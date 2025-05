ETV Bharat / bharat

'ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా ముగియలేదు- మన స్వదేశీ ఆయుధాల సత్తా ఏమిటో ప్రపంచం చూసింది' - PM MODI ON OPERATION SINDOOR

Published : May 30, 2025

PM Modi on Operation Sindoor : ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ స్వదేశీ ఆయుధాల సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిందని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారత ఆడబిడ్డల సిందూర్‌ శక్తి ఏంటో ప్రపంచం చూసిందని చెప్పారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ఇంకా ముగియలేదని వెల్లడించారు. ప్రతి ఉగ్రదాడికి తగిన రీతిలో సమాధానం ఇవ్వడమే భారత సూత్రమన్నారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ తర్వాత వరుసగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తాజాగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో పర్యటించారు. యూపీలోని కాన్పూర్‌లో పర్యటించిన ప్రధాని రూ.47,600 కోట్ల రూపాయలు విలువైన 15 మెగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనతంరం జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసిన బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణులు పాకిస్థాన్‌ భూభాగంలో దూసుకెళ్లి విధ్వంసం సృష్టించాయని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ సంకల్పమే మనకు పెద్ద బలంగా మారిందని మోదీ వెల్లడించారు. రక్షణ రంగంలోని పెద్ద పెద్ద సంస్థలు యూపీ నుంచి వస్తున్నాయని, అమేథిలో ఏకే-203 రైఫిల్ తయారీ ప్రారంభమైందని తెలిపారు. అణ్వాయుధాల బెదిరింపులకు భారత్‌ భయపడదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఉగ్రదాడికి తగిన రీతిలో సమాధానం ఇవ్వడమే భారత సూత్రమని ప్రధాని చెప్పారు. దానికి ఎప్పడు, ఎలా, ఎక్కడ దాడి చేయాలో సైన్యమే నిర్ణయిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

