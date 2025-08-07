NDA Vice President Candidate : ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఖరారు చేసే అధికారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాకు అప్పగిస్తూ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్(NDA) నిర్ణయం తీసుకుంది. కూటమి పక్షాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. బీజేపీతో పాటు మిత్రపక్షాల నాయకులు పార్లమెంటు కాంప్లెక్సులో సమావేశం నిర్వహించారు.
కేంద్రమంత్రులు రాజ్నాథ్సింగ్, అమిత్షా, జేపీ నడ్డా, టీడీపీ నుంచి లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, జేడీయూతో పాటు శివసేన, ఎల్జేపీ పార్టీల నేతలు ఆ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. అందులో అధికార పార్టీ తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే అధికారం మోదీ, నడ్డాకు ఇస్తూ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.