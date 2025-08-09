Essay Contest 2025

ఆపరేషన్ సిందూర్​- రక్షణ రంగంలో భారత్ స్వావలంబనకు ఒక డిక్లరేషన్​: DRDO చీఫ్​ - DRDO CHIEF ABOUT OP SINDOOR

రక్షణ రంగంలో భారత్​ సాధించిన స్వావలంబనకు ఆపరేషన్ సిందూర్ ఒక డిక్లరేషన్ లాంటిది - డీఆర్​డీఓ ఛైర్మన్​ సమీర్​ కామత్​ వెల్లడి

DRDO Chief Dr Samir V Kamat
DRDO Chief Dr Samir V Kamat (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 3:33 PM IST

DRDO Chief About Op Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్ రక్షణ రంగంలో భారత్ సాధించిన స్వావలంబనకు ఒక డిక్లరేషన్​ అని రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్​డీఓ) ఛైర్మన్ సమీర్ కామత్ అన్నారు. అంతేకాదు ఆపరేషన్ సిందూర్- భారత్ వ్యూహాత్మక దూరదృష్టి, స్వదేశీ సాంకేతిక బలాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిందని ఆయన అన్నారు. ​

డిఫెన్స్​ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్​డ్​ టెక్నాలజీ (డీఐఏటీ) 14వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన కామత్​, "పశ్చిమ సరిహద్దుల వెంట అత్యంత సమన్వయంతో భారత్ ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ మల్టీ- డైమెన్షనల్​ ఆపరేషన్​ భారత సైనికుల ధైర్యసాహసాలనే కాదు, వారికి అండగా నిలిచిన సాంకేతిక మద్దతు గురించి గురించి కూడా ప్రపంచానికి తెలియజేసింది" అని అన్నారు.

"ఆపరేషన్ సిందూర్ కేవలం ఒక మిషన్ కాదు. అంతకంటే చాలా ఎక్కువ. ఇది రక్షణ రంగంలో భారత్ సాధించిన స్వావలంబన, వ్యూహాత్మక దూరదృష్టి, స్వదేశీ సాంకేతిక బలం ద్వారా భారతదేశం తన సరిహద్దులను ఉన్నతంగా నిలబెట్టగల సామర్థ్యాన్ని ప్రకటించడం. స్వదేశీ సాంకేతికత ద్వారా భారత్ తన సరిహద్దులను రక్షించుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉందని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం."
- సమీర్ కామత్​, డీఆర్​డీఓ ఛైర్మన్​

ఆపరేషన్ సిందూర్​లో స్వదేశీ తయారీ సెన్సార్లు, మానవ రహిత ప్లాట్​ఫారమ్​లు, సురక్షిత కమ్యుూనికేషన్​ల నుంచి ఏఐ బేస్డ్​ సపోర్ట్ సిస్టమ్​, ప్రిసిషన్​ వెపన్స్ వరకు అన్నీ కీలక పాత్ర పోషించాయని డీఆర్​డీఓ చీఫ్ తెలిపారు. అలాగే ఈ ఆపరేషన్​లో ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే ఆకాశ్ క్షిపణులు, ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే మధ్యస్థ-శ్రేణి క్షిపణులు, బ్రహ్మోస్ సూపర్​ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణులు, డీ4 యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థ, ఏడబ్ల్యూఎన్​సీ వైమానిక ముందస్తు హెచ్చరిక, నియంత్రణ వ్యవస్థ, ఆకాశ్​టీర్​ వ్యవస్థ పనిచేశాయి. ఇవన్నీ డీఆర్​డీఓ అభివృద్ధి చేసినవేనని కామత్ చెప్పారు. ఇందులో డీఐఏటీ వంటి సంస్థలు కూడా కీలకపాత్ర పోషించాయని వెల్లడించారు.

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి పాక్ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుష పర్యాటకులే లక్ష్యంగా దాడి చేశారు. దీనితో 26 మంది పౌరులు మరణించారు. దీనికి ప్రతీకారంగానే భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్​, పీవోకేల్లోని ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది.

ఆల్​టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి రక్షణ రంగ ఉత్పత్తి
2024-25లో భారతదేశ వార్షిక రక్షణ ఉత్పత్తులు ఆల్​ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి రూ.1,50,590 కోట్లకు చేరుకుందని రక్షణ మంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్ పేర్కొన్నారు. "ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ గణాంకాలు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల విలువ రూ.1.27 లక్షలతో పోలిస్తే, ఇది దాదాపు 18 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తున్నాయి. 2019-20లో కేవలం రూ.79,071 కోట్ల విలువైన రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు జరిగాయి. ఆనాటితో పోలిస్తే, నేడు దేశంలో 90 శాతం ఎక్కువగా డిఫెన్స్​ ప్రొడక్షన్ జరుగుతోంది. ఈ గొప్ప మైలురాయిని సాధించడంలో డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్​మెంట్, ప్రభుత్వ రక్షణ రంగ యూనిట్లు, ప్రైవేటు పరిశ్రమల సమిష్టి కృషి ఉంది" అని రాజ్​నాథ్ సింగ్ అన్నారు.

