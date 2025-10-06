ETV Bharat / bharat

కలాం మాటలతో రైతుగా మహిళా- సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో లాభాలు- కరువు ప్రాంతాల్లో సాగు విప్లవం

కలాం మాటలు విని రైతుగా మారిన నిధి త్రిపాఠి- సేంద్రీయ సాగుతో పంట దిగుబడులకు రెక్కలు

Nidhi Tripathis Organic Farming Success Story
Nidhi Tripathis Organic Farming Success Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 12:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Nidhi Tripathis Organic Farming Success Story : మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం భౌతికంగా ఈ లోకంలో లేకపోయినా ఆయన సమున్నత ఆశయాలు ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నాయి. కలాం ప్రసంగాలు విని ఎంతోమంది భారతీయులు చైతన్యవంతులు అయ్యారు. తమ జీవితాలతో పాటు సమాజంలోనూ సానుకూల మార్పును తీసుకొచ్చారు. నిధి త్రిపాఠి అనే మహిళ కూడా ఈ కోవలోకే వస్తారు. ఇంతకీ ఆమె రైతుగా ఎందుకు మారారు ? అబ్దుల్ కలాం ప్రసంగంలోని ఏ అంశం నిధిని ఆలోచింపజేసింది ? ఆమెకు ఇటీవలే 'సంత్ ఈశ్వర్ సమ్మాన్‌' అవార్డును ఎందుకు ప్రదానం చేశారు ? కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లోని రైతుల అభ్యున్నతి కోసం నిధి ఏమేం చేశారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అబ్దుల్ కలాం ప్రశ్నతో నిర్ణయం
చాలా సంవత్సరాల కిందటి మాట. ఓ సదస్సులో దేశ యువతను ఉద్దేశించి మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ప్రసంగించారు. అక్కడున్న యువతతో ఆయన మనసువిప్పి మాట్లాడారు. ఆ సదస్సులో కూర్చొని కలాం ప్రసంగాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్న వారిలో ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం మహోబా జిల్లాకు చెందిన నిధి త్రిపాఠి కూడా ఉన్నారు. ఈక్రమంలో సభికులను రాష్ట్రపతి కలాం ఓ ప్రశ్న అడిగారు. 'మీలో ఎంతమంది రైతులు కావాలని అనుకుంటున్నారు ?' అని ప్రశ్నించారు. కలాం ప్రశ్నకు బదులిస్తూ, కనీసం ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా చేయిని పైకి ఎత్తలేదు. దీన్ని చూసి, అక్కడే ఉన్న నిధి త్రిపాఠి ఆశ్చర్యపోయారు. వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశంలో ఎవరూ రైతుగా మారాలని అనుకోకపోవడం చాలా దురదృష్టకర అంశమని ఆమె భావించారు. ఆ రోజే నిధి మనసారా ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఎంత కష్టమైనా వ్యవసాయమే చేయాలని, రైతుగానే మారాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే కాస్త వైవిధ్యంగా వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిధి తీర్మానించుకున్నారు.

Nidhi Tripathis Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయంతో పండించినవి (ETV Bharat)

రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలకు గుడ్‌బై
నిధి త్రిపాఠి తండ్రి కూడా రైతే. అయితే ఆయన వ్యవసాయ అవసరాల కోసం రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలను వినియోగించే వారు. కానీ ఏడేళ్ల క్రితం (2018 సంవత్సరంలో) పొలంలోకి నిధి అడుగు పెట్టాక, లెక్క అంతా మారిపోయింది. రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలకు ఆమె గుడ్‌బై చెప్పారు. పశువుల పేడ, మలం, మూత్రాలతో పాటు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆహార వ్యర్థాలతో సేంద్రీయ ఎరువులను తయారు చేసుకున్నారు. జీవామృతం, బయో ఎరువుల వినియోగానికి పెద్దపీట వేశారు. నిధి పూర్తిస్థాయిలో సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేశారు. చివరకు పశువులకు అందించే మేతలోనూ రసాయనాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలు లేని శుద్ధమైన ఆహారాన్ని దేశ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని అందించే బాధ్యతను రైతులే తీసుకోవాలని నిధి త్రిపాఠి భావించారు. అందుకే రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలు లేకుండా పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. ఆమె తన పొలంలో వివిధ ధాన్యాలతో పాటు మిరపకాయలు, పసుపు, కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు వంటి అన్ని రకాల పంటలను పండిస్తున్నారు. పంట మార్పిడి పద్ధతి ప్రకారం ప్రతి ఏడాది పంటలను మారుస్తున్నారు. దీనివల్ల వ్యవసాయ నేలలో సారం గణనీయంగా పెరుగుతోంది.

Nidhi Tripathis Organic Farming
నిధి త్రిపాఠి (ETV Bharat)

'పొలంలో అవి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల లాంటివే'
మొదటి రెండు, మూడు ఏళ్లలో తనకు పంట దిగుబడి తక్కువే వచ్చిందని, నాలుగో ఏడాది నుంచి దిగుబడి గణనీయంగా పెరిగిపోయిందని ఈటీవీ భారత్​కు నిధి తెలిపారు. తొలి మూడేళ్లలో పంట దిగుబడిలో జరిగిన నష్టమంతా, నాలుగో ఏడాది నుంచి కవర్ అయిపోయిందని చెప్పారు. తన పొలం సరిహద్దుల్లో నీలగిరి (యూకలిప్టస్), జిట్టేగి (రోజ్‌వుడ్) మొక్కలు నాటినట్లు తెలిపారు. ఈ చెట్ల కలపకు మార్కెట్లో భారీ ధర లభిస్తుందన్నారు. ఈ మొక్కలు ఐదు నుంచి ఆరేళ్లలోనే పెరిగి మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించి పెడతాయని నిధి చెప్పారు. బ్యాంకుల్లో మనం చేసే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు ఐదు నుంచి పదేళ్లలో రాబడిని అందిస్తుంటాయని, ఈ చెట్లు అంతకంటే ఎక్కువ రాబడినే రైతులకు ఇస్తాయన్నారు.

