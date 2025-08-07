Essay Contest 2025

ప్రధాని మోదీ, జేపీ నడ్డాకు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎన్నుకునే అధికారం : NDA - VICE PRESIDENTIAL ELECTION

ఎన్​డీఏ కీలక నిర్ణయం- ప్రధాని మోదీ, జేపీ నడ్డాకు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎన్నుకునే అధికారాన్ని ఇచ్చిన ఎన్​డీఏ

PM Narendra Modi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 7:19 PM IST

NDA Vice President Candidate : ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఖరారు చేసే అధికారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాకు అప్పగిస్తూ నేషనల్‌ డెమోక్రటిక్‌ అలయన్స్‌(NDA) నిర్ణయం తీసుకుంది. కూటమి పక్షాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు తెలిపారు. బీజేపీతో పాటు మిత్రపక్షాల నాయకులు పార్లమెంటు కాంప్లెక్సులో సమావేశం నిర్వహించారు.

కేంద్రమంత్రులు రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, అమిత్‌షా, జేపీ నడ్డా, టీడీపీ నుంచి లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, జేడీయూతో పాటు శివసేన, ఎల్​జేపీ పార్టీల నేతలు ఆ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. రాజ్​నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. అందులో అధికార పార్టీ తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే అధికారం మోదీ, నడ్డాకు ఇస్తూ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

