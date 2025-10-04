ETV Bharat / bharat

నవంబరు 23న భారత్‌కు నీరవ్ మోదీ? అప్పగింతకు లైన్ క్లియర్!

భారత్‌కు నీరవ్‌మోదీని తీసుకొచ్చే అవకాశం!

Nirav Modi
Nirav Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 12:10 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nirav Modi Extradition To India : పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకును మోసం చేసి భారత్ నుంచి పరారైన వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీపై కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం బ్రిటన్‌లో దాక్కున్న అతడిని నవంబరు 23న భారత్‌‌కు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందంటూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. ఇదే జరిగితే, సుదీర్ఘ కాలంగా బ్రిటన్‌లో భారత దర్యాప్తు సంస్థలు చేస్తున్న న్యాయపోరాటం ఫలించినట్టు అవుతుంది. నీరవ్ మోదీని ఆర్థిక మోసం, మనీ లాండరింగ్ తప్ప మరే ఇతర అభియోగాల గురించి విచారించేది లేదంటూ అధికారిక సార్వభౌమ పూచీకత్తుతో ఓ లేఖను ఇటీవలే బ్రిటీష్ సర్కారుకు, భారత ప్రభుత్వం అందించింది.

సీబీఐ, ఈడీ, సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్, కస్టమ్స్ అండ్ ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ విభాగం సంయుక్తంగా ఈ పూచీకత్తు లేఖను బ్రిటన్ ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులకు సమర్పించాయి. తాము మినహా మరే ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలకు నీరవ్‌ను అప్పగించేది లేదని ఈ లేఖ ద్వారా హామీ ఇచ్చాయి. నీరవ్ మోదీని భారత్‌కు తీసుకురాగానే ముంబైలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలుకు తరలిస్తారని సమాచారం. ఈ జైలులో సాధారణ ఖైదీల సెల్‌లకు దూరంగా హైప్రొఫైల్ ఖైదీల కోసం విశాలమైన ప్రత్యేక సెల్‌లు ఉన్నాయి. వీటిలోనే ఒకదానిలో (బ్యారక్ నంబర్ 12లో) నీరవ్ మోదీని ఉంచుతారని అంటున్నారు. బ్రిటన్ అధికారులు, కోర్టుల సూచనల మేరకు ఈ సెల్‌లో నీరవ్‌కు పలు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించే ఛాన్స్ ఉంది.

దిగువ కోర్టుల నుంచి హైకోర్టు దాకా అన్నింటిదీ ఒకేమాట
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(PNB)కు రూ.6,498 కోట్ల కుచ్చుటోపీ పెట్టాడనే అభియోగాలను వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మోసానికి పాల్పడిన అనంతరం నీరవ్ మోదీ నేరుగా బ్రిటన్‌కు పారిపోయాడు. దీంతో 2018లో అతడిని భారత సర్కారు ఆర్థిక మోసం చేసి పారిపోయిన వ్యక్తిగా ప్రకటించింది. నీరవ్‌కు చెందిన దాదాపు రూ.2,598 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. వీటిలో రూ.981 కోట్లను బాధిత బ్యాంకులకు అందజేశారు. యూకేలో అతడికి ఉన్న రూ.130 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను భారత్‌కు బదిలీ చేయాలనే దానిపై భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఫోకస్ పెట్టాయి. అతడి మోసాల చిట్టాను బ్రిటన్ సర్కారుకు భారత దర్యాప్తు సంస్థలు అందజేశాయి. ఈనేపథ్యంలో బ్రిటన్‌లో 2019 సంవత్సరం మార్చి నెలలో వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీని అక్కడి దర్యాప్తు సంస్థలు అరెస్టు చేశాయి. ఆయా కేసుల విచారణ కోసం అతడిని భారత్‌కు అప్పగించాలని బ్రిటన్ కోర్టులను భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఆశ్రయించాయి. బ్రిటన్‌లోని దిగువ కోర్టుల నుంచి హైకోర్టు దాకా అన్నీ నీరవ్‌ను భారత్‌కు అప్పగించాలని ఆదేశించాయి. దీంతో చివరకు ఈ అంశం బ్రిటన్ సర్కారు వద్దకు చేరింది.

భయమేస్తోంది అంటూ నీరవ్ మోదీ పిటిషన్
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబరు 19న కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. భారత దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ నిమిత్తం తనను తీసుకెళ్లి వేధిస్తాయని భయమేస్తోంది అంటూ లండన్‌లోని వెస్ట్‌ మినిస్టర్ కోర్టులో నీరవ్ మోదీ పిటిషన్ వేశాడు. తనను భారత్‌కు అప్పగించొద్దని వేడుకున్నాడు. ఈ పిటిషన్‌ను కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. అయితే నీరవ్ మోదీకి ఎలాంటి హాని జరగదని, కేవలం ఆర్థిక మోసం, మనీ లాండరింగ్ గురించే అతడిని ప్రశ్నిస్తామని భారత దర్యాప్తు సంస్థలు బ్రిటన్ సర్కారుకు ఇటీవలే హామీ ఇచ్చాయి. నీరవ్‌ విచారణకు వేదికగా నిలువనున్న ముంబైలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలు బ్యారక్ నంబర్ 12 వీడియోలను కూడా 2019, 2020 సంవత్సరాల్లోనే బ్రిటన్ కోర్టులకు భారత దర్యాప్తు సంస్థలు అందించాయి. ఐరోపా ప్రమాణాల ప్రకారం వాటిలో ఏర్పాటుచేసిన సౌకర్యాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లను అక్కడి కోర్టులు కొనియాడాయి. తాజాగా న్యాయ విచారణ సందర్భంగానూ ఈ వీడియోలను వెస్ట్‌ మినిస్టర్ కోర్టుకు అందించినట్లు తెలిసింది. ఈ సానుకూల అంశాల ప్రాతిపదికన నీరవ్‌ను భారత్‌కు అప్పగించేందుకు వెస్ట్‌ మినిస్టర్ కోర్టు పచ్చజెండా ఊపుతుందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ కోర్టులో నీరవ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ నవంబరు 23న విచారణకు వస్తుందని భారత దర్యాప్తు సంస్థల అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఆ పిటిషన్ తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి.

Last Updated : October 4, 2025 at 12:50 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRAV MODI PNB SCAMNIRAV MODI INVESTIGATIONNIRAV MODI EXTRADITION TO INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.