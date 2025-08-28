One Village One Ganesh: గణేశ్ చతుర్థి వచ్చిందంటే చాలు గడప గడపకి విగ్రహాలు. వాడ వాడకి మండపాలు అంతా హడావిడి హడావిడిగా జనం! ఇది చాలా చోట్ల పరిస్థితి. ఒకరి కంటే ఒకరు ఎత్తైన విగ్రహాలు పెట్టుకొని గణనాథుడిని పూజిస్తుంటారు. అయితే దీనంతటికి భిన్నంగా ఓ గ్రామంలో ఆశ్చర్యం కలిగించే సన్నివేశం ఏటా జరుగుతోంది. అదేంటంటారా! ఆ గ్రామంలో ఏ ఇంట్లో వినాయకుడి విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజించరు. అలా అని వారికి భక్తి లేదనుకోకండి. ఆ గ్రామ ప్రజలంతా కలిసి అ ఊరి గణేశ్ ఆలయంలో అంతా కలిసి కట్టుగా ఆ గణనాథుడి పూజిస్తారు. మహారాష్ట్రలోని ఓ గ్రామంలో గణేశుడిని ఊరేగింపు నిర్వహించి, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామి వారిని పూజిస్తారు. మరీ ఆ స్టోరీ ఎంటో ఓ లుక్కేద్దామా?
రాయ్గఢ్ జిల్లా మాంగాన్ టెహ్సీల్ ప్రాంతంలో సాలే గ్రామం ఉంది. అక్కడి సంప్రదాయాలు, వారి ఆచారాలు నేటి తరానికంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. అక్కడ ఉన్న 125 ఇళ్లలో ఎందులోనూ గణేశ్ విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజించరు. అందుకు కారణం 'ఒక గ్రామం, ఒక గణపతి' అని తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయమే కారణం. గణేశ్ చతుర్థి మొదటి రోజు ఆ గ్రామస్థులందరూ గణేశ్ ఆలయంలో సమావేశమవుతారు. అక్కడి ఆచార, సంప్రదాయాల ప్రకారం గణేశుడిని పూజిస్తారు. ఆ తర్వాత ఊరేగింపు ప్రారంభమౌతుంది. ప్రస్తుత తరుణానికి ఈ సాంప్రదాయం ఎప్పుడు ప్రారంభమయ్యిందో కచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ ఈ సంస్కృతి వందల సంవత్సరాలుగా సజీవంగా ఉందని అక్కడి గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
డోలు, తాళాల చప్పుళ్లతో సందడిగా గణనాథుడి ఊరేగింపు!
మొదట గంగా సరస్సు నుంచి డోలు, తాళాల చప్పుళ్లతో గణనాథుడి ఊరేగింపునకు తీసుకువెళతారు. ఈ పల్లకినీ ఇంటింటికీ స్వాగతిస్తారు. అనంతరం గణేశుడిని ఆలయానికి తీసుకువెళ్లి అంతా సమష్టిగా పూజిస్తారు. ఇంటింటికి గణేశ్ విగ్రహం పెట్టి పండగ జరుపుకోకుండా, గ్రామ ప్రజలంతా ఒకటే చోట చేరి ఆ గణనాథుడిని భక్తితో పూజిస్తారు. ఈ పండుగ కారణంగా గ్రామస్థులే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా భారీ సంఖ్యలో గ్రామాన్ని సందర్శిస్తారు.
ఊరేగింపును ఎంతో ఉత్సాహంగా స్వాగతిస్తారు: గ్రామస్థుడు
"చాలా సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయాలతో సాలే గ్రామం మహారాష్ట్రతో పాటు భారతదేశంలోనూ ప్రసిద్ధి చెందింది. గ్రామంలో దాదాపు 150 నుంచి 200 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఏ ఇంటిలోనూ విగ్రహాన్ని పెట్టము. గ్రామంలో గణేశ్ ఆలయం ఉంది. అంతా కలిసి అక్కడ పూజలు చేస్తాం. చతుర్థి రోజు గణేశ్ ఊరేగింపు జరుగుతుంది. గ్రామ ప్రజలంతా ఊరేగింపును ఎంతో ఉత్సాహంగా స్వాగతిస్తారు. అయితే ఈ ఊరేగింపును గంగా సాగర్ సరస్సు నుంచి ప్రారంభిస్తారు. వివాహాల కారణంగా లేక మరే ఇతర కారణాల వల్ల నగరాలకు వెళ్లిన వారు గణేశ్ పండగరోజు గ్రామానికి చేరుకుంటారు. ఆ గణనాథుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు" అని గ్రామస్థుడు ఒకరు ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు.
