20ఏళ్లుగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయని సీఎం నీతీశ్- భయమంటున్న విపక్షాలు- అసలు కారణమేంటి?

గత 20 ఏళ్లుగా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయని బిహార్ సీఎం నీతీశ్- కారణం ఇదే!

Nitish Kumar Not Contest In Election
Bihar CM Nitish Kumar (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2025 at 2:55 PM IST

6 Min Read
Nitish Kumar Not Contest In Election : బిహార్ సీఎంగా 2005 నుంచి జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ కొనసాగుతున్నారు. 2014-15 మధ్య కొన్ని నెలలు మినహా మిగతా 20 ఏళ్లు బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై ఆయనే కూర్చున్నారు. కానీ ఆయన రెండు దశాబ్దాల కాలంలో ఒక్క ఎన్నికలోనూ పోటీ చేయలేదు. ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికై సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహిస్తున్నారు. మరికొద్ది నెలల్లో బిహార్​లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ సారి కూడా నీతీశ్ పోటీ చేసే అవకాశం లేదు. దీంతో సీఎం నీతీశ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి భయపడుతున్నారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అలాగే ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టబోయే వ్యక్తిని ప్రజలు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోవాలని రాజకీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో ఎందుకు దిగడం లేదు? తన రాజకీయ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారా? విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నట్లు ఎలక్షన్​లో పోటీకి భయపడుతున్నారా?

తొలిసారే ఎదురుదెబ్బ
లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ చేపట్టిన ఉద్యమం ద్వారా విద్యార్థి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు నీతీశ్ కుమార్. పట్నా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీని పొందారు. ఆ తర్వాత విద్యుత్ శాఖలో కొంతకాలం పనిచేశారు. ఆపై ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆయన మొదట 1977లో జనతా పార్టీ టికెట్​పై హర్నాట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయగా ఓడిపోయారు. 1980లో అదే స్థానంలో పోటీ చేసి ఓటమిపాలయ్యారు. 1985లో లోక్​దళ్ టికెట్​పై పోటీ చేసి తొలిసారి జయకేతనం ఎగురవేశారు. 1985 తర్వాత ఆయన ఎప్పుడూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. అయితే, లోక్​సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కూడా అయ్యారు.

లోక్​సభ ఎన్నికల్లో జయకేతనం
నీతీశ్ కుమార్ తొలిసారి 1989 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బార్​లోక్‌ సభ స్థానం నుంచి ఎంపీగా గెలుపొందారు. ఆ తరువాత 1991, 1996, 1998, 1999లో అదే స్థానం నుంచి జయకేతనం ఎగురవేశారు. 2004లో ఆయన బార్, నలంద అనే రెండు లోక్‌ సభ స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. బార్​లో ఓడిపోగా, నలందలో గెలిచారు. 2004 తర్వాత నీతీశ్ లోక్​సభ లేదా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయలేదు. మొత్తం తొమ్మిది ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన నీతీశ్ ఆరింట్లో గెలిచి, మూడింట్లో ఓటమి చవిచూశారు. మూడుసార్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఒకసారి విజయం సాధించారు. ఆరు లోక్​సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ప్రతిసారి గెలిచారు. 2004లో రెండు సీట్లలో పోటీ ఒక చోట ఓడిపోయారు.

'సీఎం ప్రజల నుంచి ఎన్నికైతే మంచిది'
ప్రజాస్వామ్యంలో పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ముఖ్యమైనవని రాజకీయ నిపుణుడు అరుణ్ పాండే తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రజల నుంచి ఎన్నికైతే మంచిదని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక సంప్రదాయం స్థిరపడిపోయిందన్నారు. బీజేపీ నేత సుశీల్ కుమార్ మోదీ చాలా కాలం బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారని, కానీ ఆయన ఎప్పుడూ శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదన్నారు. శాసనమండలి సభ్యుడిగా ఉండి డిప్యూటీ సీఎంగా కొనసాగారని పేర్కొన్నారు. మన్మోహన్ సింగ్ పదేళ్లు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారని, ఆయన కూడా నేరుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారని గుర్తు చేశారు.

'ఆయన పేరు మీదే అనేక మంది అభ్యర్థులు గెలుపు, కానీ'
"ప్రస్తుతం, నీతీశ్ కుమార్​తో పాటు బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి కూడా శాసన మండలి సభ్యుడు. అనేక మంది ప్రముఖ నాయకులు ఎన్నికలలో పోటీకి దూరంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారి ఎన్నిక చాలా కష్టమవుతోంది. నీతీశ్ కుమార్ దీనిని అర్థం చేసుకుని ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికై సీఎం అవుతున్నారు. అనేక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో జేడీయూ అభ్యర్థులు నీతీశ్ కుమార్ పేరు మీదనే ఎన్నికలలో గెలుస్తారు." అని రాజకీయ నిపుణుడు అరుణ్ పాండే తెలిపారు.

