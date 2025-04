ETV Bharat / bharat

'ఖురేషీ EC కాదు- ముస్లిం కమిషనర్'- నిశికాంత్‌ దుబె మళ్లీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - NISHIKANT DUBEY CONTROVERSY

Nishikant Dubey On Former CEC Quraishi ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 21, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 8:26 AM IST 2 Min Read

Nishikant Dubey On Former CEC Quraishi : సుప్రీంకోర్టుపై, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి(సీజేఐ)పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ ఎంపీ నిశికాంత్‌ దుబె మరోసారి వివాదం రేపారు. ఈసారి వక్ఫ్‌ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించిన ఎన్నికల మాజీ కమిషనర్‌ ఎస్‌ వై ఖురేషీపైనే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖురేషీ ఎన్నికల కమిషనర్​ కాదని, ముస్లిం కమిషనర్​ అంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. 'ఝార్ఖంఢ్‌లోని సంతాల్‌ పరగణాలో బంగ్లాదేశ్‌ చొరబాటుదార్లుకు మీ పదవీకాలంలోనే అధిక సంఖ్యలో ఓటర్ల గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చారు. మీరు ఎన్నికల కమిషనర్‌ కాదు. ముస్లిం కమిషనర్‌. భారతదేశంలోకి ఇస్లాం మతం 712వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించింది. అప్పటిదాకా ఈ భూభాగం అంతా హిందువులు, ఆదివాసులు జైనులు, బౌద్ధులదే. అంతేకాకుండాదేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచండి. చరిత్రను చదువుకోండి. అప్పట్లో దేశాన్ని ముక్కలు చేస్తే పాకిస్థాన్‌ సృష్టించారు. మళ్లీ అలాంటి విభజన జరగదు' అని దుబె వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అయితే వక్ఫ్‌ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 17న ఖురేషీ స్పందించారు. ముస్లిం భూములను లాక్కోవడానికి ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఓ కఠోరమైన దుర్మార్గపు పథకమే ఈ చట్టమని, కచ్చితంగా దీన్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేస్తుందంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ఖురేషీ చేసిన పోస్ట్​పైనే ఆదివారం నిశికాంత్‌ ఈ విధంగా స్పందించారు. అంతుకుముందు న్యాయవ్యవస్థతో పాటు సీజేఐపై నిశికాంత్ దుబే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు చట్టాలు చేస్తే పార్లమెంటును మూసుకోవాల్సిందేనని అన్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. పార్లమెంటు చేసిన చట్టాలను సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నిస్తున్న తీరు చూసి ప్రజల్లో కూడా అనుమానాలు రేగుతున్నాయని మరో బీజేపీ ఎంపీ దినేశ్‌ శర్మ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఇద్దరు నేతల వ్యాఖ్యలను బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఖండించారు. వారివి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలని, వాటితో పార్టీకి సంబంధం లేదని ప్రకటించారు. అయితే నిశికాంత్, దినేశ్‌ శర్మ అభిప్రాయాలతో పార్టీకి సంబంధం లేదంటూ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్‌ మండిపడింది. పదే పదే విద్వేష ప్రసంగాలు చేస్తున్న ఆ ఇద్దరు ఎంపీలపై బీజేపీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది.

