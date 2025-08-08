Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతల విందు సమావేశం- ఓట్ల చోరీపై పోరాడేందుకు పిలుపు - INDIA BLOC MEETING

రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశం

India Bloc Meeting
India Bloc Meeting (@INCIndia)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 12:33 AM IST

2 Min Read

India Bloc Meeting :కాంగ్రెస్​ నేత రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో గురువారం రాత్రి జరిగిన విందు సమావేశానికి ఇండియా కూటమికి చెందిన 25 పార్టీలకు చెందిన నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బిహార్​ ఓటర్ల జాబితా సవణతో పాటు బీజేపీ-ఈసీ ఓటు చోరీ మోడల్​పై తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేశఆరు. ఐక్యంగా పోరాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

ఈ సమావేశంలో ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా బీజేపీ చేస్తున్న ఓటు చోరి మోడల్ గురించి రాహుల్ గాంధీ ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎన్నికల కమిషన్, బీజేపీ కలిసి ఎలా రిగ్గింగ్ చేస్తున్నాయో వివరించిన్టలు కాంగ్రెస్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది. ఎన్నికల మోసాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఐక్యతగా పోరాటానికి సిద్ధమయ్యామని తెలిపింది. అలాగే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యత మనపై ఉందని చెప్పింది. అలాగే రాహుల్ గాంధీ కూడా బీజేపీ-ఈసీ ఓట చోరి గురించి ఇండియా కూటమి నేతలకు వివరించినట్లు చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున సోనియా, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, హిమాచల్ సీఎం సుఖవీందర్ సింగ్ సుఖూ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రియాంకా గాంధీ, జైరాం రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు ఎన్​సీపీ-ఎస్ చీఫ్ శరద్ పవార్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధినేత ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా, పీడీపీకి చెందిన మెహబూబా ముఫ్తీ, ఎస్​పీకి చెందిన అఖిలేశ్ యాదవ్, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్, టీఎంసీ నేత చెందిన అభిషేక్ బెనర్జీ, శివసేన (UBT) చీఫ్ ఉద్ధవ్ థాకరే, డీఎంకే నేత తిరుచ్చి శివ, టీఆర్ బాలు, సీపీఐఎం నేత ఎంఏ బేబీ, సీపీఐ D రాజా, ఎంఎన్​ఎమ్ చీఫ్ కమల్ హాసన్ ఉన్నారు.

ఇప్పటి వరకూ జరిగిన వాటిల్లో అత్యంత విజయవంతమైన సమావేశమని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రజెంటేషన్ చూసిన ప్రతి నాయకుడూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా దారుణంగా హింసిస్తున్నారో చూసి షాక్‌ అయ్యారని అన్నారు. దేశానికి తక్షణమే డిజిటల్ ఓటర్ లిస్ట్ అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. పార్లమెంటులో ఇండియా కూటమి ఏకతాటిపై ఎలా నిలబడిందో, అదే ఐక్యత ఈ సమావేశంలోనూ కనిపించిందని మరో నేత అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య రక్షణకు ప్రతి నాయకుడూ సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు.

India Bloc Meeting :కాంగ్రెస్​ నేత రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో గురువారం రాత్రి జరిగిన విందు సమావేశానికి ఇండియా కూటమికి చెందిన 25 పార్టీలకు చెందిన నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బిహార్​ ఓటర్ల జాబితా సవణతో పాటు బీజేపీ-ఈసీ ఓటు చోరీ మోడల్​పై తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేశఆరు. ఐక్యంగా పోరాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

ఈ సమావేశంలో ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా బీజేపీ చేస్తున్న ఓటు చోరి మోడల్ గురించి రాహుల్ గాంధీ ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎన్నికల కమిషన్, బీజేపీ కలిసి ఎలా రిగ్గింగ్ చేస్తున్నాయో వివరించిన్టలు కాంగ్రెస్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది. ఎన్నికల మోసాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఐక్యతగా పోరాటానికి సిద్ధమయ్యామని తెలిపింది. అలాగే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యత మనపై ఉందని చెప్పింది. అలాగే రాహుల్ గాంధీ కూడా బీజేపీ-ఈసీ ఓట చోరి గురించి ఇండియా కూటమి నేతలకు వివరించినట్లు చెప్పారు.

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున సోనియా, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, హిమాచల్ సీఎం సుఖవీందర్ సింగ్ సుఖూ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రియాంకా గాంధీ, జైరాం రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు ఎన్​సీపీ-ఎస్ చీఫ్ శరద్ పవార్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధినేత ఫరూఖ్ అబ్దుల్లా, పీడీపీకి చెందిన మెహబూబా ముఫ్తీ, ఎస్​పీకి చెందిన అఖిలేశ్ యాదవ్, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్, టీఎంసీ నేత చెందిన అభిషేక్ బెనర్జీ, శివసేన (UBT) చీఫ్ ఉద్ధవ్ థాకరే, డీఎంకే నేత తిరుచ్చి శివ, టీఆర్ బాలు, సీపీఐఎం నేత ఎంఏ బేబీ, సీపీఐ D రాజా, ఎంఎన్​ఎమ్ చీఫ్ కమల్ హాసన్ ఉన్నారు.

ఇప్పటి వరకూ జరిగిన వాటిల్లో అత్యంత విజయవంతమైన సమావేశమని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రజెంటేషన్ చూసిన ప్రతి నాయకుడూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా దారుణంగా హింసిస్తున్నారో చూసి షాక్‌ అయ్యారని అన్నారు. దేశానికి తక్షణమే డిజిటల్ ఓటర్ లిస్ట్ అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. పార్లమెంటులో ఇండియా కూటమి ఏకతాటిపై ఎలా నిలబడిందో, అదే ఐక్యత ఈ సమావేశంలోనూ కనిపించిందని మరో నేత అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య రక్షణకు ప్రతి నాయకుడూ సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOC MEETINGRAHUL ON VOTE CHORIINDIA BLOCK DINNER MEETINDIA BLOC MEETING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.