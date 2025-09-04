ETV Bharat / bharat

8ఏళ్ల తర్వాత మోదీ సర్కార్ తన తప్పును తెలుసుకుంది : చిదంబరం - CHIDAMBARAM AND KHARGE ON GST

జీఎస్​టీ సంస్కరణలపై స్పందించిన కాంగ్రెస్​ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే- మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చిదంబరం

Mallikarjun Kharge And Chidambaram
Mallikarjun Kharge And Chidambaram (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read

Congress On GST Reforms: జీఎస్​టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా శ్లాబ్‌ల రేట్లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గించటాన్ని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు పి చిదంబరం స్వాగతించారు. కానీ, ప్రభుత్వం ఈ తప్పును తెలుసుకోవడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టిందని విమర్శించారు. అధిక పన్ను రేట్ల వల్ల ఎనిమిదేళ్లుగా పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని గుర్తుచేశారు. కానీ తాజా సంస్కరణలతో వారికి ఉపశమనం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ట్యాక్స్‌ను వన్‌ నేషన్‌-నైన్‌ ట్యాక్స్‌గా మోదీ సర్కార్ మార్చిందని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు.

జీఎస్​టీ ఎప్పుడూ 'గుడ్​ అండ్​ సింపుల్​ ట్యాక్స్'​లా ఉండాలని చిదంబరం అన్నారు. జీఎస్​టీ హేతుబద్ధీకరణ, రేట్లు తగ్గించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎనిమిదేళ్లు పట్టడం చాలా ఆలస్యమే అని పేర్కొన్నారు. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఈ చట్టం అమలు చేసినపుడు, అది తప్పు, అటువంటి పన్నును విధించకూడదని తాము, అప్పటి ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు అరవింద్​ సుబ్రమణియన్​ సలహా ఇచ్చామని తెలిపారు. 2017లో భారత్​లో ప్రవేశ పెట్టిన జీఎస్​టీ లోపాల గురించి కాంగ్రెస్​ చేసిన విజ్ఞప్తిని మోదీ సర్కారు పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు.

గుజరాత్ సీఎంగా ఉ్నప్పుడే వ్యతిరేకించాం : ఖర్గే
జీఎస్​టీని సరళీకరించాలని పదేళ్లుగా తాము డిమాండ్‌ చేస్తున్నట్లు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. గుజరాత్‌ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ప్రధాని మోదీ జీఎస్​టీని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే బీజేపీ ప్రభుత్వం రికార్డ్‌ స్థాయిలో జీఎస్​టీ వసూలు చేస్తోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. సామాన్యుల నుంచి అధికపన్నులు వసూలు చేస్తూ దాన్ని గొప్ప పనిగా చెప్పుకుంటోందన్నారు. వ్యవసాయ రంగానికి చెందిన 36వస్తువులపై పన్ను విధించటం దేశచరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని ఖర్గే దుయ్యబట్టారు.

దేశంలో జీఎస్​టీ వసూళ్లలో మూడింట రెండోవంతులు మధ్యతరగతి వర్గాల నుంచే వస్తున్నాయని, బిలయనీర్లు కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. పాలు, పెరుగు, పిండి, ధాన్యాలు, పెన్సిళ్లు, పుస్తకాలు, ఆసుపత్రి ఖర్చులు- ఇలాంటి రోజూవారి వస్తువులపై మోదీ ప్రభుత్వం జీఎస్​టీ పన్ను విధించిందని తెలిపారు. అందుకే తాము బీజేపీ జీఎస్​టీకు 'గబ్బర్​సింగ్​ టాక్స్'గా పేరు పెట్టామని తెలిపారు. 2019 -2024 లోక్​సభ ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ జీఎస్​టీ సంస్కరణలను డిమాండ్​ చేసిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2011లో ఆర్థిక మంత్రి ప్రణబ్​ ముఖర్జీ తీసుకువచ్చిన జీఎస్​టీ బిల్లును బీజేపీ వ్యతిరేకించిందని ఆయన ఆరోపించారు.

మరోపక్క జీఎస్​టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా శ్లాబ్‌ల రేట్లను నాలుగు నుంచి రెండుకు తగ్గించటాన్ని కాంగ్రెస్‌ 1.5 జీఎస్టీగా అభివర్ణించింది. నిజమైన 2.0జీఎస్​టీ కోసం ఎదురుచూపులు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. శ్లాబ్‌ల తగ్గింపు వల్ల రాష్ట్రాలు కోల్పోయే ఆదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని బేస్‌గా తీసుకొని ఐదేళ్లపాటు పరిహారం చెల్లించాలని కాంగ్రెస్‌ డిమాండ్‌ చేసింది.

