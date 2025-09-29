క్రికెట్ మైదానంలోనూ 'ఆపరేషన్ సిందూర్'- ఫైనల్గా భారత్దే విజయం : ప్రధాని మోదీ
టీమ్ఇండియాపై ప్రముఖల ప్రశంసలు- శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి
Published : September 29, 2025 at 7:05 AM IST
Aisa Cup Reactions : ఆసియా కప్ ఫైనల్స్లో ఆదివారం పాకిస్థాన్తో తలపడ్డ భారత్ దాయాదిపై 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా భారత ఆటగాళ్లు సాధించిన విజయానికి ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. భారత్ సాధించిన విజయాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆపరేషన్ సిందూర్తో పోల్చారు. ఆట మైదానంలో ఆపరేషన్ సిందూర్ గెలిచిందని ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు చేశారు.
"యుద్ధభూమిలోనూ, ఆటల మైదానంలోనూ ఆపరేషన్ సిందూర్. ఒక్కటే ఫలితం భారతే గెలిచింది. మన క్రికెటర్లకు అభినందనలు." : నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
దుబాయ్లో జరిగిన ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకున్నందుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము భారత జట్టును అభినందించారు.
"ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకున్నందుకు టీమ్ఇండియాకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. టోర్నమెంట్లో జట్టు ఏ మ్యాచ్లో ఓడిపోలేదు. ఇది ఆటలో దాని ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. భవిష్యత్తులో టీమ్ఇండియా కీర్తిని నిలబెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను"
-- ద్రౌపది ముర్ము, భారత రాష్ట్రపతి
My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future.— President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025
ఈ విజయంపై హోమంత్రి అమిత్షా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసియా కప్ సాధించడంపై ఎక్స్ వేదికగా భారత ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు.
"ఇదో అద్భుత విజయం. మన ఆటగాళ్ల శక్తి ప్రత్యర్థులను కుప్పకూల్చింది. ఏ రంగంలోనైనా భారత్ గెలవాల్సిందే."
-- అమిత్ షా, హోమంత్రి
A phenomenal victory. The fierce energy of our boys blew up the rivals again.— Amit Shah (@AmitShah) September 28, 2025
Bharat is destined to win no matter which field.
దుబాయ్లో సంబరాలు, వందేమాతరం, భారత్ మాతాకీ జై నినాదాలతో మార్మోగిన ప్రాంగణం
మరోవైపు భారత జట్టుకు అభినందనలు తెలిపిన ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా టీమ్ఇండియా తన ప్రతిభను, స్థిరత్వాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని మరోసారి చాటిందని ఆయన ప్రశంసించారు. ఆసియా కప్ టోర్నీలో పాకిస్థాన్పై హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించటంతోపాటు తొమ్మిదో సారి టోర్నీని భారత జట్టు కైవసం చేసుకోవటంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు, క్రికెట్ అభిమానులు ఘనంగా సంబంరాలు చేసుకున్నారు. మరోవైపు దుబాయ్లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. వందేమాతరం, భారత్ మాతాకీ జై నినాదాలతో ప్రాంగణం మార్మోగింది. తొలుత సిందూర్ పెట్టామని, ఇప్పుడు తిలకం పెట్టామంటూ తిలక్ వర్మను ప్రశంసించారు. భారత సరిహద్దుల్లో LOC వద్ద సైనికులు క్రికెట్ అభిమానులతో కలిసి నృత్యాలు చేశారు. బిగ్స్క్రీన్ల వద్ద వేడుక చేసుకున్నారు.
భారత్ విజయంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు
అర్ధరాత్రి జమ్మూకశ్మీర్ వీధులు జనసంద్రంగా మారాయి. త్రివర్ణ పతాకాలతో ఫ్యాన్స్ విక్టరీ ర్యాలీలు చేపట్టారు. బాణాసంచా కాల్చి పండగ జరపుకున్నారు. పశ్చిమ బంగాల్లోని సిలిగుడి వీధులు ఫ్యాన్స్ డప్పు చప్పుళ్లు, కేరింతలతో మార్మోగాయి. భారీ జాతీయ జెండాను ప్రదర్శిస్తూ ప్రజలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని అయోధ్య, కాన్పూర్లలో ఫ్యాన్స్తో కలిసి వేడుకలు నిర్వహించుకున్న స్వామీజీలు ప్రతిసారీ మనం పాకిస్తాన్ను ఇలాగే ఓడిస్తామంటూ నినదించారు. లడ్డూలను హనుమంతుడికి నైవేధ్యంగా సమర్పించి అనంతరం వాటిని స్థానికులకు పంచిపెట్టారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత మరోసారి మైదానంలో ప్రతీకారం తీర్చుకున్నామంటూ హర్షం వ్యక్తంచేశారు. ఛత్తీస్గఢ్ సుక్మా జిల్లాలో సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు ఎగిరి గంతులేశారు. ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లో చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా జెర్సీలు ధరించి వీధుల్లోకి వచ్చిన అభిమానులు బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.
ఆసియా కప్ భారత్దే- ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ పరాజయం