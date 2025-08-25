Cuttack Deaf Dumb Ganesh Puja : వాళ్లు ఏమీ వినలేరు, మాట్లాడలేరు. కానీ వినాయకుని విగ్రహాలు అద్భుతంగా తయారుచేస్తారు. అది వ్యాపారం కోసం, తాము స్వయంగా పూజలు చేయడం కోసం. ఈ ఏడాది కూడా వారొక ఆసక్తికరమైన వినాయకుని విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, వారు విగ్రహాల తయారీని ఎవరి నుంచి నేర్చుకోలేదు. సొంత ప్రతిభతో విగ్రహాలను రూపొందించడం నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లాంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లోని విగ్రహాల డిజైన్లు చూసి, తమదైన శైలిలో సరికొత్త విగ్రహాలను రూపొందిస్తున్నారు. అంతేకాదు పురోహితుడి సాయం లేకుండా, తమ దివ్యాంగుల క్లబ్లో తమదైన శైలిలో గణేశుడి పూజలు చేస్తున్నారు. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే పూర్తి కథనం చదవండి.
గత 15 ఏళ్లుగా
ఒడిశా, కటక్లోని తుస్సిపూర్ ప్రాంతంలో మూగ, చెవిటి వ్యక్తులకు సంబంధించిన ఫెడరేషన్ క్లబ్ ఉంది. అందులో దాదాపు 350 మంది బధిరులు ఉంటారు. ఆ క్లబ్లో గత 40 ఏళ్లుగా వినాయక పూజలు చేస్తున్నారు. మొదట్లో వాళ్లు గణేశుని విగ్రహాలు కొని, పూజలు చేసేవారు. ఆ సమయంలో వాళ్లు చెప్పేది ఎవరికీ అర్థం అయ్యేది కాదట. అందుకే ప్రతిదీ వాళ్లే స్వయంగా చేసుకోవాల్సి వచ్చేదట. దీనితో వారు చాలా ఇబ్బందిపడేవారు. ఈ క్లబ్లోని కొంత మంది చెవిటి, మూగ విద్యార్థులు ఖపురియాలో చదువుకున్నారు. వీరు తామే స్వయంగా దేవతా విగ్రహాలను తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గత 15 ఏళ్లుగా వారే సొంతంగా విగ్రహాలు తయారుచేసి, తమదైన శైలిలో పూజలు చేస్తున్నారు.
అందరూ కలిసికట్టుగా
వినాయక చవితికి సరిగ్గా రెండు నెలల ముందు నుంచి వీరు సిద్ధం అవుతారు. అందరూ కలిసికట్టుగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పనులను విభజించుకుని, వాటిని పక్కాగా చేస్తారు. విగ్రహాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? అందుకు కావాల్సిన ముడిసరకులు ఎక్కడ కొనాలి? మొదలైన అంశాలను ముందే చర్చించుకుంటారు. చాహతా ప్రాంతం నుంచి మట్టి, గర్గాడియా నుంచి కలప తీసుకురావడం ఇలా ప్రతి పనినీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వాస్తవానికి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వీరు, సెలవు దినాల్లో మాత్రమే పనిచేస్తారు. పూజకు కొద్ది రోజుల ముందే విగ్రహాన్ని తయారు చేసుకుంటారు.
పురోహితుడు లేకుండానే పూజ
ఈ దివ్యాంగులు వినాయక పూజకు అయ్యే ఖర్చులన్నింటీ తామే స్వయంగా భరిస్తారు. ఇందుకోసం తమలో తాము డబ్బులు పోగు చేసుకుంటారు. అయితే తుస్సిపూర్ ప్రాంత ప్రజలు ఈ దివ్యాంగులకు తమకు తోచిన సాయం చేస్తుంటారు. వీరు మూగ, చెవిటివారు కావడం వల్ల, పూజ సామగ్రి కొనడంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఎందుకంటే వీరు చెప్పేది చాలా మందికి అర్థం కాదు. అందుకే తమకు కావాల్సిన పూజ సామగ్రి, వస్తువుల గురించి ఒక చీటి రాసుకుంటారు. ఈ విధంగా వినాయక పూజకు కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చుకుంటారు.
ధూమ్ ధామ్గా పూజలు
వీరు దివ్యాంగులు అయినప్పటికీ గణేశ్ చతుర్థిని చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటారు. తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజలు చేస్తారు. ఇందుకు పురోహితులను పిలవరు. తమదైన రీతిలో పూజలు చేస్తారు. దివ్యాంగుల భాషలో ఒక బోర్డు పెడతారు. అందులో ఏ సమయంలో, ఏ పూజ చేస్తారు? ఎప్పుడు పూలు, పళ్లు సమర్పిస్తారు? అనే వివరాలు పొందిపరుస్తారు. ఈ విధంగా ఆ దివ్యాంగులు తమకున్న లోపాన్ని లెక్కచేయకుండా, ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా, సంతోషంగా పండుగ జరుపుకుంటారు.
