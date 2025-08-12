Nowgong Crossroads Story : అదొక చారిత్రక పట్టణం. 180 ఏళ్లకుపైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ టౌన్లో ఏకంగా 150 కూడళ్లు ఉన్నాయి. చిక్కుముడులను తలపించే ఈ కూడళ్లను చూస్తే ఎంతటి వాళ్లైనా గందరగోళానికి గురవుతారు. ఏ కూడలిలోకి ప్రవేశిస్తే, ఎక్కడికి చేరుతామో అని అయోమయానికి లోనవుతారు. ఈ కూడళ్ల వల్లే నౌగాంగ్ పట్టణం నేటికీ విశిష్ట స్థానాన్ని పొందుతోంది. నాటి బ్రిటీష్ పాలకులు లండన్ వేదికగా గీసిన స్కెచ్ ప్రకారం, సైనిక కంటోన్మెంట్ కోసం ఈ టౌన్ను నిర్మించారు. ఇందులో భాగంగానే 150 కూడళ్లను నిర్మించారు. ఇంతకీ ఎందుకు ఇలా నిర్మించాలి? నౌగాంగ్ కంటోన్మెంట్ ఏర్పాటుకు ప్రధాన కారణమేంటి? దాని ప్రాముఖ్యం ఏమిటి? ప్రస్తుతం ఈ పట్టణంలో ఏమేం ఉన్నాయి? 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.
పరీక్షిత్ సింగ్ ఎటాక్- లండన్లో స్కెచ్ రెడీ
మధ్యప్రదేశ్లోని శాదోల్ జిల్లా జైత్పూర్కు చెందిన పాలకుడు పరీక్షిత్ సింగ్ 1841లో బ్రిటీషర్లకు చెందిన కైథా సదర్ కంటోన్మెంట్పై దాడికి పాల్పడ్డాడు. దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాడు. దీంతో బ్రిటీష్ పాలకులు రగిలిపోయారు. ఈ విషయం లండన్ దాకా చేరింది. దీంతో శత్రు దుర్బేధ్యంగా ఉండే మరొక సైనిక కంటోన్మెంట్ నిర్మాణానికి బ్రిటీషర్లు కసరత్తును మొదలుపెట్టారు. ఇందుకోసం ఎంపిక చేసిన ప్రదేశమే నౌగాంగ్. ఇది మధ్యప్రదేశ్లోని ఛతర్పూర్ జిల్లా కేంద్రానికి 23 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది. ఆనాడు భారత్లోని వింధ్యా (బుందేల్ఖండ్) ప్రాంతంలో 36 రాచరిక రాజ్యాలు ఉండేవి. ఈ జాబితాలో పన్నా, అజయ్ ఘర్, సరీలా, చర్ఖారీ, బిజావర్, ఛతర్పూర్, లుగాసీ, గరోలీ, అలీపురా, నైగవాన్, కౌహనియన్, ఖానియాధానా, దాతియా, సంథార్, కదౌరా, బెరిక్ పురా, జంగ్ని, బిజ్నా, దుర్బాయ్, బంకా పహారీ, తోడీ ఫతేపూర్, ఓర్ఛా, గౌరిహర్, నాగౌద్, జాసో, సుహావల్, మైహర్, కోథీ, బరోండా, పాల్దేవ్, పహారా, తరావ్, భైసోదా, కమ్తా రాజోల్, జైత్పూర్, కైల్పురా ఉన్నాయి. ఈ రాజ్యాల రాజులు బ్రిటీష్ పాలకులకు సామంతులుగా ఉండేవారు. ఈ సామంత రాజ్యాలన్నింటికి బ్రిటీష్ పాలనా రాజధానిగా నౌగాంగ్ ఉండేది.
కన్ఫ్యూజ్ చేసేందుకే
అయితే, నౌగాంగ్ పట్టణంలో 36 మంది సామంత రాజుల కోసం 36 ప్రత్యేక బంగ్లాలతో పాటు, బ్రిటీష్ సైనికుల క్వార్టర్లను నిర్మించేందుకు స్కెచ్ను రెడీ చేశారు. అప్పట్లో లండన్ నుంచి ఇంజినీర్లు వచ్చి మరీ ఈ పట్టణాన్ని సర్వే చేసి, కంటోన్మెంట్ ఏరియా నిర్మాణ మ్యాప్ను తయారు చేశారు. అయితే ఈ నిర్మాణ పనులన్నీ పూర్తి కావడానికి దశాబ్దాల కొద్దీ సమయం పట్టింది. దీంతో 1842లో ఏర్పాటైన నౌగాంగ్ పట్టణం, 1862 వరకు టెంట్లలోనే కొనసాగింది. భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు దాడికి యత్నిస్తే కన్ఫ్యూజ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో చిక్కుముడులను తలపించే 150 కూడళ్లను బ్రిటీష్ పాలకులు నిర్మించారు. ఈ కూడళ్లన్నీ పరస్పరం కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. నౌగాంగ్లో ఆనాడు నిర్మించిన 36 బంగ్లాల్లో చాలా వరకు ఇప్పటికే కూలిపోగా, కొన్ని మాత్రం చరిత్రకు సాక్ష్యాలుగా నేటికీ నిలిచి ఉన్నాయి.
కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో ఎన్నో ఏర్పాట్లు
నౌగాంగ్ కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో ఉండే సైనికుల, రాజుల కుటుంబాల అవసరాలను తీర్చేందుకు బ్రిటీష్ పాలకులు ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేశారు. పాడి రైతులు, టైలర్లు, వస్త్ర వ్యాపారులు, చెప్పులు కుట్టేవారు వంటి వివిధ పనులు చేసేవాళ్లను తీసుకొచ్చి మరీ నౌగాంగ్ పట్టణంలో ఉంచారు. ఈ టౌన్ పరిధిలోనే ప్రెస్ ఆఫీస్, క్లబ్ బిల్డింగ్, జైలు కూడా నిర్మించారు. 1869లోనే ఇక్కడ చర్చిని సైతం కట్టారు.
నాడు-నేడు
నౌగాంగ్లోని అలనాటి భవనాలను ఇప్పుడు వివిధ ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం వినియోగిస్తున్నారు. నాటి చర్చి భారత ఆర్మీ నియంత్రణలో ఉంది. అప్పటి రాజకీయ రాయబారి బంగ్లాను రెస్ట్ హౌజ్గా వాడుతున్నారు. అలనాటి క్లబ్ బిల్డింగ్ను పాలిటెక్నిక్ కాలేజీగా మార్చారు. నాటి జైలు భవనం నేటికీ యధాతథంగా ఉంది. బ్రిటీషర్లు నిర్మించిన గవర్నమెంటు ప్రెస్ ఆఫీసులో హరిజన బాలికల హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి సెక్రటేరియట్ భవనంలోని సర్జన్ ఆఫీసు, ప్రైమరీ స్కూలులను టీబీ హాస్పిటల్గా మార్చారు. బ్రిటీషర్లు నిర్మించిన ఇరిగేషన్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సివిల్ హాస్పిటల్గా ఉపయోగిస్తున్నారు. నాటి హైకోర్టు భవనాన్ని దిగువ కోర్టు భవనంగా మార్చారు. బ్రిటీష్ హయాం నాటి ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (ఆర్టీఓ) ఆఫీసును సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆఫీసుగా వినియోగిస్తున్నారు. నాటి డీఐజీ ఆఫీసును కెనాల్ కోఠీగా వాడుతున్నారు. నౌగాంగ్లోని సూర్య గడియారం బ్రిటీష్ పాలనకు సాక్ష్యంగా జీటీసీ స్కూల్ ప్రాంగణంలో నేటికీ నిలిచి ఉంది.
అదొక సైనిక వ్యూహం
"నౌగాంగ్ పట్టణంలో చిక్కుముడుల్లాంటి 150 కూడళ్లు ఉన్నాయి. నేటికీ వీటిని చూసి జనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. అప్పట్లో సైనిక వ్యూహంలో భాగంగా వీటిని బ్రిటీషర్లు నిర్మించారు. వింధ్యా (బుందేల్ఖండ్) ప్రాంతంలోని 36 రాచరిక రాజ్యాలకు పాలనా రాజధానిగా నౌగాంగ్ ఖ్యాతిని గడించింది. ఈ పట్టణంలోని ఆనాటి భవనాలను నేటికీ ప్రభుత్వం వివిధ రకాలుగా వినియోగిస్తోంది" అని చరిత్రకారుడు దినేశ్ సేన్ వివరించారు.
గజిబిజిగా
"నౌగాంగ్ పట్టణంలోని సూర్య గడియారం చాలా స్పెషల్. అది ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరలేదు. నేటికీ జనం చూపును ఆకట్టుకుంటోంది. బ్రిటీష్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంగానే నౌగాంగ్ను జనం గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఇక్కడి 150 కూడళ్లు ఎంతో గజిబిజిగా ఉంటాయి. వీటిలో ఎటువైపు వెళ్లాలో వెంటనే అర్థం కాదు" అని నౌగాంగ్కు చెందిన రాజ్కుమార్ సోనీ చెప్పారు.
