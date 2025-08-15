ETV Bharat / bharat

ట్రంప్​ సుంకాలపై వెనక్కి తగ్గని భారత్​- ఎప్పటిలానే చమురు కొనుగోళ్లు

ట్రంప్​ సుంకాలు- తగ్గని భారత్

Russian Crude Oil Import India
Russian Crude Oil Import India (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025

Russian Crude Oil Import India : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల సుంకాలు విధించగా, భారత్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇప్పటికే ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలకు గట్టి సమాధానాలు ఇవ్వగా, మాస్కో నుంచి కూడా కొనుగోల్లు నిలిపేయడం వంటి చేయలేదు. ఈ మేరకు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ ఏఎస్ సాహ్నీ వెల్లడించారు.

ఐవోసీ వంటి చమురు శుద్ధి సంస్థలు కేవలం ఆర్థిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అదే సమయంలో స్థానిక ముడి చమురు గ్రేడ్‌లపై అందించే డిస్కౌంట్ల ఆధారంగా నెలవారీ దిగుమతుల పరిమాణం మారొచ్చని తెలిపారు. అమెరికా సుంకాలకు ప్రతిస్పందనగా, కొనుగోళ్లను తగ్గించాలని, లేదా పెంచాలని మాకు ఎటువంటి సూచనలు అందలేదని తెలిపారు.

చమురు దిగుమతులపై ఎటువంటి నిలుపుదల లేదని, యథావిధిగా వ్యాపారం చేస్తున్నామని చెప్పారు. రష్యా ముడి చమురుపై ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవని, భారత్ సైతం ఆంక్షలను ఉల్లంఘించే పని చేయలేదని సాహ్ని తెలిపారు. అయితే ట్రంప్‌ను శాంతింపజేసేందుకు అగ్రరాజ్యం నుంచి కొనుగోళ్లను పెంచాలని ఆదేశాలు వచ్చాయా? అనేదానిపై స్పందిస్తూ, అమెరికా లేదా ఇతర దేశాల నుంచి ఎక్కువ కొనమని, తక్కువ కొనమని ఎవరూ చెప్పలేదని వెల్లడించారు. ఆర్థిక అంశాలే తమ కార్యకలాపాలను నిర్దేశిస్తాయని క్లారిటీ ఇచ్చారు. రష్యన్ చమురుపై డిస్కౌంట్లు తగ్గిన కారణంగానే గత నెలలో తమ దిగుమతులు తగ్గాయని భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ (ఫైనాన్స్) రామకృష్ణ గుప్తా తెలిపారు.

కాగా, ఉక్రెయిన్​- రష్యా యుద్ధం మూడేళ్ల క్రితం మొదలైంది. అంతకుముందు వరకు భారత్ మాస్కో నుంచి ఒక శాతం కన్నా తక్కువే చమురును కొనుగోలు చేసింది. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షల ఫలితంగా అక్కడి ముడి చమురు తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో ఆ అవకాశాన్ని భారత్ సద్వినియోగం చేసుకుంటోంది. తన కొనుగోళ్లను పెంచేసింది. ప్రస్తుతం 30 శాతం దేశీయ అవసరాలకు గాను దిగుమతి చేసుకుంటోంది.

