Vice President Election 2025 : ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు ఓ విద్యార్థి. సెప్టెంబర్ 9న జరిగే ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు నామినేషన్ వేశాడు. ఇప్పటికే అనేక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన రాజస్థాన్కు చెందిన జలాలుద్దీన్ అనే విద్యార్థి తాజాగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ పడతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు పంచాయితీ ఎన్నికలతో పాటు అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎలక్షన్లలో పాల్గొన్నాడు. రాజస్థాన్లోని జైసల్మెర్ కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చిన జలాలుద్దీన్, మూడు రోజుల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ప్రతిపాదికులను వెల్లడిస్తానని తెలిపాడు. దీంతో పాటు ఇతర ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తానని చెప్పాడు.
"ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజాప్రతినిధులు గొప్పతనం అర్థమవుతోంది. సాధారణ ప్రజలు సైతం ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనచ్చని, వారి గొంతును వినిపించవచ్చని నిరూపిస్తా. ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం నామినేషన్ వేయడం నా దృష్టిలో పెద్ద విషయం ఏం కాదు." అని జలాలుద్దీన్ తెలిపాడు. జలాలుద్దీన్ ప్రస్తుతం జైపూర్లోని హరిదేవ్ జోషీ జర్నలిజం యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు. అటు చదువుతో పాటు ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేస్తున్నాడు. తన దృష్టిలో రాజకీయం అంటే అధికారం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక కోసం ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 9న ఎలక్షన్ నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి ఆగస్టు 21ని చివరి తేదీగా ప్రకటించగా, అలాగే ఆగస్టు 22న నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఇటీవలే భారత ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జులై 21 ఉపరాష్ట్రపతి పదవీ ఖాళీ అయ్యింది.
ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రక్రియ
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 66 ప్రకారం ఉప రాష్ట్రపతిని పార్లమెంటు లోక్సభ, రాజ్యసభ సభ్యులతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజి ఎన్నుకుంటుంది. దీని ప్రకారం 17వ ఉప రాష్ట్రపతి ఎలక్టోరల్ కాలేజీ పరిధిలోకి రాజ్యసభ నుంచి 233 మంది ఎన్నికైన సభ్యులు, 12 మంది నామినేటెడ్ సభ్యులు, లోక్సభ నుంచి 543 మంది ఎన్నికైన సభ్యులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో 5సీట్లు, లోక్సభలో 1సీటు ఖాళీగా ఉంది. మిగిలిన 782 మంది ఉపరాష్ట్రపతి ఓటింగులో పాల్గొననుండగా, ఇందులో ప్రతి సభ్యుడి ఓటు విలువ ఒకటిగానే ఉంటుంది. విజయానికి 391 ఓట్లు అవసరం కాగా, ఎన్డీయే కూటమికి 422 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. ఆర్టికల్ 66(1) ప్రకారం ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక దామాషా ప్రాతినిధ్య విధానం ప్రకారం, సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓటింగు పద్ధతిలో జరగనుండగా, ఇందుకు రహస్య బ్యాలెట్ విధానం అనుసరిస్తారు.