ముఖ్యమంత్రి ప్రజల ప్రతినిధిగా ఉండాలని, కానీ నీతీశ్ కుమార్ శాసన మండలి ద్వారా సీఎం అవుతున్నారని రాజకీయ నిపుణుడు ప్రవీణ్ బాగి తెలిపారు. నీతీశ్ కుమార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతానని భయపడుతున్నారని ప్రవీణ్ బాగి ఆరోపించారు. 1977లో జనతా పార్టీ వేవ్ ఉన్న సమయంలో కూడా నీతీశ్ తన సొంత జిల్లాలో ఓడిపోయారని గుర్తు చేశారు. 1980 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా నీతీశ్ ఓటమిపాలయ్యారని చెప్పారు. 1985లో ఆయన గెలిచినా, మొదటి రెండు ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం వల్ల ఆ భయం ఇంకా నీతీశ్ లో కొనసాగుతోందన్నారు.

" చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు ఎన్నికలలో పోటీ చేసి గెలిచి సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహిస్తారు. కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మాత్రమే ఎమ్మెల్సీ అయ్యి సీఎం అవుతారు. ఇది రాజ్యాంగం ప్రకారం సబబే. కానీ ప్రజాస్వామ్య దృక్పథంలో ఇది సరైనదిగా ఉండదు. ప్రజలచే ఎన్నికైన తర్వాతే ముఖ్యమంత్రి కావాలనేది ఆరోగ్యకరమైన సంప్రదాయం. ఈ సంప్రదాయం చాలా చోట్ల ఉల్లంఘనకు గురవుతోంది. ప్రజలు ఎన్నుకోకుండా సీఎం అయ్యివారిలో నీతీశ్ కుమార్ ఒకరు. ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికల్లో కూడా నీతీశ్ కుమార్ పోటీ చేయకపోవడం ఖాయంగా కన్పిస్తోంది. " అని ప్రవీణ్ బాగి పేర్కొన్నారు.

జేడీయూ వివరణ
నీతీశ్ కుమార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోవడంపై జేడీయూ పార్టీ నాయకులు పదేపదే వివరణలు ఇచ్చారు. అయినా ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోడం విపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఇదే విషయంపై జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి నిహోరా యాదవ్ స్పందించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేయడం లేదని తాము ఒకసారి నీతీశ్ కుమార్​ను అడిగామని యాదవ్ తెలిపారు. తాను ఎన్నికల బరిలోకి దిగితే ఇతర నియోజకవర్గాలపై దృష్టిపెట్టలేనని నీతీశ్ చెప్పారన్నారు. "1985లో నీతీశ్ హర్నాట్ స్థానం నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు, నామినేషన్ వేసిన తర్వాత ఆయన తన నియోజకవర్గంలో ప్రచారం కూడా చేయలేదు. ఆ తర్వాత ప్రజలు ఆయనను ఎన్నుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రతిపక్షాలు గుర్తుంచుకోవాలి." అని నిహోరా యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

నీతీశ్ బిహార్​కు తొలిసారి సీఎం ఎప్పుడు అయ్యారు?
నీతీశ్ కుమార్ 2000లో తొలిసారిగా బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ మెజారిటీ లేకపోవడంతో ఏడు రోజుల్లోనే సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన 2005 నవంబర్​లో రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2010లో మూడోసారి సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించారు. 2014 లోక్​సభ ఎన్నికల్లో జేడీయూ ఘోర ప్రభావానికి బాధ్యత వహిస్తూ ఆయన సీఎం పదవి నుంచి దిగిపోయారు. జితన్ రామ్ మాంఝీని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. కానీ 2015లో మాంఝీని సీఎం పీఠంపై నుంచి దించి నాలుగో సారి ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు.

కూటములు మార్చి సీఎం అయిన నీతీశ్
2015లో ఐదోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ 2017 జులైలో రాజీనామా చేశారు. మరుసటి రోజే బీజేపీ మద్దతుతో ఆరోసారి సీఎం పీఠం ఎక్కారు. 2020లో ఆయన ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వంలో ఏడోసారి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2022 ఆగస్టులో ఎన్​డీఏ గుడ్ బై చెప్పి సీఎం పోస్టుకు రిజైన్ చేశారు. అదే రోజున ఆర్జేడీతో పొత్తు పెట్టుకని ఎనిమిదో సారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 జనవరిలో మళ్లీ రాజీనామా చేసి, అదే రోజున బీజేపీ మద్దతుతో తొమ్మిదోసారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

20 ఏళ్లుగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు
2005లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి నీతీశ్ కుమార్ ఎప్పుడూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. ఆయన నిరంతరం బిహార్ శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఉన్నారు. 2024లో తిరిగి శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన పదవీకాలం 2030లో ముగుస్తుంది. నీతీశ్ కుమార్​తో పాటు, ఆయన ప్రభుత్వంలోని అనేక మంది జేడీయూ, బీజేపీ మంత్రులు కూడా శాసన మండలి సభ్యులే. వీరిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అశోక్ చౌదరి, మంత్రులు సంతోశ్ కుమార్ సుమన్, జనక్ రామ్ ఉన్నారు. అధికార పార్టీతో పాటు ప్రతిపక్షంలోనూ కొందరు నాయకులు ఎమ్మెల్సీలుగా కొనసాగుతున్నారు. రెండుసార్లు బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆర్​జేడీ నాయకురాలు రబ్రీ దేవి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదు. ఆమె శాసన మండలి ద్వారా ఎన్నికవుతున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలు కావడం గమనార్హం.

