ సంస్థల నిఘా సమాచార భాగస్వామ్యం కోసం కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడుల తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్​ బ్యూరో కింద మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ ఏజెన్సీల మధ్య సకాలంలో సమాచారం పంచుకునే లక్ష్యంతో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా బారత్- పాక్​, పీఓకేలోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలపై మెరుపు దాడులు చేసింది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మే10న ఇరు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. అయితే ఇప్పటికైతే తమ ఆపరేషన్​ను నిలిపివేశామని, తమ భవిష్యత్తు చర్యలు పాకిస్థాన్​ బిహేవియర్​పై ఆధారపడి ఉంటాయని ప్రధాని మోదీ తేల్చి చెప్పారు. అంతేతాకుండా న్యూక్లియర్​ బూచిని చూపి భారత్​ను ఇబ్బందిపెట్టలేరని గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మౌంట్​ మకాలుపై ITBP

ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఏప్రిల్ 19న ప్రపంచంలోని ఐదో ఎత్తైన శిఖరం మౌంట్ మాకాలును(8,485 మీటర్లు) విజయవంతంగా అధిరోహించిన ఐటీబీపీని అమిత్​ షా అభినందించారు. "ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ITBP సిబ్బంది పర్వత శిఖరంపై తిరంగ జెండాను ఎగురవేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకొచ్చిన స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ స్ఫూర్తితో పరిశుభ్రతా డ్రైవ్‌ను నిర్వహించారు. 150 కిలోల చెత్తను తొలగించారు" అని ఐటీబీపీ జవాన్లను కొనియాడారు. సిబ్బంది ధైర్యం, నిబద్ధతపై అమిత్​ షా ప్రశంసలు కురిపించారు. కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళం (CAPF) విభాగమైన ఐటీబీపీ ఈ శిఖరాన్ని అధిరోహించడం ఇదే మొదటిసారి అని సీఏపీఎఫ్​ తెలిపింది. మౌంట్ మకాలు చైనా-నేపాల్ సరిహద్దులో ఉంది.

