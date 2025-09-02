ETV Bharat / bharat

ఉత్తరాదిన  దంచికొడుతున్న వర్షాలు- యమునా నది ఉగ్రరూపం - NORTH INDIA RAINS

ఉత్తరాదిన కుండపోత- దిల్లీని ముంచెత్తిన యమున

North India Rains
North India Rains (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read

North India Rains : ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా దిల్లీ, జమ్మూకశ్మీర్‌, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, పంజాబ్‌, హరియాణాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల రహదారులు కొట్టుకుపోగా ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. వర్షాల కారణంగా గత 24 గంటల్లో జరిగిన వివిధ ప్రమాదాల్లో 10 మందికి పైగా మృతి చెందారు. దిల్లీలో యమునా నది ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుండగా యమునా నగర్‌, మయూర్ విహార్‌ సహా అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. మరిన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉండగా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

ప్రమాదకర స్థాయిలో యమునా ప్రవాహం
యమునా నది గరిష్ఠ స్థాయి నీటిమట్టం 205.33 అడుగులు కాగా, దిల్లీ పాత రైల్వే వంతెన వద్ద 205.8 అడుగుల ఎత్తులో ప్రవహిస్తోంది. గంట గంటకూ ప్రవాహం పెరుగుతోంది. వరద కారణంగా దిల్లీలోని యమునా నగర్‌, మయూర్ విహార్‌ సహా పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఇళ్లలోని వస్తువులు వరద నీటిలో తేలియాడాయి. నడుము లోతు వరద నీటిలో ప్రజలు తమ దుస్తులు, మిగిలిన ఇతర వస్తువులను నెత్తిన పెట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లారు. వరద ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్న చోట పడవల్లో సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. మరిన్ని ప్రాంతాలకు ముప్పు పొంచి ఉండగా, సీఎం రేఖా గుప్తా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. యమునా నది నీటిమట్టంపై ఆరా తీసిన ఆమె, ముందు జాగ్రత చర్యల్లో భాగంగా ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లోని ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు.

యూపీలో భారీ వర్షాలు
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోనూ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. యమునా నది నీటి మట్టం పెరగడంతో నోయిడాలోని యాకుబ్‌పూర్ ప్రాంతంలో ఇళ్లు నీట మునిగాయి. నడుము లోతు నీళ్లు రావడంతో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లారు. ఉత్తరాఖండ్‌లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉదమ్​సింగ్ నగర్ జిల్లాలోని ఖతిమాలో సాధారణ జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోనూ భారీ వర్షాల కారణంగా రైలు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. ఆరు జాతీయ రహదారులు సహా 1,311 రోడ్లను మూసివేశారు. పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

పంజాబ్​లో వర్ష బీభత్సం
భారీ వర్షాల కారణంగా పంజాబ్‌లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. వరదల నేపథ్యంలో వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అమృత్‌సర్‌లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బోట్‌ల ద్వారా సహాయక చర్యలు నిర్వహిస్తున్నారు. భారీ వర్షాల కారణంగా పంజాబ్‌లోని 10 జిల్లాల్లో వరద ప్రభావం కొనసాగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశముందని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీఎం భగవంత్ మాన్ సూచించారు. మరోవైపు హరియాణాలోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. అంబాలా, గురుగ్రామ్‌లలో రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. గురుగ్రామ్‌లో గత రాత్రి 24 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిపోగా వాహనదారులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తాజాగా గురుగ్రామ్‌కు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

జమ్మూకశ్మీర్​లో వానల జోరు
జమ్మూకశ్మీర్‌లో పలు చోట్ల జోరు వానలు పడుతున్నాయి. డోడా జిల్లా భద్ర్‌వాహ్‌లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదంపుర్ సహా సమీప ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానల కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడటంతో శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి యాత్ర వరుసగా ఎనిమిదో రోజు నిలిచిపోయింది. చీనాబ్ నదిలో నీటి మట్టం పెరగడంతో గేట్లను తెరిచి నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు.

రాజస్థాన్​లో పొంగిపొర్లుతున్న కాలువలు
రాజస్థాన్‌ దౌసాలో కాలువలు పొంగి వరద రోడ్లపైకి చేరుతోంది. సోమవారం దౌసాలో 17.7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. హరిపుర డ్యాంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతుండగా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఉత్తర భారత్‌లో మరో 7 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు.

