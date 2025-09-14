ETV Bharat / bharat

'ICU లేదు, ఒకే బెడ్​పై అనేక మంది పేషెంట్లు- ఇదీ ఆస్పత్రి దుస్థితి'- మోదీ పర్యటన ముందు విమర్శలు!

ధ్వజమెత్తిన ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్

RJD leader Tejashwi Yadav
RJD leader Tejashwi Yadav (Photo/@yadavtejashwi)
Tejashwi Yadav On Bihar Govt : బిహార్​లోని పూర్ణియలో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ఆస్పత్రి దయనీయ స్థితిపై ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్​​ ధ్వజమెత్తారు. ఒకే మంచంపై బహుళ రోగులు ఉండడం, వైద్యుల కొరత ఉండడం, అత్యవసర చికిత్స విభాగం లోకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రిని సందర్శించిన ఆయన, బిహార్​ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంగళ్​ పాండేను అసమర్థుడు, వాక్చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించే నాయకుడిగా అభివర్ణించారు.

