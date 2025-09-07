ETV Bharat / bharat

బిహార్ అంతర్గత కలహాలపై బీజేపీ ఫోకస్​- అప్పుడే సీట్ల పంపకాల చర్చలు

కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షాతో రాష్ట్ర నాయకులు ఈ అంశాలపై సుదీర్ఘ చర్చ

Bihar Election NDA Seat Sharing
Bihar Election NDA Seat Sharing (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read

Bihar Election NDA Seat Sharing : అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న వేళ బిహార్‌లో బీజేపీ అంతర్గత కలహాలను చక్కదిద్దడంపై దృష్టి సారించింది. ఆ తర్వాతే మిత్రపక్షాలతో సీట్ల సర్దుబాట్లు చేసుకోవాలని యోచిస్తోంది. దీర్ఘకాలంగా జేడీయూ (JDU) నేత నీతీశ్‌ కుమార్​ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటంతో రాష్ట్రంలో సహజంగా నెలకొన్న వ్యతిరేకత కూడా కమలం పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే గత వారం దిల్లీలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షాతో రాష్ట్ర నాయకులు ఈ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా అంతర్గత కుమ్ములాటలు ముగించడానికి ఆయన సూచనలు చేశారు.

"పార్టీ సీనియర్‌ నాయకత్వంలో అభిప్రాయభేదాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఉన్నా ఎన్నికల ముందు అవి సర్దుకుపోయేవి. మాజీ డిప్యూటీ సీఎం సుశీల్‌ కుమార్‌ మోదీ బతికి ఉన్నప్పుడు ఎన్నికల వేళ ఆయన మాటను అందరూ ఆమోదించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని పార్టీ నాయకత్వం వారి వ్యక్తిగత అజెండాతో నడుస్తోంది." అని ఓ సీనియర్‌ నాయకుడు అమిత్‌షాకు ఫిర్యాదు చేశారు.

మరోవైపు నేతల ఫిర్యాదులు విన్న అగ్రనేత అమిత్‌ షా, పార్టీ, కూటమిలో ఐక్యత ఉండాలని సూచించారు. కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు అంతా కలిసి ఉన్నట్లు ఓటర్లకు చూపించాలని హితవు పలికారు. ఎన్నికల వేళ రాష్ట్రంలో పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహం బ్లూ ప్రింట్‌ను అమిత్‌ షా నేతలకు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా బూత్‌ స్థాయిలో ఎన్డీయేను బలోపేతం చేయాలని సలహా ఇచ్చారు. ప్రతి పంచాయతీ నాయకుడు కనీసం 50 ఇళ్లకు వెళ్లి ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులను వివరించాలని, భవిష్యత్తులో ఏమి చేస్తారో వెల్లడించాలని తెలిపారు.

గత బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 80 స్థానాలను గెలుచుకొని అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవతరించింది. ఈ సారి తమ సీట్లలో కొన్నింటిని మిత్రపక్షాలతో ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలని అనుకుంటుంది. ఇక ప్రజా వ్యతిరేకత ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు టికెట్లు ఇవ్వకూడదని యోచిస్తోంది. దీంతో పాటు ఆరు రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్టీ ఇన్‌ఛార్జ్‌లు బిహార్‌లోనే ఉంటూ వ్యూహాలను అమలు చేయనున్నారు. తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఝార్ఖండ్‌, గుజరాత్‌, మహారాష్ట్ర, మణిపుర్‌ నుంచి వీరు రానున్నారు. అలానే ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళా నేతలు కూడా 10వ తేదీన బిహార్‌ చేరుకొని రాష్ట్రంలో ప్రజలను కలుస్తారని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ ప్రతినిధి ప్రేమ్‌ రంజన్‌ వెల్లడించారు.

సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు సెప్టెంబర్​ 15 తర్వాత ప్రారంభం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ మధ్యలో దుర్గా పూజ, నవరాత్రుల నేపథ్యంలో ఇవి ఆలస్యం కానున్నాయి. మిత్ర పక్షాల మధ్య ఎలాంటి సమస్య లేవు. జేడీయూ, బీజేపీ రెండు పార్టీలు దాదాపు సమాన సంఖ్యలో పోటీ చేస్తాయి. ఆ తర్వాత లోక్​ జనశక్తి పార్టీ మూడో స్థానంలో చివర్లో హిందూస్థాన్ అవామ్ మోర్చాకూ సీట్లు దక్కనున్నాయి.

- జేడీయూ సీనియర్​ నేత

ప్రస్తుతం ఎన్డీఏలో బీజేపీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్ పార్టీ జేడీయూ, కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాశవాన్​కు చెందిన లోక్​ జనశక్తి పార్టీ (రామ్​ విలాస్​), హిందూస్థానీ అవామ్​ మోర్చా సెక్యూలర్​ పార్టీలు ఉన్నాయి.

