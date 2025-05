ETV Bharat / bharat

Rajnath Singh On Operation Sindoor ( ANI )

Published : May 16, 2025 at 2:29 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:55 PM IST

Rajnath Singh On Operation Sindoor : పాకిస్థాన్‌ భూభాగంపై జరిపిన క్షిపణీ దాడుల శబ్ధం సరిహద్దుల వరకే కాదు ప్రపంచమంతా వినిపించిందని రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ చెప్పారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ద్వారా భారతీయులంతా గర్వపడేలా చేశారంటూ వాయుసేనను ఆయన ప్రశంసించారు. పాకిస్థాన్‌ పెంచి పోషిస్తున్న ఉగ్రవాదాన్ని దెబ్బతీసేందుకు 23నిమిషాలు చాలని నిరూపించారంటూ కితాబునిచ్చారు. పాకిస్థాన్‌తో సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టిన వేళ రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ శుక్రవారం భుజ్‌ వైమానిక స్థావరాన్ని సందర్శించారు. 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ట్రైలర్‌ మాత్రమే'

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన రాజ్​నాథ్​ సింగ్ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో పాల్గొన్న వాయుసేనను కలిసి అభినందించారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ కేవలం ట్రైలర్‌ మాత్రమే అని సమయం వచ్చినప్పుడు పూర్తి సినిమా చూపిస్తామంటూ రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ పాకిస్థాన్‌కు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు.

