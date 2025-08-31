Odisha Doctor Free Treatment : ఎనిమిది పదుల వయసు దాటినా ఓపికతో ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నారు ఓ డాక్టర్. వృద్ధాప్యంలోనూ రోగులకు నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నారు. పేదల ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం గత 40 ఏళ్లుగా పాటుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురకు చెందిన ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ స్పెషలిస్ట్ కృష్ణ మోహన్ వైద్య సేవల గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు
కృష్ణ మోహన్ 1939 ఆగస్టు 1న బ్రహ్మపుర నగర శివార్లలోని సుకుందా గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి దివంగత భీమ్ సేన్, తల్లి చంద్రబతి దేవి. కటక్ ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజీలో కృష్ణ మోహన్ ఎంబీబీఎస్ చదివారు. అనంతరం పట్నా విశ్వవిద్యాలయంలో పీజీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఎంఎస్ చదవడానికి లండన్కు వెళ్లారు. 1972-1975 మధ్య ఆక్స్ ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివారు. అప్పుడే ఇతర విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించడం, అలాగే శస్త్రచికిత్సలో పాల్గొనేవారు. దీంతో అనతికాలంలోనే అక్కడ మంచి గుర్తింపు పొందారు. శని, ఆదివారాలు సెలవైనప్పటికీ కృష్ణ మోహన్ ఖాళీగా ఉండేవారు కాదు. అయితే ఆయన పనితీరు నచ్చి అక్కడ ప్రొఫెసర్ పదవిని ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని తన తండ్రికి తెలియజేయడానికి కృష్ణ మోహన్ లేఖ రాశారు. దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందించడానికి స్వదేశానికి తిరిగి రావాలని కృష్ణ తండ్రి భీమ్ సేన్ బదులిచ్చారు. దీంతో కృష్ణ మోహన్ భారత్కు తిరుగొచ్చేశారు.
సెలవు రోజుల్లో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు
లండన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణ మోహన్ బుర్లాలోని వీర్ సురేంద్ర సాయి ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్, బ్రహ్మపురలోని ఎంకేసీజీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో పనిచేశారు. ఉచిత వైద్య సేవలు అందించాలనే ఆశయం ఆయనలో అప్పుడే పుట్టింది. ఎంకేసీజీ మెడికల్ కాలేజీలో తన విధులను పూర్తి చేసిన తర్వాత ఉచితంగా వైద్యం చేయడానికి ఆదివారాల్లో బయటకు వెళ్లేవారు. వైద్య సేవలు కొరత ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుకుని ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ చేసేవారు. అందుకు పీజీ వైద్య విద్యార్థులు, తోటి డాక్టర్లు ఆయనకు అండగా నిలిచేవారు. మొదట 1979-80లో ఆయన బంతపల్లి, మెహుడా, మాదాపూర్ గిరిజన ప్రాంతాలలో ఆదివారం నాడు వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించారు.
"నా తండ్రి గుర్గుల్ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించారు. అక్కడ ఒక ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసి గిరిజన ప్రాంతాలకు ఉచిత ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించాలనేది ఆయన కోరిక. దాని కోసం నేను అక్కడ క్రమం తప్పకుండా వైద్య సేవలు అందించేవాడిని. నేను అక్కడ కంటి చికిత్స శిబిరాలు, శస్త్రచికిత్సలు కూడా నిర్వహించేవాడిని. మా నాన్న కోరిక మేరకు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి తిరిగొచ్చేశాను. ఆయన రాసిన లేఖను ఆదేశంగా పాటించి రోగులకు ఉచితంగా చేస్తున్నాను" అని డాక్టర్ కృష్ణ మోహన్ తెలిపారు.
ఇంట్లోనే క్లినిక్
సాధారణంగా వైద్యుడ్ని అందరూ దేవుడి స్వరూపంగా భావిస్తారు. కృష్ణ మోహన్ ఆ మాటను ఎప్పుడూ ఒమ్ముకానివ్వలేదు. దేవుడులాగే పేద రోగులకు అండగా నిలిచారు. గత 40 ఏళ్లుగా మూరుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా ఆరోగ్య శిబిరాలను పెట్టడానికి బదులుగా, తన ఇంట్లోనే ఒక క్లినిక్ను ఏర్పాటు చేశారు. కాగా, వైద్యరంగంలో కృష్ణమోహన్ చేసిన సేవలకుగానూ 2004లో మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చేతుల మీదుగా ఆయన ఉత్తమ సర్జన్గా జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు. అలాగే 2021లో పద్మశ్రీ అవార్డు వరించింది.
తండ్రికి అండగా కుమారుడు
మాజీ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణ మోహన్ ఇల్లు బ్రహ్మపురలోని కొత్త బస్టాండ్ సమీపంలో ఉంది. ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత, ఆయన ఇంట్లోనే ఒక క్లినిక్ను ప్రారంభించారు. అక్కడ యూరిక్ యాసిడ్, హిమోగ్లోబిన్, ఊబకాయం, నరాల బలహీనత రోగులను ఉచితంగా పరీక్షిస్తారు. ప్రధానంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రోగులకు వైద్యం చేస్తారు. కృష్ణ మోహన్కు అండగా ఉండేందుకు ఆయన కుమారుడు బిభుప్రసాద్ ముందుకొచ్చారు. తన ఇంజినీరింగ్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని తండ్రికి అండగా నిలుస్తున్నారు. "నేను నా తండ్రికి సహాయంగా ఉంటున్నాను. సరైన వైద్య సేవలు పొందని వారిపై మేము ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతాం. నా తండ్రి వైద్య కళాశాలలో ఉన్నప్పుడు గిరిజన ప్రాంతాలలో శిబిరాలను ప్రారంభించారు. అది నాపై ప్రభావం చూపింది." అని బిభుప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.