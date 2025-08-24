ETV Bharat / bharat

కుటుంబం కోసం దినసరి కూలీ- కట్​ చేస్తే NEET​ క్వాలిఫై- డాక్టర్​ కావడమే లక్ష్యం! - ODISHA DAILY LABOUR CRACK NEET

నీట్​లో మంచి ర్యాంక్ సాధించిన గిరిజన ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు

Odisha Daily Labour Crack NEET
Odisha Daily Labour Crack NEET (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 11:30 AM IST

Odisha Daily Labour Crack NEET : ఓ వైపు కుటుంబ ఆర్థిక భారం, మరోవైపు చదువుకోవాలనే కోరిక. చేసేది ఏం లేక కష్టపడి ఇంటర్ పూర్తి చేసి నీట్ పరీక్ష రాశాడు. కుటుంబానికి ఆర్థికంగా సాయంగా ఉండాలని వేరే రాష్ట్రంలోని ఓ కంపెనీలో దినకూలీగా చేరాడు. కట్​ చేస్తే 4వేల ర్యాంక్​తో మెడికల్​ కాలేజీలో సీటు సంపాదించాడు. అతడే ఒడిశాకు చెందిన శుభమ్.

ఒడిశాలోని ఖోర్దా జిల్లాని ముదులిధియా గ్రామానికి చెందిన సహదేవ్ శబర్, రంగి శబర్ కుమారుడు శుభమ్ శబర్. తండ్రి సహదేవ్ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వచ్చిన డబ్బులతోనే కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ శభమ్ సమీప నీలాద్రి ప్రసాద్ పాఠశాలలో చదువును పూర్తి చేశాడు. తరువాత భువనేశ్వర్ బీజేబీ కాలేజీలో ఇంటర్‌ చేశాడు. ఆ తర్వాత చదువు కొనసాగించడానికి ఆర్థిక స్తోమత లేక బెంగళూరులోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో రూ.15వేలకు దినసరి కూలీగా చేశాడు.

Odisha Daily Labour Crack NEET
శుభమ్ శబర్ (ETV Bharat)

స్వీట్ పంచాలంటూ ఫోన్ కాల్
అయితే బ్రహ్మపుర్ నగరానికి చెందిన ఉపాధ్యాయుడు బసుదేవ మహారణా సలహా మేరకు నీట్‌ పరీక్ష రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ అందుకు తగిన డబ్బులు తమ దగ్గర లేవు. అయినా సరే బసుదేవ్ ప్రోత్సాహంతో కష్టపడి చదవి నీట్ పరీక్ష రాశాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి బెంగళూరుకు వెళ్లి మళ్లీ పని చేయడం ప్రారంభించాడు. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత ఓ రోజు శుభమ్​కు స్వీట్లు పంచాలి అంటూ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.

Odisha Daily Labour Crack NEET
తల్లిదండ్రులతో శుభమ్ (ETV Bharat)

ఏమి అర్థంకాక తానేందుకు పంచాలని అంటూ అడగగా,నీట్​ ఫలితాలు వచ్చాయని, అందులో మంచి ర్యాంక్ సాధించావని అన్నారు. నీట్​లో తనకు 4000 ర్యాంక్ వచ్చిందని తెలిసి శుభమ్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఆ రోజే ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. కౌన్సెలింగ్​లో బ్రహ్మపూర్ ఎంకేసీజీ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రవేశం పొందాడు.

'మంచి వైద్యుడిని కావడమే లక్ష్యం'
వైద్య విద్యను పూర్తి చేసి మంచి డాక్టర్​ కావాలనేది తన లక్ష్యం అని శుభమ్ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపాడు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా బయట రాష్ట్రంలో కూలీగా పనిచేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ విజయం తనకు మరింత నమ్మకాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పాడు.

Odisha Daily Labour Crack NEET
శుభమ్​కు అభినందనలు తెలుపుతున్న స్థానికులు (ETV Bharat)

'ఎంతో గర్వంగా ఉంది'
శుభమ్ విజయంతో తమకు ఎంతో గర్వంగా ఉందని తల్లి రంగి శబర్ అన్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైన చదవాలని ప్రోత్సహించమని చెప్పారు. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతోనే శుభమ్​ను చదివించామని, ఇప్పుడు తన విజయంతోనే మేమంతా ఆనందంగా ఉన్నామని తెలిపారు.

గిరిజన యువతి అరుదైన ఘనత- అక్కడ నీట్ క్వాలిఫై అయిన తొలి బాలికగా రికార్డ్

గుండీలు ఎక్కువున్నాయని నీట్​ పరీక్షకు యువతికి నో ఎంట్రీ- తర్వాత ఏం జరిగిందంటే!

శుభమ్ శబర్ (ETV Bharat)

తల్లిదండ్రులతో శుభమ్ (ETV Bharat)

శుభమ్​కు అభినందనలు తెలుపుతున్న స్థానికులు (ETV Bharat)

