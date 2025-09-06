ETV Bharat / bharat

నిమజ్జనం వేళ ముంబయికి బాంబు బెదిరింపు- 24 గంటల్లోనే నిందితుడు అరెస్ట్

ముంబయికి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ చేసిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Mumbai Terror Threat Case
Mumbai Terror Threat Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2025 at 11:44 AM IST

Mumbai Terror Threat Case : వినాయక నిమజ్జనానికి ముందు ముంబయిలో మానవ బాంబులు ప్రవేశించారంటూ బెదిరింపు మెయిల్స్​ పంపిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అతడు నోయిడాకు చెందిన అశ్వినికుమార్​ సుప్రాగా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడి నుంచి ఏడు మొబైల్ ఫోన్లు, మూడు సిమ్ కార్డులు, ఆరు మెమరీ కార్డ్ హోల్డర్లు, రెండు డిజిటల్ కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ మెయిల్స్ ఎందుకు చేశాడనే కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ముంబయి ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ రూముకు గురువారం బెదిరింపు మెయిల్‌ వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మహా నగరంలో 14మంది ఉగ్రవాదులు చొరబడ్డారని, 34వాహనాల్లో మానవ బాంబులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు. 400కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌తో పేలుళ్లు జరపనున్నట్లు బెదిరింపు మెయిల్‌ సారాంశమన్నారు. ఆర్​డీఎక్స్‌తో కోటి మందిని చంపుతామని దుండగులు మెసేజ్​లో బెదిరించినట్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు మేం చేపడుతున్న భారీ పేలుళ్లు మొత్తం ముంబయి నగరాన్ని కుదిపేస్తాయని మెయిల్‌లో పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు. లష్కర్‌ ఏ జిహాదీ అనే ఖాతా నుంచి ఈ బెదిరింపు మెయిల్‌ వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తాను పాక్‌కు చెందిన జిహాదీ గ్రూప్‌ సభ్యుడిగా మెయిల్‌ పంపిన వ్యక్తి పేర్కొన్నట్లు చెప్పారు. వెంటనే దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 24 గంటల్లోనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అశ్వినికుమార్​ను ముంబయి తీసుకొస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కోర్టు ముందు హాజరుపరిచే అవకాశం ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

బెదిరింపులతో హై అలర్ట్
ముంబయిలో ఏటా అత్యంత వైభవోపేతంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి. 10 రోజుల పూజ తరువాత స్వామి వారి నిమజ్జనం జరుగుతుంది. ఇందులో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు. కనుక వీధులన్నీ కిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాంబు బెదిరింపులు రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. హై అలర్ట్ ప్రకటించి ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అలాగే ఎలాంటి వదంతులు, పుకార్లను నమ్మవద్దు అని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు జరగకుండా, ముంబయిలో ఏకంగా 21,000 మందికిపైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించనున్నారు. వీరిలో 12 మంది అదనపు పోలీసులు కమిషనర్లు, 40 మంది డిప్యూటీ కమిషనర్లు, 61 మంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు, 3000 మంది అధికారులు, 18,000 మంది పోలీసులు సిబ్బంది ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈసారి ఎలాంటి ట్రాఫిక్​ అంతరాయం, మిస్ మేనేజ్​మెంట్​ జరగకుండా మొదటిసారి ఏఐ టెక్నాలజీని కూడా వాడుతున్నారు.

