EC On Bihar Draft Electoral Roll : ముందస్తు నోటీసు జారీ చేయకుండా బిహార్ ముసాయిదా ఓటరు జాబితా నుంచి ఏ ఓటరు పేరును తొలగించబోమని ఎన్నికల సంఘం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. చట్టం ప్రకారం, ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో చేర్చని వ్యక్తుల పేర్ల ప్రత్యేక జాబితాను తయారు చేయడం లేదా పంచుకోవడం అవసరం లేదని పోల్ ప్యానెల్ చెప్పింది. కారణాలను ప్రచురించాల్సిన అవసరం లేదని కూడా పేర్కొంది.
బిహార్ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ పోల్స్ ముందు ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ఎన్నికల జాబితాకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్లను జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు తమ అఫిడవిట్లో SIR మొదటి దశ పూర్తయిందని ఈసీ తెలిపింది. ఆగస్టు 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను సక్రమంగా ప్రచురించిందని పేర్కొంది.
"విధానపరంగా, న్యాయసూత్రాలకు కట్టుబడి 2025 ఆగస్టు 1న ప్రచురించిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఏ ఓటరు పేరును తొలగించకుండా ఈ క్రింది వాటిని చేపట్టకూడదని చెబుతున్నాం. (i) ప్రతిపాదిత ఓట్ల తొలగింపు, దాని కారణాలను సూచిస్తూ సంబంధిత ఓటరుకు ముందస్తు నోటీసు జారీ చేయడం, (ii) వాదనలు వినిపించడానికి, సంబంధిత పత్రాలను అందించడానికి సహేతుకమైన అవకాశాన్ని కల్పించడం (iii) సమర్థ అధికారం ద్వారా సహేతుకమైన మరియు మాట్లాడే ఉత్తర్వును ఆమోదించడం" అని అది పేర్కొంది.
ఓటర్ జాబితా నుంచి అర్హత కలిగిన ఏ ఓటర్లను మినహాయించకుండా చూసుకోవడానికి సాధ్యమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పోల్ ప్యానెల్ తెలిపింది. పోల్ ప్యానెల్ తన ప్రత్యేక సమాధానంలో "చట్టం ప్రకారం ప్రతివాది (EC) ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చని వ్యక్తుల పేర్ల ప్రత్యేక జాబితాను తయారు చేయవలసిన అవసరం లేదు లేదా పంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా ఏ కారణం చేతనైనా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో ఎవరినీ చేర్చకపోవడానికి గల కారణాలను ప్రచురించాల్సిన అవసరం లేదు" అని తెలిపింది.
ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేరును మినహాయించడం అంటే ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఒక వ్యక్తిని తొలగించినట్లు కాదని పోల్ ప్యానెల్ పేర్కొంది. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించే ముందు, ఏ కారణం చేతనైనా గణన ఫారాలు అందని వ్యక్తుల బూత్-స్థాయి జాబితాను రాజకీయ పార్టీలతో పంచుకోవాలని చెప్పింది. వారిని సంప్రదించడానికి సహాయం కోరాలని CEO, ఇతరులను ఆదేశించినట్లు EC తెలిపింది.