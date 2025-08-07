MEA on US Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ విధించిన 50శాతం సుంకం ఏకపక్ష చర్య అని, దాని వెనక ఎలాంటి కారణమూ లేదని భారత్ సీనియర్ దౌత్యవేత్త పేర్కొన్నారు. ఈ చర్య తర్వాత కూడా భారత్-అమెరికా మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్థిక సంబంధాల కార్యదర్శి దమ్ము రవి తెలిపారు. గురువారం ముంబయిలో జరిగిన లీడ్ బ్రెజిల్-ఇండియా ఫోరం సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇది పూర్తిగా ఏకపక్ష నిర్ణయం. దీనిలో ఎలాంటి కారణం, లాజిక్ లేదని నా అభిప్రాయం. బహుశా ఇది ఒక తాత్కాలిక దశ కావొచ్చు. చర్చలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. పరస్పర లాభదాయకమైన భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడతాయని భావిస్తున్నాం. వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ భారత పక్షాన చర్చలకు నాయకత్వం వహిస్తోంది. ట్రంప్ ఆదేశాన్ని జారీ చేయడానికి ముందే, మేం పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు అది తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది. అయినా అది తిరిగి కొనసాగుతుంది. భారతదేశం–అమెరికా మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కొనసాగుతోంది. రెండు దేశాల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు పటిష్టంగా ఉన్నాయి. రెండు దేశాల వ్యాపారవేత్తలు, నాయకులు అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు' అని దమ్ము రవి తెలిపారు.
భారత పరిశ్రమపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు
అయితే, ఈ భారీ సుంకాలు భారత పరిశ్రమపై పెద్దగా ప్రభావం చూపవని అభిప్రాయపడ్డారు దమ్ము రవి. 'ఈ సుంకాలు మన పరిశ్రమను వెనక్కి లాగవు. ఒక దేశ ఎగుమతులకు సుంకాల గోడలు కడితే, అది వ్యాపారం చేయగలిగే కొత్త మార్కెట్ల కోసం చూస్తుంది. భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రాంతాల్లో మిడిల్ ఈస్ట్ , లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, దక్షిణాసియా ఉన్నాయి. అమెరికాకు ఎగుమతి చేయడం కష్టం అయితే, స్వయంగా ఇతర అవకాశాలను అన్వేషించాల్సిందే. ఇది తాత్కాలికంగా ఎదురయ్యే సమస్య మాత్రమే. కాలక్రమంలో దీన్ని పరిష్కరించే మార్గాలు దొరకుతాయనే నమ్మకం ఉంది. ఇదే భావజాలం కలిగిన దేశాలు పరస్పర సహకారం, ఆర్థిక భాగస్వామ్యాల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొంటాయి' అని రవి అన్నారు.
అమెరికన్ డాలర్ను తప్పించాలన్న ఉద్దేశం బ్రిక్స్ కరెన్సీకి లేదని దమ్ము రవి స్పష్టం చేశారు. అయితే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతున్నట్లు తెలిపారు. కొవిడ్ తర్వాత కరెన్సీ కొరత ఏర్పడిందని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్వదేశ కరెన్సీలో వాణిజ్య చేయాలన్న ఆలోచనపై ద్వైపాక్షికంగా, బ్రిక్స్ స్థాయిలో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇక ఇటీవల జరిగిన బ్రెజిల్లో జరిగిన బ్రిక్స్ సమావేశం చాలా విజయవంతమైందని పేర్కొన్నారు.
