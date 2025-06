ETV Bharat / bharat

భారత్​కు 'సామ్యవాదం' అవసరం లేదు- 'లౌకికవాదం' మన సంస్కృతికి మూలం కాదు : శివరాజ్ సింగ్ - SHIVRAJ CHOUHAN ON CONSTITUTION

Union Minister Shivraj Singh Chouhan ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 28, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 10:22 AM IST 2 Min Read

Shivraj Singh Chouhan on constitution : రాజ్యాంగ పీఠికలో చేర్చిన 'లౌకిక', 'సామ్యవాద' పదాలను సమీక్షంచాలని ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై విపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​కు సామ్వవాదం అవసరం లేదని, లౌకిక వాదం మన సంస్కృతికి మూలం కాదని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఈ అంశంపై సమగ్ర చర్చ జరగాలని పేర్కొన్నారు. వారణాసిలో అత్యవసర పరిస్థితి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'అప్పుడు మన దేశానికి బాహ్య, అంతర్గత భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు లేదు. ప్రధానమంత్రి కుర్చీకి మాత్రమే ముప్పు ఉంది. అందుకే జూన్1975 జూన్​ 25 రాత్రి మంత్రివర్గ సమావేశం లేకుండానే ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. తన అధికారాన్ని కాపుడుకోవడానికి అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించారు. ఆ సమయంలో నాకు 16 ఏళ్లు. డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ కింద అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. ఆ చీకటి రోజులను గుర్తుచేసుకుంటే నాకు గగుర్పాటు కలుగుతుంది. ఎమర్టెన్సీ సమయంలో తుర్క్‌మాన్ గేట్ వద్ద ఇళ్ల కూల్చివేత, బుల్డోజర్లతో ప్రజలపై దాడులు, ఎదురించిన వారిపై కాల్పులు జరిపారు. ఇది ప్రజలపై తుపాకీ కాల్పులు కాదు. ఇది రాజ్యాంగ హత్య. ఎలాంటి న్యాయ వ్యవస్థ హక్కులను తగ్గించడం, అన్ని పౌర హక్కులను సస్పెండ్ చేశారు. పత్రికా స్వేచ్ఛను మూసివేశారు. ఇది రాజ్యాంగ హత్య. దేశాన్ని ఒక పెద్ద జైలుగా మార్చారు. విపక్ష నాయకులు, విద్యార్థులనూ జైల్లలో పెట్టారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీనే రాజ్యాంగాన్ని హతమార్చింది' అని చౌహాన్ అన్నారు.

