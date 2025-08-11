ETV Bharat / bharat

పిల్లికి రెసిడెన్స్​ సర్టిఫికేట్​ కోసం దరఖాస్తు​- 'క్యాట్​ కుమార్​'కు తల్లి, తండ్రి, అడ్రస్​ కూడా! - RESIDENCE CERTIFICATE FOR CAT

బిహార్​లో మరో వింత ఘటన

Residence Certificate for Cat
Residence Certificate for Cat (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 9:37 PM IST

Residence Certificate for Cat : బిహార్ రోహ్​తస్​లో వింత ఘటన జరిగింది. ఓ పిల్లి పేరిట నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలంటూ అప్లికేషన్​ వెలుగులోకి వచ్చింది. క్యాట్​ కుమార్​ పేరిట దరఖాస్తు చేయగా, తండ్రి పేరు కటీ బాస్​, తల్లి పేరు కటియా దేవిగా నమోదు చేశారు. ఓ పిల్లి ఫొటో సైతం దరఖాస్తులో అప్​లోడ్​ చేశారు. అయితే, ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన రోహ్​తస్ జిల్లా కలెక్టర్​ ఉదితా సింగ్​ కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారు. దీనిపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఇదీ జరిగింది
నాస్రిగంజ్​ ఆర్టీపీఎస్​ కార్యాలయానికి ఓ పిల్లి పేరిట నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలంటూ దరఖాస్తు వచ్చింది. అయితే, ఇందులో పేరుతో పాటు చిరునామా సైతం తప్పుగానే ఇచ్చారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఓ పిల్లి ఫొటో సైతం అప్లికేషన్​లో పెట్టారు. కేవలం ప్రభుత్వ సంస్థలను అప్రతిష్ట చేయడానికే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై రెవెన్యూ ఉద్యోగి కౌశల్​ పటేల్​ స్థానిక నాస్రిగంజ్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు ఆన్​లైన్​ టెక్నాలజీని చెడుగా వాడడం, మోసం చేశారనే ఆరోపణలతో ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మొబైల్​ నంబర్​ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామని, త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. ఆన్​లైన్​ వ్యవస్థను ఇలాంటి పనుల కోసం వాడకూడదని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

Residence Certificate for Cat
Residence Certificate for Cat (ETV Bharat)

"ఫేక్ ఫోటో, చిరునామాతో ఓ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్​ కోసం అప్లికేషన్ వచ్చింది. దీనిపై ఇప్పటికే ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశాం. దీనికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇలాంటివి పునరావృత్తం కాకుండా చూస్తాం"

--ఉదితా సింగ్​, జిల్లా మెజిస్ట్రేట్​ రోహ్​తస్​

బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఈసీ చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ కోసం నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సర్టిఫికెట్​ కోసం వేలాదిగా అప్లికేషన్లు రాగా, ఇందులో కొన్ని ఫేక్​ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే, కుక్కతో పాటు ట్రాక్టర్, రామ్​, సీతా పేర్లతో కూడా అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. అయితే, వీటిని కొందరు జోక్​గానే తీసుకుంటుండగా, మరికొందరు మాత్రం దీని వెనుక కుట్రు ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి చెడు పేరు తెచ్చేందుకు ఇలా చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు.

TAGGED:

CAT RESIDENCE CERTIFICATERESIDENCE CERTIFICATE IN ROHTASRESIDENCE CERTIFICATE FOR CAT

