ఆశ్చర్యం : నూనె లేకుండా పూరీలు చేసుకోవచ్చు - ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి! - Oil Free Poori Recipe

How To Make Poori Without Oil In Telugu : ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఐటమ్స్​లో ఒకటి.. పూరీ. కేవలం టిఫెన్​గా మాత్రమే కాదు పండగల టైమ్​లో, ఇతర సందర్భాల్లో తినాలని అనిపించినప్పుడు కొంతమంది పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, అందరికీ తెలిసిందల్లా.. పూరీలను నూనెలో వేయించి చేసుకోవడమే. కానీ, ఆయిల్ లేకుండా కూడా పూరీలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అదేంటి.. నూనె లేకుండా పూరీలు(Poori) ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారని ఆలోచిస్తున్నారా? అవునండీ.. నిజమే ఆయిల్ లేకుండా కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీలను తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా నూనె లేనివి కదా ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి నష్టం కలిగించవు! అలాగే.. ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా తక్కువే! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం నూనె లేకుండా పూరీలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మైదాపిండి - ఒక కప్పు

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

నూనె - ఒకటిన్న చెంచా(పిండిలో కలుపుకోవడానికి)

నీళ్లు - తగినన్ని

తయారీ విధానం :