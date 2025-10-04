35ఏళ్ల మహిళతో 75ఏళ్ల వృద్ధుడి వివాహం- కానీ పెళ్లైన మరుసటి రోజే 'వరుడు' మృతి- ఏం జరిగింది?
Old Man Dies After Wedding : చివరి రోజుల్లో తనకంటూ ఓ తోడు ఉండాలని 75 ఏళ్ల వయసులో 35 ఏళ్ల మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు ఓ వ్యక్తి. కానీ పెళ్లైన మరుసటి రోజు మృతి చెందడంతో ఆయన ఆశ అర్ధాంతరంగానే ముగిసిపోయింది. ఏడాది క్రితం భార్యను కోల్పోయి ఒంటరిగా జీవితం గడుపుతున్న ఆయన మరో తోడు దొరికేలోపే తీరనిలోకాలకు చేరుకున్నాడు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగిన ఆ ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
అయితే వరుడి మృతితో ఆ పెళ్లింట విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరుడి మృతిపై అనుమానం పెంచుకున్న అతడి కుటుంబ సభ్యులు అంతక్రియలు జరగకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి మృతదేహాన్ని పోస్టమార్టానికి పంపించారు. అనంతరం అసలు విషయం బయటపడింది. కాగా ప్రస్తుతం ఈ విషయం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
జౌన్పుర్లోని కుచ్ముచ్ గ్రామానికి చెందిన 75 ఏళ్ల సంగ్రూ రామ్ మొదటి భార్య ఏడాది క్రితం చనిపోయింది. ఆ దంపతులకు పిల్లలు లేకోపోవడంతో అప్పటి నుంచి ఆయన ఒంటరిగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. పొలం పనులు చేసుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు అతడికంటూ ఓ తోడు ఉండాలని ఆలోచన చేసి సెప్టెంబర్ 29న మన్భవిని అనే మహిళతో ఒక ఆలయంలో వివాహం జరిపించారు.
అయితే పెళ్లి తర్వాత రోజు అకస్మాత్తుగా సంగ్రూ రామ్ ఆరోగ్యం క్షీణించిందని, వెంటనే అతడ్ని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అయితే ఆయన మృతి పట్ల అనుమానం వ్యక్తం చేసిన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సంగ్రూ రామ్ మరణానికి కారణం సెరెబ్రోవాస్కులర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల మెదడులో రక్తస్రావం జరిగినట్లు పోస్ట్మార్టం నివేదిక తేలిందని పేర్కొన్నారు. ఆయన మరణంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు పోలీసులు వివరించారు.
ఆ మందు ప్రభావంతోనేనా?
సెరెబ్రోవాస్కులర్ ప్రమాదాలకు సంబంధించి, మద్యం సేవించిన తర్వాత శృంగార సామర్థ్యం పెంచే మందులు తీసుకోవడం వల్ల ఇది సంభవించే అవకాశం ఉందని, ఆ మందును ఆల్కహాల్తో తీసుకుంటే ఇలా జరుగే అవకాశం ఉందని జిల్లా సర్జన్ డాక్టర్ అరుణ్ సింగ్ వివరించారు. అయితే మందు సేవించిన ఆరు గంటల తర్వాత ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, సంగ్రూ రామ్ మృతి పట్ల ఆయన బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సంగ్రూ తన రెండో వివాహానికి నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి ఐదు ఎకరాల భూమిని అమ్మేశాడని తెలిపారు. సంగ్రూ రామ్ను వివాహమాడిన మన్భవతికి ఇది రెండో వివాహమని అతడి కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారని చెప్పారు. కాగా ఈ ఘటనతో మన్భవతి తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయిందని తెలిపారు.
