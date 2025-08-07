Vice President EC Notification: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల కమీషన్ గురువారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 9న ఎలక్షన్ నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, నామినేషన్లు దాఖలు చేయాడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 21 విధించింది. అలాగే ఆగస్టు 22న పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఇటీవలే భారత ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జులై 21 ఉపరాష్ట్రపతి పదవీ ఖాళీ అయ్యింది.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ జారీ- సెప్టెంబర్ 9న పోలింగ్! - VICE PRESIDENT EC NOTIFICATION
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధం- నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ఎన్నికల కమీషన్
Published : August 7, 2025 at 7:54 AM IST
Vice President EC Notification: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల కమీషన్ గురువారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 9న ఎలక్షన్ నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, నామినేషన్లు దాఖలు చేయాడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 21 విధించింది. అలాగే ఆగస్టు 22న పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఇటీవలే భారత ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జులై 21 ఉపరాష్ట్రపతి పదవీ ఖాళీ అయ్యింది.