Nidhi Tripathis Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి అవగాహన కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తున్న నిధి (ETV Bharat)

సాగునీటి సమస్యకు చెక్
ఓ వైపు తాను వ్యవసాయ రంగంలో ఎదుగుతూనే, మరోవైపు ఇతర రైతులనూ ముందుకు తీసుకెళ్లే గొప్ప ప్రయత్నాన్ని నిధి త్రిపాఠి చేశారు. ఆమె ఉంటున్న మహోబా జిల్లా బుందేల్‌ఖండ్‌ ప్రాంతం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇదొక కరువు పీడిత ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలోని జిల్లాలు ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంటాయి. బుందేల్‌ఖండ్‌ ప్రాంతంలోని రైతులకు సాగునీటి లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సాగునీటి సమస్యను అధిగమించేందుకు తన పొలంలో నిధి పెద్ద తటాకాన్ని తవ్వించారు. ఏటా వర్షాకాలంలో అది నిండిపోతుంది. ఫలితంగా పొలం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగిపోతాయి. ఇదే అంశాన్ని బుందేల్‌ఖండ్‌ ప్రాంతంలోని ఇతర రైతులకు కూడా నిధి త్రిపాఠి వివరించారు. దీంతో 1100 మందికిపైగా రైతులు తమ పొలాల్లో చిన్నపాటి తటాకాలను తవ్వించుకున్నారు. తద్వారా సాగునీటి సమస్యను అధిగమించారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం, పంట మార్పిడి పద్ధతులను అనుసరించే దిశగానూ ఆ రైతులను నిధి ప్రోత్సహించారు. ఆమె ప్రయత్నాలు ఫలించి, గత ఏడేళ్లలో 1,225 మంది రైతులు సేంద్రీయ వ్యవసాయం దిశగా మారిపోయారు. వారంతా పంట మార్పిడి పద్ధతులను పాటిస్తూ చక్కటి ఫలితాలను పొందుతున్నారు. నేలసారం పెరగడంతో, వారి పంట దిగుబడులు పెరిగిపోయాయి. 100 మందికిపైగా రైతులకు రసాయన రహిత, స్థిరమైన వ్యవసాయంపై నిధి శిక్షణ సైతం ఇచ్చారు.

Nidhi Tripathis Organic Farming
సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్న నిధి (ETV Bharat)
Nidhi Tripathis Organic Farming
నిధి త్రిపాఠి (ETV Bharat)

గ్రామీణ మహిళలకు ఉచిత వైద్యశిబిరాలు
గ్రామీణ మహిళల కోసం నిధి త్రిపాఠి 25 ఉచిత మహిళా వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించారు. వందలాది మహిళలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయిచారు. వైద్యులతో ఆరోగ్యపరమైన కౌన్సెలింగ్ చేయించి, మందులు ఇప్పించారు. ఇవన్నీ చేయబట్టే గత ఆదివారం రోజు (అక్టోబరు 5న) నిధి త్రిపాఠిని 'సంత్ ఈశ్వర్ సమ్మాన్‌'అవార్డుతో సత్కరించారు.

Nidhi Tripathis Organic Farming Success Story
సంత్ ఈశ్వర్ సమ్మాన్ అవార్డు (ETV Bharat)

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం సేంద్రీయ వ్యవసాయం : నిధి త్రిపాఠి
'దేశంలో కరోనా మహమ్మారి ప్రబలినప్పటి నుంచి రోగనిరోధక శక్తి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అనే అంశాలపై ప్రజల్లో చర్చ పెరిగింది. వీటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారి సంఖ్య సైతం పెరిగింది. రోగనిరోధక శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఆహారాన్ని పండించాల్సింది రైతులే. రైతులే ఈ దిశగా చొరవ తీసుకోవాలి. లేదంటే దేశ ప్రజలకు ఆశించిన తరహాలో ఆరోగ్యకర ఫుడ్ దొరకదు. అందుకే సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులపై ప్రచారం చేశాను. ఎంతోమంది రైతులను ఆ దిశగా తీసుకొచ్చాను. దేశ ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన, శుద్ధమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే నా మిషన్ బుందేల్‌ఖండ్ ప్రాంతంలో సక్సెస్ అయింది. దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా రైతుల్లోకి తీసుకెళ్లాలి' అని నిధి త్రిపాఠి చెప్పారు.

Nidhi Tripathis Organic Farming Success Story
సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్న నిధి (ETV Bharat)

80 ఏళ్ల వయస్సులో సేంద్రీయ వ్యవసాయం- ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం!

సేంద్రీయ వ్యవసాయంతో ఏటా లక్షల్లో ఆదాయం- రూపిందర్ కౌర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

NIDHI TRIPATHI ORGANIC FARMINGSANT ISHWAR SAMMAN 2025ORGANIC FARMER NIDHI TRIPATHINIDHI TRIPATHIS FARMING JOURNEYNIDHI TRIPATHIS ORGANIC FARMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.