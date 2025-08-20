ETV Bharat / bharat

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ నామినేషన్- ప్రధాని మోదీ హాజరు - CP RADHAKRISHNAN NOMINATION

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్

CP Radhakrishnan Nomination
CP Radhakrishnan Nomination (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 11:35 AM IST

1 Min Read

CP Radhakrishnan Nomination : ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్‌కు ఆయన బుధవారం మధ్యాహ్నం నామినేషన్‌ పత్రాలు అందించారు. నామినేషన్‌ పత్రాలపై ఎన్డీఏ నేతలు సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్‌ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ సహా పలువురు నాయకులు హాజరయ్యారు.

అయితే లోక్​సభ, రాజ్యసభ ఎలక్ట్రోరల్ కాలేజీ ప్రకారం ఎన్డీఏకు సంపూర్ణ బలం ఉంది. కాబట్టి ఉపరాష్ట్రపతిగా రాధాకృష్ణన్ విజయం లాంఛనమే. కానీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేయాలని అధికారపక్షం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు రాజ్​నాథ్ కాల్ చేఛారు. అయితే విపక్ష పార్టీలు కూడా తమ అభ్యర్థిని ఇప్పటికే ప్రకటించాయి. ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డిని బరిలోకి దించాయి. దీంతో ఎన్నిక అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది.

కాగా, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ అకస్మాత్తుగా రాజీనామా చేసిన తరుణంలో ఎన్డీఏ తదుపరి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్​ ఎంపికయ్యారు. ఈమేరకు​ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఆదివారం వెల్లడించారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ, అమిత్​షాతో సహా సీనియర్ నాయకులు పాల్గొని ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఆ తర్వాత పార్లమెంటులోని బాలయోగి ఆడిటోరియంలో మంగళవారం జరిగిన ఎన్టీఏ కూటమి ఎంపీల సమావేశంలో రాధాకృష్ణన్​ను మోదీ పరిచయం చేశారు. ఆయన సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితాన్ని కొనియాడారు. అనంతరం ఆయనను ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు సన్మానించారు. మోదీ తన ప్రసంగంలో వివిధ పార్టీలకు, ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలకు, రాధాకృష్ణన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యేలా చూసుకోవడానికి మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన ఎన్నిక మొత్తం దేశానికి ఆనందదాయకమైన విషయమని అన్నారు. కాగా, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు సెప్టెంబర్​ 9న జరగనున్నాయి. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉప రాష్ట్రపతి పదవీకాలం ఐదు సంవత్సరాలు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఎంపీలతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ద్వారా ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 64, 68 నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.

CP Radhakrishnan Nomination : ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్‌కు ఆయన బుధవారం మధ్యాహ్నం నామినేషన్‌ పత్రాలు అందించారు. నామినేషన్‌ పత్రాలపై ఎన్డీఏ నేతలు సంతకాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్‌ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ సహా పలువురు నాయకులు హాజరయ్యారు.

అయితే లోక్​సభ, రాజ్యసభ ఎలక్ట్రోరల్ కాలేజీ ప్రకారం ఎన్డీఏకు సంపూర్ణ బలం ఉంది. కాబట్టి ఉపరాష్ట్రపతిగా రాధాకృష్ణన్ విజయం లాంఛనమే. కానీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేయాలని అధికారపక్షం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు రాజ్​నాథ్ కాల్ చేఛారు. అయితే విపక్ష పార్టీలు కూడా తమ అభ్యర్థిని ఇప్పటికే ప్రకటించాయి. ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డిని బరిలోకి దించాయి. దీంతో ఎన్నిక అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది.

కాగా, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ అకస్మాత్తుగా రాజీనామా చేసిన తరుణంలో ఎన్డీఏ తదుపరి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్​ ఎంపికయ్యారు. ఈమేరకు​ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఆదివారం వెల్లడించారు. బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ, అమిత్​షాతో సహా సీనియర్ నాయకులు పాల్గొని ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఆ తర్వాత పార్లమెంటులోని బాలయోగి ఆడిటోరియంలో మంగళవారం జరిగిన ఎన్టీఏ కూటమి ఎంపీల సమావేశంలో రాధాకృష్ణన్​ను మోదీ పరిచయం చేశారు. ఆయన సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితాన్ని కొనియాడారు. అనంతరం ఆయనను ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు సన్మానించారు. మోదీ తన ప్రసంగంలో వివిధ పార్టీలకు, ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలకు, రాధాకృష్ణన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యేలా చూసుకోవడానికి మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన ఎన్నిక మొత్తం దేశానికి ఆనందదాయకమైన విషయమని అన్నారు. కాగా, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు సెప్టెంబర్​ 9న జరగనున్నాయి. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉప రాష్ట్రపతి పదవీకాలం ఐదు సంవత్సరాలు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఎంపీలతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ద్వారా ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 64, 68 నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CP RADHAKRISHNAN VP POSTVICE PRESIDENT ELECTION 2025CP RADHAKRISHNAN HISTORYCP RADHAKRISHNAN NOMINATION

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.