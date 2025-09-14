'ICU లేదు, ఒకే బెడ్పై అనేక మంది పేషెంట్లు- ఇదీ ఆస్పత్రి దుస్థితి'- మోదీ పర్యటన ముందు విమర్శలు!
ధ్వజమెత్తిన ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్
Published : September 14, 2025 at 9:42 AM IST
Tejashwi Yadav On Bihar Govt : బిహార్లోని పూర్ణియలో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ఆస్పత్రి దయనీయ స్థితిపై ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ ధ్వజమెత్తారు. ఒకే మంచంపై బహుళ రోగులు ఉండడం, వైద్యుల కొరత ఉండడం, అత్యవసర చికిత్స విభాగం లోకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రిని సందర్శించిన ఆయన, బిహార్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంగళ్ పాండేను అసమర్థుడు, వాక్చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించే నాయకుడిగా అభివర్ణించారు.
VIDEO | Purnea, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) visits Government Medical College and Hospital (GMCH Purnea) and interacts with the patients.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025
He says, It is unfortunate for the people of Purnea. There is a lack of beds, doctors, and nurses here. This is a… pic.twitter.com/2hV9UEeepZ