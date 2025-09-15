అక్కడ కలర్ ఫుల్ చేపలకు భారీ డిమాండ్- అండగా రాష్ట్ర సర్కార్- ధర ఎంతంటే?
Published : September 15, 2025 at 1:40 PM IST
Ornamental Fish Farming In Odisha : ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ (రంగురంగుల) చేపలకు రోజురోజుకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇళ్లు, కార్యాలయం వంటి ప్రదేశాల్లో అక్వేరియంలలో ఉంచడానికి ఈ కలర్ ఫుల్ చేపలను ప్రజలు ఎంచుకుంటున్నారు. దీంతో ఒడిశా మార్కెట్లు ఈ రంగురంగుల చేపలకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. అందుకే ఒడిశా మత్స్య శాఖ కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. దీంతో నిరుద్యోగం తగ్గుతుందని భావిస్తోంది. అలాగే చేపలు పెంచినవారికి కూడా మంచి ఆదాయం లభిస్తుందని అంటోంది. ఈ క్రమంలో కలర్ ఫుల్ చేపలకు మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉంది? వాటి ధర ఎంత? తదితర విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వేరే రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి
ఒడిశాకు కలర్ ఫుల్ చేపలు బయటి రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి అవుతున్నాయి. దీంతో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశీయ చేపల ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించింది. నాలుగు జిల్లాల్లో కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించింది. కోల్ కతా, హైదరాబాద్, చెన్నై నుంచి రంగురంగుల చేపలు ఒడిశాకు దిగుమతి అవుతున్నాయి. వాటి ధర కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. అందుకే ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ చేపల ఉత్పత్తి ఎక్కువ జరిగితే, రాష్ట్ర రైతులు ప్రయోజనం పొందొచ్చని సర్కార్ యోచిస్తోంది. అయితే కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇలాంటి చేపలను పెంచుతున్న 203 కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా మద్దతు అందిస్తోంది. అయితే ఈ కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచడం ద్వారా నెలకు రూ.15000- రూ.20000 వరకు సంపాదించొచ్చు. వీటిని ఎంత ఎక్కువగా పెంచితే అంత రాబడి వస్తుంది. మార్కెట్లో కలర్ ఫుల్ చేపల ధర రూ.10 నుంచి ప్రారంభమై రూ.10 వేల వరకు ఉంటుంది.
'వారికి అండగా ఒడిశా సర్కార్'
ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని పీసీసీఎఫ్ ప్రేమ్ కుమార్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా మొదటగా కొంతమందికి శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు. "వారికి ఎలా చేపల ఫార్మింగ్ చేయాలో, వాటిని మార్కెట్లో ఎలా విక్రయించాలో నేర్పిస్తున్నాం. మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ చేపల భారీ డిమాండ్ ఉంది. అందుకే ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచితే వారికి మేలు చేకూరుతుంది. ఇక్కడ చేపలు అవసరానికి తగ్గట్టు వాడుకోగా, మిగిలితే ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తాం. ప్రయోగాత్మకంగా బ్రహ్మపుర, పూరీ, బాలేశ్వర్, కేంద్రపారా జిల్లాల్లో కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకం ప్రారంభించాం." అని ప్రేమ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
'కలర్ ఫుల్ చేపలకు మంచి డిమాండ్'
ఒడిశా మార్కెట్ లో కలర్ ఫుల్ చేపలకు అధిక డిమాండ్ ఉందని భువనేశ్వర్కు చెందిన చేపల వ్యాపారి రవీంద్ర సాహు తెలిపారు. రంగురంగుల చేపలు బంగాల్, హైదరాబాద్, చెన్నై నుంచి తమ దుకాణాలకు వస్తాయని చెప్పారు. ఇవి చాలా ఖరీదైనవని వెల్లడించారు. ఒడిశాలో కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచితే, రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా ప్రయోజనం పొందుతారని అభిప్రాయపడ్డారు. తీరప్రాంతంలో ఈ కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచితే మంచిదన్నారు. కాలర్ ఫిష్, మల్లి, క్రొకొడైల్, షార్క్ వంటి అనేక కలర్ ఫుల్ చేపలకు డిమాండ్ ఉందని పేర్కొన్నారు. వీటినే చాలా మంది తమ ఇళ్లు, కార్యాలయాల వద్ద ఉన్న ఆక్వేరియంలో ఉంచేందుకు తీసుకెళ్తున్నారని వెల్లడించారు.
కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకంపై రైతులకు మొదట అవగాహన కల్పిస్తున్నామని గంజాం గంజాం మత్స్య శాఖ అధికారి సత్యబ్రత్ దాస్ తెలిపారు. గంజాంలోని ప్రతి బ్లాక్లో చేపల పెంపకానికి 10 యూనిట్లు నిర్మించామని చెప్పారు. ప్రతి యూనిట్ లో 6 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. కలర్ ఫుల్ చేపలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని వెల్లడించారు.
రైతులు సైతం హర్షం
మరోవైపు, తాము కలర్ ఫుల్ చేపలను గతంలో కోల్కతా నుంచి తీసుకొచ్చేవాళ్లమని రైతు భవానీ శంకర్ నాయక్ చెప్పారు. పర్యావరణానికి అనుగుణంగా ఈ చేపలను పెంచితే, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కలర్ ఫుల్ చేపలను దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, తొలుత తాను కలర్ ఫుల్ చేపలను పెంచుతానని అన్నప్పుడు, ఇంట్లో ఎవరూ అందుకు అంగీకరించలేదని గంజాం మహిళా రైతు పార్వతి పాత్రా తెలిపారు. కానీ తరువాత వారు అందుకు అంగీకరించారని చెప్పారు. ఇప్పుడు తాను కలర్ ఫుల్ చేపలను బాగా సాగు చేస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం
రైతుల ఆదాయం పెరుగుతుందని కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకాన్ని ఒడిశా సర్కార్ ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ వ్యవసాయం మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపలు పట్టడంపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుందని భావిస్తోంది. ఈసీఆర్ఐసీసీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒడిశాలోని 203 కుటుంబాలకు ప్రయోగాత్మకంగా కలర్ ఫుల్ చేపల పెంపకంలో ప్రోత్సహిస్తోంది. అలాగే చేపల సాగులో మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తోంది.