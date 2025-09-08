క్రైమ్ ఫ్రీ విలేజ్- గొడవలకు అక్కడ చోటులేదు! ఇంతవరకూ ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదు!
ఆ గ్రామం సోదరభావానికి ప్రసిద్ధి- సమస్య వచ్చిందంటే చాలు అంతా కలిసి!
Published : September 8, 2025 at 12:58 PM IST
No Crime Village In India: చిన్న చిన్న విషయాలకే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకోవడం, క్షణికావేశంలో హంతకులుగా మారడం ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ ఎక్కడో ఒకచోట వింటూనే ఉంటాం. కానీ వీటన్నింటికీ భిన్నంగా ఓ గ్రామంలో అసలు నేర చరిత్ర అనేదే లేదంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును ఝార్ఖండ్లోని ఓ గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కేసులు నమోదు కాలేదని, పోలీసులు కూడా ఆ ఆదర్శ గ్రామాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారని ఆ ప్రాంత ప్రజలు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ గ్రామానికి ఉన్న ప్రత్యేకత, గొడవలు రాకుండా వారు అనుసరిస్తున్న మార్గాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
బెండి పంచాయతికి చెందిన తుపుఖుర్ద్ గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నేర చరిత్ర నమోదు కాలేదు. ఈ గ్రామం లతేహార్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ వివిధ కులాలు, మతాలకు చెందిన ప్రజలు దాదాపు 1500 నుంచి 1600 వరకు నివాసం ఉంటున్నారు. అయినప్పటికీ ఎలాంటి కుల, మత భేదాలు లేకుండా జీవిస్తున్నారు. గత 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల్లో గ్రామంలో ఎటువంటి నేరాలు జరగలేదని ఆ గ్రామస్థులు తెలిపారు.
ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా అంతా కలిసి సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటామని, సోదరభావంతో జీవిస్తున్నామని చెప్పారు. ఏమైనా వివాదాలు, గొడవలు జరిగినపుడు అంతా కలిసి ఒక్కచోట చేరి శాంతియుతంగా చర్చించుకుంటామని, అందుకే ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. సాయంకాలం అయ్యిందంటే అంతా కలిసి ఓ చోట కూర్చొని కష్ట సుఖాలను పంచుకుంటామని తెలిపారు.
అయితే ఈ గ్రామంలో ప్రధానంగా రెండు సమస్యలు వీరిని వెంటాడుతున్నాయి. అది ఒకటి రోడ్డు సమస్య కాగా, మరొకటి రైల్వే లైన్. ట్రాక్కు ఓ పక్క గిరిజన ప్రజలు నివసిస్తుండగా, మరో పక్క వివిధ కులాలకు చెందిన రైతులు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. గ్రామంలో డబుల్ రైల్వే లైన్ ఉన్నప్పుడు అటునుంచి ఇటు దాటడానికి వీలుండేదని చెప్పారు. ఆ సమయంలో మోటారు సైకిల్, మిగతా వాహనాల రాకపోకలు జరిగేవని, కానీ మూడోలైన్ నిర్మించిన తర్వాత సైకిల్ కూడా దాటడం కష్టమవుతోందని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. వర్షాకాలం వస్తే తమ రోజూ వారి పనులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, అయినప్పటికీ శాంతియుత పద్ధతిలో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోరుకుంటున్నామని గ్రామస్థులు తెలిపారు.
పోలీసుల నుంచి ప్రశంసలు!
మరో పక్క గ్రామస్థులు తీరుని ఆ ప్రాంత పోలీసులు ప్రశంసిస్తున్నారు. లతేహార్ జిల్లా పోలీసు అధికారి అరవింద్ కుమార్ ఈ విషయంపై స్పందించారు. 'తుపుఖుర్ద్ గ్రామస్ధులు సోదరభావంతో ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు . నేను ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకు పైగా అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఈ గ్రామం నుంచి ఒక్క కేసు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు కాలేదు.' అని తెలిపారు. సానుకూల మార్గాన్ని అనుసరించడం వల్ల జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని ఆయన ఇతర గ్రామ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
