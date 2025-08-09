Essay Contest 2025

అక్కడ వరకట్నం బ్యాన్- వరుడితో సమానంతో వధువుకు గౌరవం- బరాత్ భారం కూడా పెళ్లికొడుకుదే! - JHARKHAND TRIBAL DOWRY BAN

ఆ తెగ మంచి మనసు-వరుడు వరకట్నం తీసుకోడు- పెళ్లి ఖర్చులు కూడా అతడివే!

Jharkhand Tribal Dowry Ban
Tribal Dowry Ban (IANS)
Published : August 9, 2025 at 4:06 PM IST

Jharkhand Tribal Dowry Ban : ప్రస్తుత కాలంలో అమ్మాయి పెళ్లంటే ఆమె తల్లిదండ్రులకు రూ.లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. వరకట్నం, ఆభరణాలు సహా ఇతర సామాగ్రిని వరుడు కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం పెళ్లి తంతు అంతా పూర్తయ్యేసరికి వధువు తల్లిదండ్రులకు ఖర్చు తడిసి మోపేడవుతుంది. అయితే ఝార్ఖండ్​లోని సంతాలి గిరిజన తెగకు చెందిన పెళ్లికొడుకులు వరకట్నం తీసుకోరు. బదులుగా తిరిగి వధువు కుటుంబానికి కొంత నగదు ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో సంతాలి గిరిజన సమాజానికి చెందిన వారు ఎందుకు వరకట్నం తీసుకోరు? ఒకవేళ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈ నియమం ఎప్పటి నుంచి ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు గౌరవం
ఝార్ఖండ్ గిరిదిహ్ జిల్లాలోని సంతాలి గిరిజన తెగకు చెందినవారు వివాహ సమయంలో వరకట్నం తీసుకోరు. అనేక ఇతర జాతుల్లా కాకుండా, ఈ గిరిజన తెగ ప్రజలు ఏ రూపంలోనైనా వరకట్నాన్ని స్వీకరించరు. ఇంకా చెప్పాలంటే వరకట్నాన్ని గట్టిగా తిరస్కరిస్తారు. దీంతో ప్రకృతిని ఆరాధించే ఈ గిరిజన సమాజం ఎల్లప్పుడూ ఇతర వర్గాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. అలాగే మహిళలకు గౌరవం ఇవ్వడంలో స్పూర్తిగా ఉంటోంది. మహిళలను గౌరవించడం, వివాహ సమయంలో వారిని పురుషులతో సమానంగా చూడడమే ఈ సంప్రదాయానికి మూలస్తంభంగా చెప్పొచ్చు.

"వివాహం నిశ్చయమైన సమయంలో లేదా తర్వాత వరుడి వైపు వాళ్లు ఎటువంటి వరకట్నం డిమాండ్ చేయరు. అబ్బాయి ఎంత గొప్ప జాబ్ చేసినా, ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నా అతడు వరకట్నం డిమాండ్ చేయడు. ఎవరైనా కట్నం డిమాండ్ చేస్తే వారు సామాజిక బహిష్కరణకు గురవుతారు. గిరిజన సమాజంలో వరకట్నానికి చోటులేదు. వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా ఈ బలమైన వైఖరి కేవలం చట్టపరమైన అంశం మాత్రమే కాదు. ఇది మా సాంస్కృతిక, సామాజిక నీతిలో లోతుగా పాతుకుపోయింది. మా సమాజంలో కట్నం తీసుకోము. బదులుగా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను గౌరవించే సంప్రదాయం ఉంది. ఇక్కడ వివాహం సమయంలో అబ్బాయి వైపు వారు అమ్మాయి తండ్రికి రూ. 12 ఇస్తారు. తండ్రి తన కుమార్తెను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినందుకు ఇదొక గౌరవ చిహ్నం. వధువు చిన్నతనం నుంచి పెంచినందుకు ఆమె తల్లికి ఒక చీర ఇస్తారు. అలాగే అమ్మమ్మ కూడా ఒక చీరను అందిస్తారు" అని సంతాలి గిరిజన తెగకు చెందిన సికందర్ హెంబ్రామ్ తెలిపారు.

వధువు సోదరుడికి ఎద్దులు
వధువు సోదరుడికి పెళ్లి సమయంలో వరుడు తరఫువారు వ్యవసాయం చేసుకునేందుకు ఒక జత ఎద్దులను ఇచ్చే సంప్రదాయం ఉంది. అబ్బాయి తరపు వారు ఒక జత ఎద్దులను ఇవ్వలేకపోతే, ఒక ఎద్దునైనా ఇస్తారు. ఒక ఎద్దు ఇవ్వలేకపోతే, ఒక రూపాయి ఇచ్చినా సరిపోతుంది. దీనిని తిక్లా-డంగర అంటారు. అదే విధంగా, పెళ్లికి ముందు బరాత్ కు అయ్యే ఖర్చును వరుడే భరించాలి. అందుకు వధువు కుటుంబ సభ్యులకు ఏం సంబంధం ఉండదు. వధువు తరఫువారు బరాత్ బస కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తారు. దీంతో పాటు ఒక కుండ, మూడు పాత్రల్లో నీరు ఇస్తారు. విందును వరుడు తరఫువారే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

క్షురకుడు, బట్టలు ఉతికేవాడు కూడా బరాత్​తో వస్తాడు. క్షురకుడి సమక్షంలో వధువు సోదరి లేదా అత్త, అమ్మమ్మ వరుడికి మంగళస్నానం చేయిస్తారు. అప్పుడు అమ్మాయి తరపు వారు అబ్బాయికి కొత్త బట్టలను ఇస్తారు. ఆ సమయంలో క్షురకుడికి, ఇతర సహాయకులకు స్నానం చేయించడానికి, వరుడి బట్టలు శుభ్రం చేయడానికి రూ.7.50 లభిస్తుంది. ప్రధాన వివాహ వేడుక పూర్తయిన తర్వాత చుమావాన్ అనే ఆచారాన్ని నిర్వహిస్తారు. వివాహం పూర్తయిన తర్వాత వధూవరులు చుమావాన్ కోసం కూర్చున్నప్పుడు, బంధువులు నగదుతో పాటు పాత్రలను అందిస్తారు. అమ్మాయి వైపు వారికి నగదు ఇచ్చేస్తారు. అమ్మాయితో పాటు పాత్రలను అబ్బాయి ఇంటికి పంపిస్తారు.

'ఈ తెగలో వరకట్న వ్యవస్థ లేదు'
సంతాలి గిరిజన సమాజంలో వరకట్న వ్యవస్థ లేదని ఝార్ఖండ్ ముక్తి యువ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు కోలేశ్వర్ సోరెన్ చెబుతున్నారు. అమ్మాయి తరపు వారు వివాహ ఊరేగింపును చేయకలేకపోతే, వరుడు కుటుంబ సభ్యులు సాయం చేస్తారని తెలిపారు. వరుడు తరపు వారు వివాహ ఊరేగింపునకు ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారని వెల్లడించారు. గిరిజన సమాజంలో మహిళలు, పురుషులకు సమాన హక్కులు ఉంటాయన్నారు.

