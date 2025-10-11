ETV Bharat / bharat

అఫ్గాన్ మంత్రి ప్రెస్ మీట్ వివాదం: మహిళా జర్నలిస్టుల నిషేధంపై కేంద్రం వివరణ

అఫ్గాన్‌ మంత్రి భేటీలో మహిళా జర్నలిస్టులకు నిషేధం స్పందించిన కేంద్రం

Afghan FM Press Conference Issue
Minister of Foreign Affairs of Afghanistan Amir Khan Muttaqi addresses a press conference (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 10:56 AM IST

Press Conference Women Journalists Issue : అఫ్గనిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ ఖాన్ ముత్తఖీ దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశానికి మహిళా జర్నలిస్టులను అనుమతించకపోవడంపై తలెత్తిన వివాదంపై విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) స్పందించింది. అఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి శుక్రవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంతో విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పేర్కొంది. జర్నలిస్టులను ముత్తఖీ ఆహ్వానించలేదంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. విపక్షాలు కూడా మహిళా జర్నలిస్టులకు మద్దతుగా మాట్లాడాయి. ఈ క్రమంలో కేంద్రం స్పందించింది. ఆ ప్రెస్ మీట్​తో తమకు సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది.

అసలేం ఏమి జరిగింది?
విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌తో శుక్రవారం ముత్తఖీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపిన తర్వాత దిల్లీలోని అఫ్గాన్ రాయబార కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అయితే, మహిళా జర్నలిస్టులను లోపలికి అనుమతించకపోవడంతో ఈ సమావేశంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. సమావేశానికి కేవలం ఎంపిక చేసిన పురుష జర్నలిస్టులు, అఫ్గాన్ రాయబార కార్యాలయ అధికారులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో ముత్తఖీ భారత్-అఫ్గాన్ సంబంధాలు, మానవతా సహాయం, వాణిజ్య మార్గాలు, భద్రతా సహకారం వంటి ప్రాంతీయ అంశాలపై మాట్లాడారు.

బీజేపీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
మహిళా జర్నలిస్టులను మీడియా సమావేశానికి అహ్వానించకపోవడంపై విపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఈ సంఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. భారత మహిళా జర్నలిస్టులకు అవమానంగా అభివర్ణించారు. ఈ విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తమ వైఖరిని స్పష్టం చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.

మాజీ కేంద్ర హోం మంత్రి పి. చిదంబరం ఈ సంఘటనపై దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. తోటి మహిళా సహచరులకు మద్దతుగా పురుష జర్నలిస్టులు ప్రెస్ మీట్ నుండి బహిష్కరించాల్సింది అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

మహిళా జర్నలిస్టుల విషయంలో వ్యవహరించిన తీరును కాంగ్రెస్ ఎంపీ కార్తీ పి.చిదంబరం తప్పుబట్టారు. ఈ ఘటన హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. తాలిబన్ల వివక్షపూరిత ఆచారాలకు భారత ప్రభుత్వం అనుమతించిన విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, ఎస్. జైశంకర్‌ల తీరును ఆయన ఎండగట్టారు.

మొదటి బృందం ఇదే

ముత్తఖీతో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. అఫ్గాన్​లోని కాబూల్‌లో ఉన్న భారతదేశ సాంకేతిక మిషన్‌ను భారత రాయబార కార్యాలయం స్థాయికి అప్‌గ్రేడ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. తాలిబాన్ 2021 ఆగస్టులో అఫ్గనిస్థాన్​లో అధికారాన్ని చేపట్టిన తర్వాత కాబూల్ నుంచి భారత్‌కు వచ్చిన మొదటి ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం ముత్తఖీదే కావడం గమనార్హం.

