ETV Bharat / bharat

క్రికెట్ మైదానంలోనూ 'ఆపరేషన్ సిందూర్'​- ఫైనల్​గా భారత్​దే విజయం : ప్రధాని మోదీ

టీమ్​ఇండియాపై ప్రముఖల ప్రశంసలు- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి

PM Modi On Asia Cup Win
PM Modi On Asia Cup Win (AP, ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 7:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aisa Cup Reactions : ఆసియా కప్​ ఫైనల్స్​లో ఆదివారం పాకిస్థాన్​తో తలపడ్డ భారత్​ దాయాదిపై 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా భారత ఆటగాళ్లు సాధించిన విజయానికి ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. భారత్​ సాధించిన విజయాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో పోల్చారు. ఆట మైదానంలో ఆపరేషన్​ సిందూర్​ గెలిచిందని ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు.

"యుద్ధభూమిలోనూ, ఆటల మైదానంలోనూ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌. ఒక్కటే ఫలితం భారతే గెలిచింది. మన క్రికెటర్లకు అభినందనలు." : నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని

దుబాయ్‌లో జరిగిన ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను గెలుచుకున్నందుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము భారత జట్టును అభినందించారు.

"ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌ను గెలుచుకున్నందుకు టీమ్​ఇండియాకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. టోర్నమెంట్‌లో జట్టు ఏ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోలేదు. ఇది ఆటలో దాని ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. భవిష్యత్తులో టీమ్​ఇండియా కీర్తిని నిలబెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను"
-- ద్రౌపది ముర్ము, భారత రాష్ట్రపతి

ఈ విజయంపై హోమంత్రి అమిత్​షా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసియా కప్​ సాధించడంపై ఎక్స్​ వేదికగా భారత ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు.

"ఇదో అద్భుత విజయం. మన ఆటగాళ్ల శక్తి ప్రత్యర్థులను కుప్పకూల్చింది. ఏ రంగంలోనైనా భారత్ గెలవాల్సిందే."
-- అమిత్​ షా, హోమంత్రి

దుబాయ్‌లో సంబరాలు, వందేమాతరం, భారత్‌ మాతాకీ జై నినాదాలతో మార్మోగిన ప్రాంగణం
మరోవైపు భారత జట్టుకు అభినందనలు తెలిపిన ఐసీసీ ఛైర్మన్‌ జైషా టీమ్​ఇండియా తన ప్రతిభను, స్థిరత్వాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని మరోసారి చాటిందని ఆయన ప్రశంసించారు. ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో పాకిస్థాన్‌పై హ్యాట్రిక్‌ విజయం సాధించటంతోపాటు తొమ్మిదో సారి టోర్నీని భారత జట్టు కైవసం చేసుకోవటంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు, క్రికెట్‌ అభిమానులు ఘనంగా సంబంరాలు చేసుకున్నారు. మరోవైపు దుబాయ్‌లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. వందేమాతరం, భారత్‌ మాతాకీ జై నినాదాలతో ప్రాంగణం మార్మోగింది. తొలుత సిందూర్‌ పెట్టామని, ఇప్పుడు తిలకం పెట్టామంటూ తిలక్‌ వర్మను ప్రశంసించారు. భారత సరిహద్దుల్లో LOC వద్ద సైనికులు క్రికెట్‌ అభిమానులతో కలిసి నృత్యాలు చేశారు. బిగ్‌స్క్రీన్ల వద్ద వేడుక చేసుకున్నారు.

భారత్​ విజయంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు
అర్ధరాత్రి జమ్మూకశ్మీర్‌ వీధులు జనసంద్రంగా మారాయి. త్రివర్ణ పతాకాలతో ఫ్యాన్స్‌ విక్టరీ ర్యాలీలు చేపట్టారు. బాణాసంచా కాల్చి పండగ జరపుకున్నారు. పశ్చిమ బంగాల్‌లోని సిలిగుడి వీధులు ఫ్యాన్స్‌ డప్పు చప్పుళ్లు, కేరింతలతో మార్మోగాయి. భారీ జాతీయ జెండాను ప్రదర్శిస్తూ ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య, కాన్పూర్‌లలో ఫ్యాన్స్‌తో కలిసి వేడుకలు నిర్వహించుకున్న స్వామీజీలు ప్రతిసారీ మనం పాకిస్తాన్‌ను ఇలాగే ఓడిస్తామంటూ నినదించారు. లడ్డూలను హనుమంతుడికి నైవేధ్యంగా సమర్పించి అనంతరం వాటిని స్థానికులకు పంచిపెట్టారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత మరోసారి మైదానంలో ప్రతీకారం తీర్చుకున్నామంటూ హర్షం వ్యక్తంచేశారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సుక్మా జిల్లాలో సీఆర్​పీఎఫ్​ జవాన్లు ఎగిరి గంతులేశారు. ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లో చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా జెర్సీలు ధరించి వీధుల్లోకి వచ్చిన అభిమానులు బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

ఆసియా కప్​ భారత్​దే- ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ పరాజయం

ఈ మూడింట్లో రాణిస్తే పాకిస్థాన్​​పై విజయం 'భారత్'​దే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ON ASIA CUP WINAISA CUP 2025AISA CUP REACTIONSASIA CUP FINAL RESPONSEAISA CUP REACTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

ఆటలపై ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఈ కోర్సులో చేరితే మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.