విజయ్‌ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట- చిన్నారులు సహా 10 మంది మృతి!

తమిళనాడులోని కరూర్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తొక్కిసలాట

Stampede in Vijay Rally
Stampede in Vijay Rally (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Stampede in Vijay Rally : తమిళ నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం-TVK అధ్యక్షుడు విజయ్‌ నిర్వహించిన ర్యాలీలో అపశ్రుతి చోటు చేసుకుంది. తమిళనాడులోని కరూర్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. బాధితులను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అస్వస్థతకు గురైన వారిలో చిన్నారులు సహా 10 మందికి పైగా మరణించినట్టు తెలుస్తోంది. సామర్థ్యానికి మించి జనం రావడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం.

