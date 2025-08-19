Obscene Dance At Police Station : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్లో కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. సినిమా పాటలకు యువతులు నృత్యం చేస్తుండగా, పోలీసులు కూడా అలానే చూస్తున్నారు. ఆ దృశ్యాలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో తొమ్మిది మంది పోలీసులను సస్పెండ్ చేశారు.
జౌన్పుర్ జిల్లాలోని బదలాపుర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలోనే అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. యువతుల నృత్యాలు, పోలీస్ స్టేషన్ లోగో ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ కౌస్తుభ్, బదలాపుర్ ఎస్హెచ్ఓ అరవింద్ కుమార్ పాండేను వెంటనే సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును రూరల్ ఎస్పీకి అప్పగించారు. అయితే దర్యాప్తు నివేదికలో ఇద్దరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లతో సహా మరో ఆరుగురు పోలీసులు తప్పు చేసినట్లు తేలింది. దీంతో మొత్తం తొమ్మిది మంది పోలీసులు సస్పెండ్ చేశారు.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతుందని, దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రూరల్ ఎస్పీ అతీశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. 'కృష్ణాష్టమి రోజున బదలాపుర్లో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో అశ్లీల నృత్యాలు ప్రదర్శించారు. ఎస్పీ వెంటనే చర్య తీసుకుని ఎస్హెచ్ఓని సస్పెండ్ చేశారు. ఆగస్టు 16న వైరల్ అయిన ఈ వీడియోపై దర్యాప్తు చేపట్టాం. అందులో 9మంది పోలీసులు దోషులగా తేలారు. వారిపై సస్పెన్షన్ చర్యలు తీసుకున్నాం. ఎవరైనా మరింతగా తప్పు చేసినట్లు తేలితే, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని అతీశ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.