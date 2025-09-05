రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయ్​: నిర్మల

ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 5, 2025 at 11:08 PM IST
Nirmala On India Oil Imports : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తుందన్న కారణంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్పై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. తద్వారా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూశారు. ఇటీవల అమల్లోకి కూడా తీసుకొచ్చారు. కానీ భారత్ మాత్రం తలొగ్గలేదు. ట్రంప్ బెదిరింపులను పట్టించుకోలేదు. ఇంధన కొనుగోలు విషయంలో సొంత ప్రయోజనాలకనుగుణంగా ఎంపిక చేసుకుంటోంది. ఆ నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటుంది!
అయితే ఇప్పుడు ఆ విషయంపై కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పందించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంటుందని తెలిపారు. భారత తన సొంత ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఇంధన ఎంపికలు చేసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నిర్మలా సీతారామన్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అవసరాలకు తగినది కొనాలి!
రష్యా చమురు కొనుగోలు కొనసాగుతుందని తెలిపారు నిర్మల. మన అవసరాలకు తగినది కొనాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా చమురును ఎక్కడి నుంచి కొనుగోలు చేయాలనే దానిపై నిర్ణయం మనమే తీసుకోవాలని భారత వైఖరిని సీతారామన్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. అమెరికా అదనపు సుంకాల నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఎగుమతిదారుల అంశంపై కూడా ఆర్థిక మంత్రి స్పందించారు.
ఉపశమన చర్యల ప్యాకేజీ ప్రకటన
ఎగుమతిదారుల కోసం ఉపశమన చర్యల ప్యాకేజీని త్వరలో ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. ఇటీవల విధించిన సుంకాలతో ప్రభావితమైన పరిశ్రమలను ఈ ప్యాకేజీ ఆదుకుంటుందని చెప్పారు. అయితే కొన్ని గంటల క్రితమే కేంద్రప్రభుత్వం పథకాలు తీసుకొస్తుందని వార్తలు వచ్చాయి. ట్రంప్ సుంకాల బారిన పడిన ఎగుమతిదారుల కోసం ప్రత్యేక పథకాలు తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఇప్పుడు నిర్మల స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థను ఆశ్రయించిన భారత్
రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్పై ట్రంప్ అదనంగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు. దీంతో భారత ఉత్పత్తులపై సుంకాలు 50 శాతానికి పెరిగాయి. కాగా, భారత్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO)ను ఆశ్రయించింది. కొన్ని కాపర్ ఉత్పత్తులపై వేసిన సుంకాలను సవాల్ చేసింది. ఆ టారిఫ్లను రక్షణాత్మక చర్యలుగా పేర్కొన్న భారత్, WTO నిబంధనల ప్రకారం యూఎస్ వాటి గురించి నోటిఫై చేయలేదని వెల్లడించింది.
భారత్ ఎగుమతిదారులపై ప్రభావం
ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి అవుతున్న పైపులు, వైర్లు, రాడ్లు, షీట్లు, ట్యూబుల వంటి సెమీ ఫినిష్డ్ కాపర్ పరికరాలపై 50 శాతం అమెరికా సుంకం విధించింది. దేశ భద్రతా ఆందోళనల దృష్ట్యా వాటిని విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాటివల్ల భారత్ ఎగుమతిదారులపై ప్రభావం పడుతోంది. ఈ క్రమంలో టారిఫ్లపై సంప్రదింపులు జరగాలని డబ్ల్యూటీఓలో మన దేశం కోరిందని ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెల్లడైంది. ఈ అభ్యర్థనపై అమెరికా నుంచి సత్వరం సమాధానం వస్తుందని ఎదురుచూస్తున్నట్లు కూడా పేర్కొంది.
