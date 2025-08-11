Residence Certificate for Cat : బిహార్ రోహ్తస్లో వింత ఘటన జరిగింది. ఓ పిల్లి పేరిట నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలంటూ అప్లికేషన్ వెలుగులోకి వచ్చింది. క్యాట్ కుమార్ పేరిట దరఖాస్తు చేయగా, తండ్రి పేరు కటీ బాస్, తల్లి పేరు కటియా దేవిగా నమోదు చేశారు. ఓ పిల్లి ఫొటో సైతం దరఖాస్తులో అప్లోడ్ చేశారు. అయితే, ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన రోహ్తస్ జిల్లా కలెక్టర్ ఉదితా సింగ్ కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారు. దీనిపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఇదీ జరిగింది
నాస్రిగంజ్ ఆర్టీపీఎస్ కార్యాలయానికి ఓ పిల్లి పేరిట నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలంటూ దరఖాస్తు వచ్చింది. అయితే, ఇందులో పేరుతో పాటు చిరునామా సైతం తప్పుగానే ఇచ్చారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఓ పిల్లి ఫొటో సైతం అప్లికేషన్లో పెట్టారు. కేవలం ప్రభుత్వ సంస్థలను అప్రతిష్ట చేయడానికే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై రెవెన్యూ ఉద్యోగి కౌశల్ పటేల్ స్థానిక నాస్రిగంజ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు ఆన్లైన్ టెక్నాలజీని చెడుగా వాడడం, మోసం చేశారనే ఆరోపణలతో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మొబైల్ నంబర్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామని, త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. ఆన్లైన్ వ్యవస్థను ఇలాంటి పనుల కోసం వాడకూడదని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
"ఫేక్ ఫోటో, చిరునామాతో ఓ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కోసం అప్లికేషన్ వచ్చింది. దీనిపై ఇప్పటికే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశాం. దీనికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇలాంటివి పునరావృత్తం కాకుండా చూస్తాం"
--ఉదితా సింగ్, జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ రోహ్తస్
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఈసీ చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ కోసం నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కావాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సర్టిఫికెట్ కోసం వేలాదిగా అప్లికేషన్లు రాగా, ఇందులో కొన్ని ఫేక్ దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే, కుక్కతో పాటు ట్రాక్టర్, రామ్, సీతా పేర్లతో కూడా అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. అయితే, వీటిని కొందరు జోక్గానే తీసుకుంటుండగా, మరికొందరు మాత్రం దీని వెనుక కుట్రు ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి చెడు పేరు తెచ్చేందుకు ఇలా చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు.