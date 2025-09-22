విజయ్ సభలకు వచ్చే ప్రజలంతా ఓట్లు వేయరు: కమల్ హాసన్
విజయ్ సభలపై కమల్ హాసన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 22, 2025 at 11:29 AM IST
Kamal Haasan On TVK Vijay : బహిరంగ సభలకు, సమావేశాలకు వచ్చే జనమంతా కచ్చితంగా ఓట్లు వేయరని ఎంఎన్ఎం అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కు మాత్రమే కాదని, అందరికీ వర్తిస్తుందని తెలిపారు. తమిళనాడులోని చెన్నైలో విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"విజయ్ను చూడటానికి సభలకు వచ్చే జనం ఓటే వేయ్యారు. కచ్చితంగా ఆ జనసమూహం ఓటింగ్గా మారదు. ఇది అందరి నాయకులకు వర్తిస్తుంది. విజయ్కే కాదు నాతో సహా దేశంలోని నేతలందరీకీ వర్తిస్తుంది" అని కమల్ హాసన్ తెలిపారు. అయితే కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన విజయ్కు ఏం సలహా ఇస్తారని విలేకర్లు ప్రశ్నించారు. అందుకు సరైన మార్గంలో ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతూ ప్రజలకు సేవ చేయాలని అన్నారు. ఇదే విషయాన్ని నాయకులందరికీ తను చేసే విజ్ఞప్తి అని చెప్పారు.
ఇది కేవలం రాజకీయ నేతలే కాదు, సినిమాల్లో కూడా ఇలాంటి విమర్శలు ఎదురవుతాయని కమల్ హాసన్ అన్నారు. అప్పుడే అడుగుపెట్టిన వారిని కూడా విమర్శలు వదలవని పేర్కొన్నారు సెప్టెంబర్ 20న తిరువారూర్లో జరిగిన ఓ సభలో విజయ్ మాట్లాడుతూ ఒక అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. 'సభకు వచ్చే జనాలంతా ఓట్లేయరని అంతా అంటున్నారు. అది నిజమా?' అని అడిగారు. దానికి అక్కడున్న జనమంతా ‘విజయ్ అని నినదించారు. పరోక్షంగా తాము విజయ్కు ఓటేస్తామని వారు చెప్పారు. అందుకు టీవీకే చీఫ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
అయితే వచ్చే ఏడాదిలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. తమిళిగ వెట్రి కళగం పేరుతో రాజకీయ పార్టీని విజయ్ ఏర్పాటు చేశారు. రానున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల మదురైలో జరిగిన సమావేశంలో విజయ్ మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎన్నికల్లో టీవీకే, డీఎంకే మధ్యే ప్రధాన పోటీ ఉంటుందని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో బీజేపీ అడుగుపెట్టలేదని విమర్శించారు. కాగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగుతున్న విజయ్, ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటనలు చేస్తూ, ఓటర్లను కలుస్తున్నారు. తద్వారా తమ పార్టీకి ప్రజల నుంచి బలమైన మద్దతు పొందడానికి ప్రయత్నించనున్నారు.