జమిలి ఎన్నికల బిల్లులో కొత్త ట్విస్ట్ - లోక్​సభతో సంబంధం లేకుండానే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్! - ONE NATION ONE ELECTION BILL

One Nation One Election Bill In Parliament : 'వన్ నేషన్- వన్ ఎలక్షన్' కోసం ప్రవేశపెట్టే బిల్లులు లోక్ సభ ముందుకు మంగళవారం రానున్నాయి. అయితే జమిలి ఎన్నికల కోసం ప్రతిపాదించిన 129వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో లోక్ సభతో పాటు అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించలేని పరిస్థితులకు సంబంధించిన నిబంధన ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే?

129వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రకారం

సెక్షన్ 2 సబ్ క్లాజ్ 5 ప్రకారం లోక్​సభతో పాటు ఏదైనా శాసనసభకు ఎన్నికలు నిర్వహించలేమని ఈసీ అభిప్రాయపడితే తర్వాత అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు జరపవచ్చు. శాసనసభ ఎన్నికలకు ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ఈసీ రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు చేయాలి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతి అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి.

సవరించాల్సిన అధికరణలు

అలాగే లోక్‌ సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు జమిలి ఎన్నికల అమలు కోసం రాజ్యాంగంలో కొత్తగా 82ఎ అధికరణాన్ని చేర్చాల్సి ఉంటుంది. పార్లమెంటు పదవీ కాలంలో మార్పు కోసం అధికరణం 83, అసెంబ్లీల పదవీ కాలం సవరణకు అధికరణం 172, ఎన్నికల నిబంధనల రూపకల్పన కోసం పార్లమెంటుకు అధికారం కల్పించే అధికరణం 327 సవరించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే సార్వత్రిక ఎన్నికలు తర్వాత లోక్​సభ మొదటి సమావేశం జరిగే తేదీపై రాష్ట్రపతి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి. ఆ నోటిఫికేషన్ తేదీని అపాయింటెడ్ డేట్ అంటారు. ఆ నిర్ణీత తేదీ నుంచి లోక్​సభ పదవీకాలం ఐదేళ్లు ఉంటుంది.