తహవ్వుర్‌ రాణాకు 18 రోజుల NIA కస్టడీ - TAHAWWUR RANA EXTRADITION

Rana Tahawwur NIA Custody ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 11, 2025 at 6:54 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 7:03 AM IST 2 Min Read

Rana Tahawwur NIA Custody : 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడి కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి తహవ్వుర్‌ హుస్సేన్‌ రాణాను 18 రోజుల ఎన్‌ఐఏ కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది. రాణాను 20రోజులపాటు తమ కస్టడీకి అనుమతించాలని ఎన్​ఐఏ కోరగా 18 రోజుల కస్టడీకి న్యాయమూర్తి అనుమతించారు. అనంతరం కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య రాణాను ఎన్​ఐఏ అధికారులు తమ ప్రధాన కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. గురువారం అర్ధరాత్రి రాణాను ఎన్​ఐఏ దిల్లీలోని పటియాలా హౌస్ కోర్టులో హాజరుపరిచింది. 20 రోజుల కస్టడీకి అప్పగించాలని NIA తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది దయాన్ కృష్ణన్‌, ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నరేంద్రమాన్ కోరారు. 2008 దాడుల వెనక ఉన్న పెద్ద కుట్రను వెలికితీయడానికి రాణాను విచారించడం అవసరమని వాదించారు. దాడుల ప్రణాళికలో నిందితుని పాత్రపైనా విచారణ చేయాల్సి ఉందన్నారు. నేరపూరిత కుట్రలో భాగంగా, ప్రధాన నిందితుడు డేవిడ్ కోల్‌మన్‌ హెడ్లీ భారత్ పర్యటనకు ముందు ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన మెుత్తం సమాచారాన్నిరాణాతో చర్చించాడని ఆరోపించారు. తన ఆస్తులు, వస్తువులకు సంబంధించిన వివరాలను హెడ్లీ, రాణాకు ఈ-మెయిల్ చేశాడని తెలిపారు. దాడి కుట్రలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఇలియాస్ కశ్మీరీ, అబ్దుర్ రెహ్మాన్ ప్రమేయంపైనా హెడ్లీ, రాణాకు తెలియజేశాడని ఎన్​ఐఏ కోర్టుకు తెలిపింది.

అయితే, విచారణ ప్రారంభించేముందు వాదనలు వినిపించేందుకు న్యాయవాది ఉన్నారా అని రాణాను జడ్జి అడిగారు. తనకు ఎవరూ లేరని బదులిచ్చారు. దిల్లీ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి చెందిన న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తారని తెలిపారు. రాణా తరఫున వాదనలు వినిపించేందుకు న్యాయవాది పీయూష్ సచ్‌దేవాను నియమించారు. వాదనలు విన్న ఎన్​ఐఏ కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి చందర్‌జిత్‌సింగ్‌ను 18రోజుల కస్టడీకి అప్పగించారు. అనంతరం రాణాను దిల్లీలోని ఎన్​ఐఏ ప్రధాన కార్యాలయానికి తరలించారు. దాడి వెనక ఉన్న కుట్రను ఛేదించడానికి రాణాను ప్రశ్నిస్తామని ఎన్​ఐఏ ప్రకటనలో తెలిపింది. కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య కోర్టుకు

అంతకుముందు కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య రాణాను పటియాలా హౌస్ కోర్టుకు తరలించారు. జైలు వ్యానుతోపాటు పలు వాహనాల కాన్వాయ్‌ను వినియోగించారు. ప్రత్యేక సాయుధ "స్వాట్" వాహనం, అంబులెన్స్‌ కాన్వాయ్‌లో ఉన్నాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా రాణాను పటియాలా హౌస్‌ కోర్టుకు తీసుకొచ్చేముందు పోలీసులు మీడియా ప్రతినిధులను, ఇతరులను కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి బయటకు పంపించారు. 2008లో ముంబైలో ఉగ్రదాడులకు దావూద్ డేవిడ్ కోల్‌మన్ హెడ్లీతోపాటు పాకిస్తాన్‌కు చెందిన ఇతర కుట్రదారులు, లష్కరే తోయిబా, హుజీ ఉగ్రసంస్థలతో కలిసి రాణా కుట్ర పన్నాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

Last Updated : April 11, 2025 at 7:03 AM IST