'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!
బోడో తెగ ప్రజల ప్రాచీన సంప్రదాయం- బ్రహ్మజెముడు మొగ్గ తొడిగిన చోటే ఇల్లు కడతారు
Published : September 30, 2025 at 12:49 PM IST
Bodo Tribe Homes : ఇంటిని కట్టడానికి స్థలం ఉంటే చాలు అని మనం భావిస్తాం. కానీ మనదేశంలోనే అత్యంత ప్రాచీనత కలిగిన బోడో తెగ ప్రజలు పూర్తి భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు. ఇంటి నిర్మాణానికి ఎంపిక చేసుకున్న స్థలంలో తొలుత బ్రహ్మజెముడు(క్యాక్టస్) మొక్కను నాటుతారు. ఈ మొక్క మొగ్గ తొడిగిన స్థలంలోనే ఇల్లు కడతారు. మన లెక్క ప్రకారం ఇల్లు అంటే, ఒకే స్లాబ్ కింద హాల్, బెడ్రూం, కిచెన్, పూజా మందిరం కోసం గదులు ఉండాలి. కానీ బోడో ప్రజల లెక్కే వేరు. ఇంటికి సంబంధించిన ప్రతీ గదిని ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంటిలా నిర్మించడం వీరి స్టైల్. ఇంతకీ ఇప్పుడీ అంశం ఎందుకు చర్చకు వచ్చింది? ఈ వినూత్న సంప్రదాయాన్ని భావితరాల కోసం సజీవంగా, భద్రంగా ఉంచేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నం ఏమిటి? బోడో తెగ ప్రజల జీవనంతో ముడిపడిన మరిన్ని ఆసక్తికర విశేషాలేవి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మ్యూజియంలో బోడోలు ఏం చేస్తున్నారు?
అసోం రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఆదిమ తెగలు ఉన్నాయి. వాటిలో అత్యంత పెద్దది బోడో తెగ. ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 14.5 లక్షల మంది బోడో ప్రజలు ఉన్నారు. రాష్ట్ర జనాభాలో వీరి సంఖ్య 4.53 శాతానికి సమానం. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్లో 'ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రీయ మానవ్ సంగ్రహాలయ' అనే మ్యూజియం ఉంది. ఆహ్వానం మేరకు అసోంలోని కోక్రఝర్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు బోడో తెగ ప్రజలు ఈ మ్యూజియానికి వచ్చారు. వారంతా కలిసి ప్రస్తుతం మ్యూజియంలో తమ ప్రాచీన సంప్రదాయక ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రతీ ఇంటిని నిర్మించే ముందు, అందుకోసం ఎంపిక చేసిన స్థలంలో బ్రహ్మజెముడు(క్యాక్టస్) మొక్కను నాటుతున్నారు. అది మొగ్గ తొడిగిన చోట మాత్రమే ఇళ్లను కడుతున్నారు. ఈవిధంగా బ్రహ్మజెముడు మొక్కతో సహా ఇల్లు రెడీ అవుతోంది. ఇంటికి మించిన ఎత్తుకు ఎదిగిన తర్వాతే ఆ మొక్కను వేళ్లతో సహా పెకిలించాలని బోడో తెగ సంప్రదాయం చెబుతోంది. గతంలో ఈ మ్యూజియంలోనూ ఒక పెద్ద బ్రహ్మజెముడు చెట్టు ఉండేదని, అయితే దాన్ని నరికివేశారని మ్యూజియం అసిస్టెంట్ కీపర్ శ్రీకాంత్ తెలిపారు.
పూల మొక్కలు కాదు బ్రహ్మజెముడు మొక్కలు
20వ శతాబ్దంలో అసోంలో బోడో ఉద్యమం వచ్చింది. దీంతో వారి సంప్రదాయాల గురించి ప్రపంచానికి తెలిసొచ్చింది. ఈ తెగ ప్రజలు తమ ఇంటిని 'నో మనో' అని పిలుస్తారు. బోడోలు నిర్మించే ప్రతీ ఇంటి ప్రాంగణంలో తప్పకుండా బ్రహ్మజెముడు మొక్క ఉంటుంది. ఇంటి లోపలి భాగం, బయటి భాగం నిర్మాణంలో ప్రధానంగా వెదురును వినియోగిస్తారు. ఇంటి పైకప్పు కోసం ప్రత్యేకమైన గడ్డిని సేకరిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆ గడ్డి రకం లభ్యత చాలావరకు తగ్గిపోయింది. ఇళ్ల ఆవరణల్లో అందరూ పూల మొక్కలను పెంచడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తే, బోడో తెగ ప్రజలు మాత్రం బ్రహ్మజెముడు మొక్కలను పెంచుతారు.
బోడోల ఇళ్లలోని గదులు - విశేషాలు
- అసోంలోని బోడో తెగ ప్రజలు నేటికీ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థను పాటిస్తున్నారు. అందుకే వాళ్లు ఇంటి నిర్మాణం కోసం పెద్ద స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు.
