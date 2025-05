ETV Bharat / bharat

NGOలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు- విదేశీ నిధులు పొందాలంటే ఈ నిబంధనలు పాటించాల్సిందే! - MHA NEW GUIDELINES ON NGOS

Mha New Guidelines On Ngos ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 27, 2025 at 5:00 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

MHA New Guidelines On Ngos : విదేశీ నిధులు పొందుతున్న ఎన్జీఓలకు కేంద్ర హోం శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది. ప్రచురణ సంబంధిత కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ విదేశీ నిధులు పొందుతున్న ఎన్జీఓలు ఎటువంటి లెటర్ హెడ్​ను ప్రచురించలేవని, అలాగే వార్తా కంటెంట్‌ను ప్రసారం చేయలేరని పేర్కొంది. ఒకవేళ వార్తా కంటెంట్​ను ప్రసారం చేయాలనుకుంటే విదేశీ నిధులు పొందుతున్న ఎన్జీఓలు భారతదేశ వార్తాపత్రిక రిజిస్ట్రార్ నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. కొత్త నియమాలు ఇవే!

ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ చట్టం (ఎఫ్ సీఆర్ఏ) కింద రిజిస్ట్రేషన్ కోరుతున్న ఎన్జీఓలు కొత్త నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర హోం శాఖ తెలిపింది. ఎఫ్​సీఆర్ఏ నియమాలను సవరించామని పేర్కొంది. ఇక నుంచి విదేశీ నిధులు పొందడానికి అనుమతి కోరుతున్న ఎన్జీఓలు ప్రపంచ మనీలాండరింగ్‌, టెర్రర్‌ ఫైనాన్సింగ్‌ నిఘా సంస్థ (ఎఫ్​ఏటీఎఫ్)​ మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉండాలని వెల్లడించింది. హోంశాఖ నోటిఫికేషన్​లో ఏముందంటే?

విదేశీ నిధుల పొందేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ కోరే ఎన్జీఓలు గడిచిన మూడేళ్ల ఆర్థిక, ఆడిట్ నివేదికలను జతచేయాలి. ఆస్తులు, అప్పుల ప్రకటన, రసీదులు, చెల్లింపుల ఖాతా, ఆదాయ, వ్యయ ఖాతాను అటాచ్ చేయాలి. ఆడిట్ నివేదికలు, ఆర్థిక నివేదికల్లో గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాలకు సంబంధించిన కార్యకలాపాల వారీగా ఖర్చులు లేకపోతే మరో మార్గం ఉంది. ఆదాయ, వ్యయ ఖాతా, చెల్లింపు ఖాతాతో సరిపోలిన ఖర్చు చేసిన కార్యకలాపాల వారీగా మొత్తాన్ని పేర్కొనే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలి. విదేశీ నిధులు పొందుతున్న ఎన్జీఓ ప్రచురణ సంబంధిత కార్యకలాపాలలో ఉంటే విదేశీ కంట్రిబ్యూషన్ ( రెగ్యులేషన్) చట్టం 2010కి అనుగుణంగా ఉండటం గురించి ముఖ్య కార్యనిర్వాహకుడి నుంచి ఒక హామీని ఇవ్వాలి.

