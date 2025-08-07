Essay Contest 2025

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ జారీ- సెప్టెంబర్ 9న పోలింగ్​! - VICE PRESIDENT EC NOTIFICATION

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధం- నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసిన ఎన్నికల కమీషన్

Vice President EC Notification
Vice President EC Notification (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 7:54 AM IST

1 Min Read

Vice President EC Notification: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల కమీషన్ గురువారం నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్​ 9న ఎలక్షన్​ నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం, నామినేషన్లు దాఖలు చేయాడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 21 విధించింది. అలాగే ఆగస్టు 22న పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఇటీవలే భారత ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జులై 21 ఉపరాష్ట్రపతి పదవీ ఖాళీ అయ్యింది.

