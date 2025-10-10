ETV Bharat / bharat

ఒడిశాలో మొట్టమొదటి ఉమెన్‌ మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌- ఐదుగురితో 'రిధమ్‌ ప్రిన్సెస్‌' ఏర్పాటు

తన ప్రదర్శనతో ఆహుతులను ఆకట్టుకుంటున్న రిధమ్‌ ప్రిన్సెస్‌ బ్యాండ్‌- ఐదుగురు సభ్యులతో ఏర్పడిన మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌

Odisha First Girls Music Band
Odisha First Girls Music Band (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha First Girls Music Band : మనం చాలా వరకు మ్యూజిక్​ బ్యాండ్​లో పురుషులనే చూస్తుంటాం. ఒకవేళ మహిళలు ఉన్నా ఒకరో, ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారు. కానీ ఈ బ్యాండ్​ మాత్రం పూర్తిగా మహిళలతో ఏర్పాటైంది. ఒడిశాలో మొట్టమొదటిసారి పూర్తిగా మహిళలతో ఏర్పడ్డ మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌ తన ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. బ్రహ్మపురలో విద్యార్థులుగా ఉన్న ప్రియాన్సీ మొహోపాత్ర, సౌమ్యా శీతల్‌, ఐరా కిషోరీ, అనన్య, స్మృతి ఈ బృందంలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ ఐదుగురి వయసు 16 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య ఉంది. మహిళా వాయిద్యకారులతో ఏర్పడిన ఈ బృందానికి రిధమ్‌ ప్రిన్సెస్‌గా నామకరణం చేశారు. ఇందులో ఇద్దరు కీబోర్డు ప్లేయర్లు, ఒక్కోక్కరుగా గిటారిస్టు, శాక్సాఫోనిస్ట్‌, ఆక్టాపాడ్‌ వాయిద్యకారిణిలు ఉన్నారు. ఈ బృందం ఏర్పడక ముందు విడివిడిగా సంగీత సాధన చేసే ఈ ఐదుగురిని మహాదేవ్‌ పాత్ర అనే వ్యక్తి ఒకతాటిపైకి చేర్చి బృందంగా తయారు చేశారు. బ్రహ్మపురలో జరిగిన ఓ స్టేజ్‌ షోతో వీరి ప్రతిభ వెలుగుచూసింది. రాష్ట్రంలో తొలి ఉమెన్‌ మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌లో భాగమైనందుకు ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రఖ్యాత గాయని అక్షయ మొహంతి ఈ ప్రదర్శనకు వచ్చి బ్యాండ్​తో కలిసి పాటలు పాడి అలరించారు.

"మా కళను ఇంత పెద్ద స్టేజీ ప్రదర్శించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒడిశాలోనే తొలి మహిళల మ్యూజిక్​ బ్యాండ్​గా ఘనత సాధించడం సంతోషంగా ఉంది. మా మ్యూజిక్ బ్యాండ్​లో ఇద్దరు కీబోర్డు ప్లేయర్లు, ఒక గిటారిస్ట్, శాక్సాఫోనిస్ట్‌, ఆక్టాపాడ్‌ ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాం. వ్యక్తిగతంగా మేము చాలా సార్లు ప్రదర్శన చేశాం. కానీ మ్యూజిక్ బ్రాండ్​గా కలిసి ప్రదర్శన చేయడం ఇదే తొలిసారి."

సౌమ్య శీతల్​, ఆక్టాపాడ్‌ వాయిద్యాకారిణి

Odisha First Girls Music Band :
ప్రదర్శన ఇస్తున్న యువతులు (ETV Bharat)
Odisha First Girls Music Band :
ప్రదర్శన ఇస్తున్న యువతులు (ETV Bharat)

తాను ఒడిశాలోనే తొలి శాక్సాఫోనిస్ట్‌ వాయిద్యకారిణినని ఐరా కిషోరీ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తమ బ్యాండ్​లోని ఐదుగురం ఎక్కడైనా ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒడిశాకు మహిళల మ్యూజిక్​ బ్యాండ్‌ను ఒడిశాకు అందిస్తున్నామని నిర్వాహకుడు హృషికేశ్ పాణిగ్రాహి అన్నారు. రిథమ్ ప్రిన్సెస్ అనే మొదటి మహిళా మ్యూజిక్​ బ్యాండ్ వేదికపై ప్రదర్శన ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.

Odisha First Girls Music Band :
ప్రదర్శన ఇస్తున్న యువతులు (ETV Bharat)
Odisha First Girls Music Band :
ప్రదర్శన ఇస్తున్న యువతులు (ETV Bharat)

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ లఖ్​నవూకు చెందిన 'మేరీ జిందగీ' రాక్‌ బ్యాండ్‌ కూడా పూర్తిగా ఐదుగురు మహిళలతో ఏర్పాటైంది. సాధారణంగా రాక్‌ బ్యాండ్‌ అంటే మెరుస్తున్న దుస్తుల్లో ప్రదర్శనలు ఇస్తుంటారు. కానీ వీరు మాత్రం విరుద్ధంగా సంప్రదాయ చీరకట్టులో కన్పిస్తూ సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్‌ చేశారు. 2010లో ప్రారంభమైన ఈ బ్యాండ్‌కు గతంలో రేడియో జాకీగా పనిచేసిన జయ తివారీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఇంట్లో, పని విషయంలో, బంధువుల మధ్య ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చూసిన ఆమె, వాటిపై గళమెత్తాలని అనుకున్నారు. అందుకు మ్యూజిక్‌ను ఎంచుకుని మరో నలుగురు మహిళలతో కలిసి రాక్‌బ్యాండ్‌ను ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు ఈ బ్యాండ్‌ అనేక పట్టణాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. లింగ సమానత్వం కోసం వీరు కృషి చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

RHYTHM PRINCESS MUSIC BANDODISHA FIRST ALL GIRLS MUSIC BANDODISHA FIRST GIRLS MUSIC BAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.