Congress On GST Reforms: జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా శ్లాబ్ల రేట్లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గించటాన్ని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు పి చిదంబరం స్వాగతించారు. కానీ, ప్రభుత్వం ఈ తప్పును తెలుసుకోవడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టిందని విమర్శించారు. అధిక పన్ను రేట్ల వల్ల ఎనిమిదేళ్లుగా పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని గుర్తుచేశారు. కానీ తాజా సంస్కరణలతో వారికి ఉపశమనం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు వన్ నేషన్-వన్ ట్యాక్స్ను వన్ నేషన్-నైన్ ట్యాక్స్గా మోదీ సర్కార్ మార్చిందని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు.
జీఎస్టీ ఎప్పుడూ 'గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్'లా ఉండాలని చిదంబరం అన్నారు. జీఎస్టీ హేతుబద్ధీకరణ, రేట్లు తగ్గించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎనిమిదేళ్లు పట్టడం చాలా ఆలస్యమే అని పేర్కొన్నారు. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఈ చట్టం అమలు చేసినపుడు, అది తప్పు, అటువంటి పన్నును విధించకూడదని తాము, అప్పటి ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు అరవింద్ సుబ్రమణియన్ సలహా ఇచ్చామని తెలిపారు. 2017లో భారత్లో ప్రవేశ పెట్టిన జీఎస్టీ లోపాల గురించి కాంగ్రెస్ చేసిన విజ్ఞప్తిని మోదీ సర్కారు పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు.
The GST rationalisation and the reduction in rates on a range of goods and services are WELCOME but 8 years TOO LATE— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 3, 2025
The current design of GST and the rates prevailing until today ought not to have been introduced in the first place
We have been crying hoarse for the last 8…
గుజరాత్ సీఎంగా ఉ్నప్పుడే వ్యతిరేకించాం : ఖర్గే
జీఎస్టీని సరళీకరించాలని పదేళ్లుగా తాము డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ప్రధాని మోదీ జీఎస్టీని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే బీజేపీ ప్రభుత్వం రికార్డ్ స్థాయిలో జీఎస్టీ వసూలు చేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. సామాన్యుల నుంచి అధికపన్నులు వసూలు చేస్తూ దాన్ని గొప్ప పనిగా చెప్పుకుంటోందన్నారు. వ్యవసాయ రంగానికి చెందిన 36వస్తువులపై పన్ను విధించటం దేశచరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని ఖర్గే దుయ్యబట్టారు.
దేశంలో జీఎస్టీ వసూళ్లలో మూడింట రెండోవంతులు మధ్యతరగతి వర్గాల నుంచే వస్తున్నాయని, బిలయనీర్లు కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. పాలు, పెరుగు, పిండి, ధాన్యాలు, పెన్సిళ్లు, పుస్తకాలు, ఆసుపత్రి ఖర్చులు- ఇలాంటి రోజూవారి వస్తువులపై మోదీ ప్రభుత్వం జీఎస్టీ పన్ను విధించిందని తెలిపారు. అందుకే తాము బీజేపీ జీఎస్టీకు 'గబ్బర్సింగ్ టాక్స్'గా పేరు పెట్టామని తెలిపారు. 2019 -2024 లోక్సభ ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జీఎస్టీ సంస్కరణలను డిమాండ్ చేసిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2011లో ఆర్థిక మంత్రి ప్రణబ్ ముఖర్జీ తీసుకువచ్చిన జీఎస్టీ బిల్లును బీజేపీ వ్యతిరేకించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
लगभग एक दशक से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, GST के सरलीकरण की माँग कर रही है।
मोदी सरकार ने “One Nation, One Tax” को " one nation, 9 taxes" बना दिया था।
जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के tax slabs शामिल थे और 0.25%, 1.5%, 3% व 6% की विशेष दरें थीं।
कांग्रेस पार्टी ने अपने…<="" p>— mallikarjun kharge (@kharge) September 4, 2025
మరోపక్క జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా శ్లాబ్ల రేట్లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గించటాన్ని కాంగ్రెస్ 1.5 జీఎస్టీగా అభివర్ణించింది. నిజమైన 2.0జీఎస్టీ కోసం ఎదురుచూపులు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. శ్లాబ్ల తగ్గింపు వల్ల రాష్ట్రాలు కోల్పోయే ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని బేస్గా తీసుకొని ఐదేళ్లపాటు పరిహారం చెల్లించాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది.
'GST సంస్కరణలు చారిత్రాత్మక నిర్ణయం- ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుంది'
