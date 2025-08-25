ETV Bharat / bharat

రీల్స్​, బ్యూటీపార్లర్​ నడపడం వల్లే నిక్కీ హత్య!- కేసును సుమోటోగా స్వీకరించిన మహిళ కమిషన్ - NOIDA DOWRY DEATH CASE

నోయిడా హత్య కేసును వెలుగులోకి వచ్చిన కీలక విషయాలు

Noida Dowry Death Case
Nikki and her husband Vipin (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read

Noida Dowry Death Case : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ నోయిడాలో అదనపు కట్నం కోసం భార్యకు నిప్పంటించి హత్య చేసిన కేసులో కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మృతురాలి నిక్కీ, ఆమె సోదరి కాంచన్‌ బ్యూటీపార్లర్‌ నడపడం, రీల్స్‌ చేయడం విపిన్‌ కుటుంబసభ్యులకు నచ్చలేదని ఈ విషయంపైనే తరుచూ గొడవలు జరుగుతుండేవని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటన జరిగిన రోజు కూడా మరోసారి ఇరువురి మధ్య వాదన జరగిందని, ఆ తర్వాత నిక్కీపై తీవ్రంగా దాడి చేసి ఆమె ఒంటికి నిప్పంటించినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు ఈ కేసును జాతీయ మహిళ కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించింది.

మృతురాలి నిక్కీ, ఆమె సోదరి కాంచన్‌ గతంలో బ్యూటీ పార్లర్‌ నడిపేవారని పోలీసులు తెలిపారు. దానిని ప్రమోట్‌ చేసేందుకు రీల్స్‌ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టేవారని వెల్లడించారు.అయితే వారు బ్యూటీ పార్లర్‌ నడపడం, రీల్స్‌ చేయడం విపిన్‌ కుటుంబ సభ్యులకు నచ్చలేదని దీనిపై తరుచూ గొడవలు జరుగుతుండేవని పేర్కొన్నారు. అత్తింటివారి ఒత్తిడి ఎక్కువకావడంతో కొద్దిరోజులు క్రితం బ్యూటీ పార్లర్‌ను మూసివేశారు. తమ బ్యూటీపార్లర్‌ను తిరిగి ప్రారంభించాలని నిక్కీ, కాంచన్‌ భావిస్తుండగా దానిని విపిన్‌, అతడి తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించారు. బ్యూటీపార్లర్‌ నడపడం, రీల్స్‌ చేయడం వంటివి తమ కుటుంబసభ్యులు ఇష్టపడరని చెప్పడంతో ఇరువురి మధ్య వాదన జరిగింది. వాగ్వాదం తీవ్రస్థాయికి చేరుకోవడంతో నిక్కీపై తీవ్రంగా దాడి చేసి ఆమె ఒంటికి నిప్పంటించినట్లు తెలిపారు.

'విపిన్ మాట ఇవ్వడం వల్లే మళ్లీ నిక్కీ అత్తంటికి'
తమ బ్యూటీపార్లర్‌ను ప్రమోట్‌ చేయడానికి నిక్కీ, కాంచన్‌ 'మేక్ఓవర్ బై కాంచన్' పేరుతో యూట్యూబ్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో ఛానళ్లను నడిపేవారు. ఆ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాకు 54,500 మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. నిక్కీ ప్రైవేట్ ఖాతాకు 1,147 మంది ఫాలోవర్లు ఉండగా, కాంచన్ ఖాతాకు 22 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. బ్యూటీపార్లర్‌ నడిపి తాము సంపాదించిన డబ్బు కూడా అత్తింటివారు తీసుకునేవారని కాంచన్‌ ఆరోపించారు. సామాజిక ఒత్తిళ్ల కారణంగానే అత్తంటివారి ఆరాచకాలను నిక్కీ భరించిందని చెప్పారు. అంతేకాదు, వారి వేధింపులను తట్టుకోలేక ఆరునెలలక్రితం నిక్కీ పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిందని చెప్పారు. పంచాయతీ పెద్దల సమక్షంలో క్షమాపణలు చెప్పి సరిగ్గా చూసుకుంటానని విపిన్‌ మాట ఇవ్వడంతో తిరిగి అత్తంటికి వచ్చిందన్నారు. కానీ తర్వాత మళ్లీ వేధించడం మెుదలు పెట్టాడని కాంచన్‌ వెల్లడించారు. వివాహం చేసినప్పటి నుంచి నిక్కీని, తనను అత్తంటివారు కట్నం కోసం వేధించేవారని వారి కాంచన్‌ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఇద్దరు అన్నదమ్ములకు వేరే మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని ఈ విషయంలో పలుమార్లు కుటుంబంలో గొడవలు అయ్యాయని కాంచన్ తెలిపారు.

'నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి'
మరోవైపు ఈ కేసును జాతీయ మహిళా కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించింది. మూడు రోజుల్లోగా వివరణాత్మక కార్యచరణ నివేదికను సమర్పించాలని ఉత్తర్​ప్రదేశ్ పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్​కు ఎన్​సీడబ్ల్యూ చైర్​పర్సన్​ విజయా రహత్కర్ లేఖ రాశారు. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వారందరినీ వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి, సాక్షులకు తగిన భద్రత కల్పించాలని పోలీసులను ఆదేశించింది.

ఇక నిక్కీని హత్య చేసిన కేసులో మిగిలిన ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న మృతురాలి నిక్కీ బావ, మామలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సిర్సా టోల్‌ చౌరాహా సమీపంలో వీరిద్దరిని కస్నా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తొలుత నిక్కీ బావ, ప్రధాన నిందుతుడు సోదరుడు రోహిత్‌ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కొన్ని గంటల తర్వాత మృతురాలి మామ సత్వీర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే మృతురాలి భర్త, అత్తను అరెస్టు చేశారు. అటు కోర్టు నిక్కీ భర్త విపిన్‌కు 14 రోజుల జ్యూడీషియల్‌ కస్టడీ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కస్టడీ నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించిన విపిన్‌పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. తప్పించుకొని పారిపోతున్న నిందుతుడి కాలిపై కాల్పులు జరిపినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

