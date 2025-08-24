ETV Bharat / bharat

రూ.35 లక్షల కట్నం కోసం భార్యపై వేధింపులు- కన్న కుమారుడి ముందే నిప్పంటించిన భర్త - DELHI DOWRY MURDER CASE

అదనపు కట్నం కోసం మహిళలను హింసించిన భర్త కుటుంబసభ్యులు

Delhi Dowry Murder Case
Deceased woman Nikki and her husband Vipin (IANS)
Published : August 24, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read

Delhi Dowry Murder Case : అదనపు కట్నం కోసం ఓ మహిళను భర్త, అత్తమామలు కలిసి దారుణంగా హింసించారు. రూ.35 లక్షలు కట్నం తీసుకురావాలంటూ తీవ్రంగా కొట్టాడు భర్త. అంతటితో ఆగకుండా ఆ మహిళకు నిప్పంటించడంతో మరణించింది. ఈ దారుణంగా ఆమె అక్క, కన్న కుమారుడి ముందే జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆ దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం, ఈ ఘటనపై బాధితురాలి అక్క ఫిర్యాదు చేసింది. 2016లో నోయిడాలోని సిర్సా గ్రామానికి చెందిన విపిన్‌తో నిక్కీ వివాహం జరిగింది. ఆమె సోదరి కాంచన్​ కూడా విపిన్​ సోదరుడు రోహిత్​ను పెళ్లి చేసుకుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. పెళ్లి సమయంలో భారీగా కట్నం ఇచ్చారు. అయినప్పటికి నిక్కీని మరో రూ.35 లక్షలు తేవాలని భర్త విపిన్‌తో పాటు అత్తమామలు వేధించేవారని తెలిపింది. నిక్కీ వరకట్నం తీసుకురాకపోవడంతో ఆగస్టు 21న తన భర్త విపిన్, కుటుంబ సభ్యులు తనను దారుణంగా కొట్టారని పేర్కొంది. ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారని చెప్పింది. స్థానికుల సహాయంతో ముందుగా సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం దిల్లీకి తరలించారు. అక్కడ ఆమె చికిత్స పొందుతూ మరణించింది.

నిక్కీని కొడుతున్న వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ వీడియోలో ఓ పురుషుడు, మహిళ కలిసి బాధితురాలిపై దాడి చేసి, జట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు ఉంది. మరో వీడియోలో మహిళ మంటల్లో మెట్లపై నుంచి దిగుతూ కనిపించింది. నిక్కీ కుమారుడు పోలీసులు తెలుపుతూ, 'మమ్మీ మీద ఏదో పోశారు. తర్వాత కొట్టి, లైటర్​తో నిప్పంటించారు' అని పోలీసులు చెప్పాడు.

వివాహంలో సమయంలోనే భారీగానే కట్నం ఇచ్చామని, అయినా మరో రూ.35 లక్షల కోసం తమ కూతురిని హింసించినట్లు నిక్కీ తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. పంచాయితీ ద్వారా రాజీకి రావడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశామని, కానీ అత్తమామలు అంగీకరించలేదని వాపోయారు. అయితే తన చెల్లిని దూరం చేసి విపిన్​కు రెండో పెళ్లి చేయాలని అత్తమామలు నిర్ణయించుకున్నారని కాంచన్ తెలిపింది. తనను కూడా కొట్టారని ఒక రోజు మొత్తం స్పృహ తప్పిపోయానని పేర్కొంది. ఆ దృశ్యాలను వీడియో తీస్తుంటే అడ్డుకున్నారని, వాళ్లని ఏం చేయలేకపోయానని చెప్పింది.

తమకు న్యాయం కావాలని నిక్కీ బంధువులు భారీ ఆందోళన చేపట్టారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. బాధితురాలి అక్క కాంచన్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసినట్లు అదనపు డీసీపీ సుధీర్ కుమార్ తెలిపారు. విపిన్​ను అరెస్ట్ చేశామని, మిగతావారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు.

