పోలీస్​ స్టేషన్​లో అశ్లీల నృత్యాలు- సీఐతో పాటు 9మందిపై వేటు! - OBSCENE DANCE AT POLICE STATION

కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అశ్లీల నృత్యాలు- 9మంది పోలీసులు సస్పెండ్

Obscene Dance At Police Station
Obscene Dance At Police Station (Social Media)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 5:54 PM IST

1 Min Read

Obscene Dance At Police Station : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్​లో కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. సినిమా పాటలకు యువతులు నృత్యం చేస్తుండగా, పోలీసులు కూడా అలానే చూస్తున్నారు. ఆ దృశ్యాలు కాస్త సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యాయి. దీంతో తొమ్మిది మంది పోలీసులను సస్పెండ్ చేశారు.

జౌన్​పుర్​ జిల్లాలోని బదలాపుర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలోనే అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. యువతుల నృత్యాలు, పోలీస్​ స్టేషన్​ లోగో ఉన్న వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యింది. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన జిల్లా ఎస్​పీ డాక్టర్ కౌస్తుభ్, బదలాపుర్​ ఎస్​హెచ్​ఓ అరవింద్ కుమార్​ పాండేను వెంటనే సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును రూరల్​ ఎస్​పీకి అప్పగించారు. అయితే దర్యాప్తు నివేదికలో ఇద్దరు సబ్ ఇన్​స్పెక్టర్లతో సహా మరో ఆరుగురు పోలీసులు తప్పు చేసినట్లు తేలింది. దీంతో మొత్తం తొమ్మిది మంది పోలీసులు సస్పెండ్​ చేశారు.

మరోవైపు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతుందని, దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రూరల్ ఎస్​పీ అతీశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. 'కృష్ణాష్టమి రోజున బదలాపుర్​లో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. ఎస్పీ వెంటనే చర్య తీసుకుని ఎస్​హెచ్​ఓని సస్పెండ్ చేశారు. ఆగస్టు 16న వైరల్​ అయిన ఈ వీడియోపై దర్యాప్తు చేపట్టాం. అందులో 9మంది పోలీసులు దోషులగా తేలారు. వారిపై సస్పెన్షన్ చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎవరైనా మరింతగా తప్పు చేసినట్లు తేలితే, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని అతీశ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

