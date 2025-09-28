ఏ రాజకీయ పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోలేదు : సీఎం స్టాలిన్
Published : September 28, 2025 at 7:12 AM IST
Stalin On Vijay Rally Stampede: తమిళనాడు కరూర్లో విజయ్ ర్యాలీలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయ పార్టీలు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎన్నడూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో జనం ప్రాణాలు కోల్పోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శనివారం రాత్రి ఆసుపత్రిని సందర్శించి బాధితులను పరామర్శించారు.
"కరూర్లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదాన్ని నేను వర్ణించలేకపోతున్నా. శనివారం రాత్రి 7:45 గంటల ప్రాంతంలో నేను చెన్నైలో అధికారులతో మాట్లాడుతుండగా, ఈ ఘటన జరిగిందని నాకు వార్త అందింది. వెంటనే మాజీ మంత్రి సెంథిల్ బాలాజీకి ఫోన్ చేసి ఆసుపత్రికి వెళ్లమని చెప్పా. మరణాల సంఖ్య గురించి వార్త విన్నప్పుడు నేను చాలా కలత చెందాను. సమీపంలోని మంత్రులను కరూర్కు వెళ్లమని ఆదేశించా. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే రాజకీయ పార్టీలు నిర్వహించిన కార్యక్రమాల్లో ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోలేదు"
-- ఎంకే స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
విజయ్ను అరెస్టు చేస్తారా!
ఇదిలా ఉండగా మృతుల సంఖ్య 39కి చేరిందని తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విషాదం ఎన్నడూ జరగకూడదని అన్నారు. ప్రస్తుతం 51 మంది ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి టీవీకే నాయకుడు విజయ్ను అరెస్టు చేస్తారా అని విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు సీఎం సమాధానమిచ్చారు. విచారణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశామని, వారి నివేదిక ప్రకారం వీలైనంత త్వరగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
Karur | On the Karur stampede incident, Tamil Nadu CM MK Stalin says, " the truth will come out through the inquiry commission. i do not wish to say anything with a political motive. once the truth is revealed through the inquiry commission, strict action will definitely be taken" pic.twitter.com/xVek0AyB9b— ANI (@ANI) September 27, 2025
స్పందించిన మోదీ
తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ ద్వారా బాధిత కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. కరూర్ ర్యాలీలో జరిగిన దురదృష్టకర ఘటన చాలా బాధాకరమని విచారణ వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి సమయంలో బాధిత కుటుంబాలు ఆత్మధైర్యంతో ఉండాలని కోరారు. గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
విచారం వ్యక్తం చేసిన విజయ్
మరో వైపు కరూర్ దుర్ఘటనతో తన గుండె బద్దలైందని TVK అధినేత విజయ్ అన్నారు. తొక్కిసలాట తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన విజయ్ విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడకుండానే తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. విచారం వ్యక్తం చేస్తూ క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. ఇదిలా ఉండగా విజయ్ ర్యాలీపై అధికార డీఎంకే పార్టీ విమర్శలు గుప్పించింది. ర్యాలీ నిర్వాహకులు ఈ దుర్ఘటనకు బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేసింది. డ్రోన్ షాట్ల కోసం విజయ్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే కరూర్కు ఆలస్యంగా చేరుకున్నారని డీఎంకే ఆరోపించింది.
இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025
கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…
ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన తమిళనాడు ఉపముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్
ఈ ఘటనపై తమిళనాడు ఉపముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "కరూర్ జనసమూహంలో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన ప్రకటన ప్రకారం మృతుల్లో ఎనిమిది మంది పిల్లలు, 16 మంది మహిళలు ఉన్నారని తెలిసింది. వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను." అని తెలిపారు.