- ఈ స్థలంలోనే ఇంటికి సంబంధించిన ప్రతీ గదిని వేర్వేరుగా ప్రత్యేకమైన ఇంటిని తలపించేలా నిర్మిస్తారు. ప్రతీ గదికి మధ్య కొంత దూరం ఉంటుంది.
- ఈ తెగ ప్రజల ఇళ్లలోని ప్రతీ గదికి ఒక పేరు ఉంటుంది.
- కుటుంబం వంట చేసుకునే గదిని ఓఖోన్ అంటారు.
- భార్యాభర్తల బెడ్ రూంను ఖోక్రా అంటారు.
- ఇంటిస్థలం ఈశాన్య మూలలో పూజ గదిని నిర్మించుకుంటారు. దీన్ని ఇషింగ్ అంటారు.
- అతిథుల వసతి కోసం నిర్మించే గదిని 'సౌరానో' అంటారు.
- ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసే గదిని 'భక్రి' అంటారు. ఎలుకల బెడద ఉండొద్దనే ఉద్దేశంతో దీన్ని భూమికి 2 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మిస్తారు.
- పెంపుడు కోళ్ల కోసం నిర్మించే ప్రత్యేక గదిని 'దౌ కోబ్రా' అంటారు.
- పశువుల కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేక గదిని నిర్మిస్తారు.
బోడో ప్రజల ఈ ఆచారాలు వైవిధ్యభరితం
బోడో తెగ ప్రజలు ఆచారాలు, సంప్రదాయాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇంటికి ఎవరైనా అతిథి వస్తే, అతడికి గంచా (తువ్వాలు) ఇచ్చి సాదర స్వాగతం పలుకుతారు. ఈ తువ్వాళ్లను ఇంట్లోని మహిళలే నేత పని ద్వారా తయారు చేస్తారు. ధాన్యం గది (భక్రి), కోళ్ల గది (దౌ కోబ్రా), పశువుల గదిని నిర్మించుకోవడం ద్వారా స్వయం సమృద్ధి అనేది తమకు చాలా ముఖ్యమనే సందేశాన్ని బోడో ప్రజలు ఇస్తున్నారు. చివరకు తువ్వాలును కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేయిస్తున్నారు. ప్రతీ మనిషికి అవసరమైన ఆహారం, దుస్తులు, ఆశ్రయం అనే మూడు కీలక అవసరాలను తీర్చుకునే దిశగా ఈ ప్రాచీన తెగ చాకచక్యమైన విధానాలను అవలంభిస్తోంది. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థకే వీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇంటి పెద్ద తన కుమారుడికి పెళ్లి చేస్తే, అతడికి ఇంటి ఆవరణలోనే ఒక ప్రత్యేక గదిని నిర్మించి ఇస్తాడు. ఇక కూతురికి పెళ్లి చేసిన తర్వాత, పుట్టినింటిలోని వంటగదిలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వరు. పెళ్లయిన కుమార్తె తన పుట్టినింటిలోని స్టవ్ను తాకకూడదు అనేది వీరి సంప్రదాయం. కానీ దాని బయటఎక్కడైనా ఆమె వంటలు చేయొచ్చు. అయితే బోడో తెగ ప్రజల ప్రాచీనతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచే ఇళ్లు మాత్రం కనుమరుగు అవుతున్నాయి. ఈ ఆధునిక యుగానికి అనుగుణంగా చాలామంది ఈతరం బోడో ప్రజలు మారిపోతున్నారు. ఇప్పటి ట్రెండ్ ప్రకారం తమ ఇళ్లను నిర్మించుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకే బోడో ప్రజల ఇళ్ల నమూనాలను నిర్మించి భద్రపరిచే బాధ్యతను భోపాల్లోని 'ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రీయ మానవ్ సంగ్రహాలయ' మ్యూజియం భుజాలకు ఎత్తుకుంది.
ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రీయ మానవ్ సంగ్రహాలయ మ్యూజియంలో తమ బోడో తెగ ప్రజల ఇళ్ల నమూనాలను నిర్మిస్తున్నామని అసోంకు చెందిన నీలాంబర్ తెలిపారు. 'ఈ పని కోసమే నేను అసోం నుంచి భోపాల్కు వచ్చాను. మా తెగ వాళ్లు నిర్మించుకునే ఇళ్లు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ప్రతీ గది వేర్వేరుగా, వేర్వేరు చోట్ల ఉంటుంది. ప్రతీ గది చూడటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంటిలా కనిపిస్తుంది. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ కారణంగానే ఇంత విశాలమైన ఇళ్లను బోడో ప్రజలు నిర్మించుకుంటారు. మా ప్రాచీన సంప్రదాయక ఇళ్లను భావితరాల కోసం మ్యూజియంలో భద్రపరుస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈతరం బోడో ప్రజలు కొత్త స్టైల్స్లో ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు. పాత ట్రెండ్ను చాలామంది ఫాలో కావడం లేదు. రేకుల పైకప్పులు, స్లాబ్ల నిర్మాణానికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ప్రాచీన తరహాలో ఇంటి నిర్మాణానికి అవసరమైన గడ్డి కూడా ఇప్పుడు పెద్దగా దొరకడం లేదు' అని నీలాంబర్ వివరించారు.